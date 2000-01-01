Алкозамки на всех машинах в России! Прогнозы и советы адвоката

Новый прибор не позволит запустить двигатель без предварительной проверки водителя на трезвость. Но работа системы в тестовом режиме и ее отлаживание займут минимум полгода.

Внедрение обязательного теста на трезвость перед поездкой, несомненно, нужная мера для профилактики дорожно-транспортных происшествий, львиная доля которых совершается в состоянии алкогольного опьянения.

Печальная статистика последствий управления автомобилями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения за последние годы показывает рост. Только в Москве и только в 2018 году было совершено 666 уголовно наказуемых ДТП (по ст. 264 УК РФ), из которых 182 ДТП произошли по вине пьяных водителей. В 2019 году было совершено уже 724 уголовно наказуемых ДТП, и в 193 случаях водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения и отнял чужую жизнь.

Материалы по теме Алкозамки появятся на всех новых машинах

За первое полугодие 2020 года московскими следственными органами возбуждено 329 уголовных дел по факту совершения ДТП. В 80 случаях водитель управлял автомобилем, будучи пьяным. И это только зарегистрированные факты, когда пострадавшим был причинен тяжкий вред здоровью. В мегаполисах нередко управление автомобилем в состоянии опьянения остается безнаказанным, в данные официальной статистки некоторые случаи не попадают по различным причинам.

В свете последних событий, а точнее после совершенного Михаилом Ефремовым ДТП, получившего широкий общественный резонанс, законодательные инициативы о введении в России алкозамков стали еще более актуальными.

Заграничный опыт

Оснащенный таким техническим средством контроля автомобиль в случае, если концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом водителем воздухе окажется выше нормы, просто не заведется. Обязательное использование алкозамков введено уже в Швеции, США и Новой Зеландии. Причем через неравные промежутки времени требуются повторные проверки, прямо во время движения. Это альтернатива лишению прав водителей, которых поймали пьяными за рулем: он обязан оплатить установку алкозамка и пользоваться им в течение срока, назначенного судом.

Материалы по теме Рейтинг наказаний за пьяное вождение (в России еще ничего)

Перед запуском двигателя водителю нужно пройти тест. Если алкоголя в выдыхаемом воздухе не обнаружится или его окажется меньше допустимой нормы, система позволит завести двигатель. Вполне очевидно, что некоторые нетрезвые водители могут попросить трезвого пассажира пройти тест за него. Именно поэтому появились модели алкозамков, требующие повторных тестов во время движения. В случае, если водитель откажется это делать или дыхнет перегаром, алкозамок начнет привлекать внимание к автомобилю: моргать световыми приборами и подавать звуковые сигналы. Вопреки опасениям двигатель в этом случае не глохнет — это очень опасно во время движения.

Также все неудачные попытки пройти тест записываются в память устройства, как и отказы и фальсификации выдоха (например, с помощью компрессора или воздушного шарика).

Конечно же, цена столь продвинутых приборов и их установка увеличат стоимость автомобиля на 150–200 тысяч рублей.

Российский подход

Материалы по теме За ДТП Ефремова придется заплатить всем нам

На мой взгляд, разработка Минпромторгом России концепции внедрения в массовое использование алкозамков должна отвечать требованиям превенции (предупреждения и предотвращения). Не исключено, что устанавливаемые приборы смогут передавать данные о пьяном человеке за рулем в специализированный центр обработки информации ГИБДД, включая местонахождение машины нарушителя. Это сделает возможным оперативное задержание водителя и предотвращение ДТП.

Не исключены и сбои на первоначальных этапах внедрения системы, а также ложные срабатывания и даже необоснованные задержания водителей сотрудниками полиции. В любом случае, работа системы в тестовом режиме и ее отлаживание займут минимум полгода.

Чтобы обезопасить себя на начальном этапе работы системы, неплохо бы проводить самостоятельный тест на другом алкотестере, и садиться за руль после отсутствия пороговой реакции.

Как скоро алкозамки будут внедрены, зависит от автопроизводителей — они должны подготовить необходимую документацию по доработке конструкции и начать внедрять устройства в новые автомобили, сходящие с конвейера. Отдельный вопрос — к автомобилям, привозимым к нам из других стран. На решение всех этих задач может уйти не один год.

Спиртосодержащие препараты

Еще одной проблемой может стать прием спиртосодержащих лекарств. В конце статьи приведен список лекарственных препаратов, после употребления которых алкотестер может показать положительный результат, либо после употребления которых может наступить наркотическое опьянение.

Впрочем, не все лекарства одинаково опасны в этом плане — в некоторых алкоголя или наркотических веществ содержится настолько мало, что тест не выявит их наличия либо их содержание в крови (моче или дыхании) будет ниже порога ответственности.

Материалы по теме Как обмануть алкотестер: проверка народных способов

Обезопасить себя от необоснованного привлечения к административной ответственности в этом случае можно сохранив медицинскую документацию и сняв на видео факт применения данных препаратов по медицинским показаниям.

Вполне ожидаемо, что в ходе внедрения алкозамков в соответствующие нормы статей 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения), 26.8 (показания специальных технических средств) КоАП, а также в статьи 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), 264.1 (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) УК РФ будут внесены изменения и дополнения, в том числе касающиеся алкозамков как технических средств.

Препараты с содержанием спирта: медицинский антисептический раствор, спирт этиловый, этол, йод и йодовый раствор, левомицетин, мыльный спирт, саледез, новокаин, микроцид, пихтанол, салесепт, синтомицин с новокаином, аэродезин 2000, биовиталь жидкий, пертуссин, лимфимиозот, биттнер, ингалипт, гутрон, канефрон Н, ринитал, псоринохель, вертигохель, эдас-101, афлубин, асинис, валокордин, венза, вокара, галстена, гентос, барбовал, левовини-золь, сироп корня солодки, пансорал, корвалол, валериана, почти все настойки.

Лекарственные препараты, которые могут привести к наркотическому опьянению: адельфан, димедрол, бринердин, фенамин, пипольфен, синопрекс раунатин, кристепин, клофелин, атенолол, меридил, первитин атропин, гемитон, бисогамма, ипразол, тенормин, пирадрол, клонидин, атенолан, имизин, фена-тин, катапрессан, скопопамин, пенталгин, диазепам, элениум, этаперазин, мажептил, спазмовералгин, темпалгин, пропазин, аффетин, реланиум, седуксен, тизерцин, сол падеин, мигренол, хлорацезин, френолон, пастроцептин, тазепам, эунокгин, трускан, беллатаминал, имодиум, сонапакс, гастрозем, никотин, пропаронолол, эфедрин, этаминал, неупептил, гексапневмин, меллерил, азафен, виагра, тмопентап, миансерин, диарол, гексенап, регулан, фервекс, валокордин, барбитал, фенилбарбитал, амитриптиллин, эрготал, солутан, церукап, радедорм, лорейн, бекарбон, триптизол. Лекарства, содержащие мышьяк. Лекарства, содержащие морфин. Лекарства, содержащие кокаин. Лекарства, содержащие героин. Доксепин, ноксирон, эрготамин, хлорпротекоен, гастроцепин, анаприлин, колдрекс, кодтерпин диасорб, алпрозолам, циклодол, тразодон, кодеин, аминазин, терафлю, кодтермопсис, пилокарпин, пирен, галоперидол, гастрил, тримипрамин.

Согласно расчетам, алкозамки могут спасти 60 тысяч жизней в год.

Фото: depositphotos.com