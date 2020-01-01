От 5 до 12 лет: готово обвинение против Ефремова

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП, виновником которого стал актер.

Михаил Ефремов виновен в ДТП, в результате которого погиб человек, считает прокуратура Москвы. Также в обвинении говорится, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения, а это — отягчающее обстоятельство.

Материалы по уголовному делу, состоящие из пяти томов, уже направлены в Пресненский суд Москвы, пишет «Коммерсантъ», но дата предварительного заседания пока не объявлена. Михаила Ефремова обвиняют по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). То есть актеру грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

Сначала Ефремов полностью признал свою вину, но к концу следствия объявил через адвоката, что невиновен в аварии — подпись актера с заявлением о невиновности стоит в окончательном протоколе. В данный момент он находится под домашним арестом.

С другими новостями по делу Ефремова и подробностями происшествия вы можете ознакомиться здесь.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС