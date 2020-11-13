Мы выяснили у разработчиков комплексов фото- и видеофиксации, как именно камеры будут распознавать нарушения.

ЦОДД проверил работоспособность новой системы фиксации нарушений ПДД: первый «штраф» за непристегнутый ремень безопасности был выписан водителю департамента транспорта Москвы. Снимок вызвал много вопросов относительно работы новой системы. «За рулем» разобрался в вопросе.

Чтобы выписывать штрафы с камер за непристегнутый ремень безопасности или разговоры по телефону, новое оборудование не нужно — наблюдение ведется с имеющихся камер, а выводы делаются при помощи программного обеспечения, распознающего признаки нарушения.

Кто принимает решение

Но можно ли считать нарушителем водителя транспортного средства, не оборудованного ремнями безопасности? В статье 12.6 КоАП РФ говорится, что нельзя. Как нам рассказали в ООО «МВС Груп» (под управлением которого — 1455 комплексов фотовидеофиксации и 778 рубежей контроля), обработка фотоматериалов с помощью нейросети — это только первый этап в цепочке верификации наличия факта нарушения.

Михаил Родионов, заместитель генерального директора, операционный директор ООО «МВС Груп»

Это вопрос правоприменения, окончательное решение — за конкретным подразделением ГИБДД. Нейросеть может определять только признак нарушения. Дальше все материалы с признаком нарушения по так называемому сложному составу (а использование телефона и непристегнутый ремень входят в эту группу) передаются в ручную обработку инспектору ГИБДД. После изучения материалов принимается решение о том, было совершено нарушение или нет .

Это относится и к ремню, скрытому отворотами зимней куртки, темного заднего фона, на котором не видно тянущийся от стойки ремень, а также к анекдотическим вариантам типа футболок с принтом «пристегнутого» ремня — широкой черной полосой, проходящей наискосок от плеча до бедра.

По этой же схеме будет определяться, пользовался ли человек телефоном во время движения или, например, просто перекладывал его (или похожий на него предмет) с одного места на другое, либо поправлял прическу (телефоном это очень удобно делать), чесал ухо.

Работа по правилам

Во всех случаях важно правоприменение, то есть какие именно действия водителя посчитают нарушением законодательства. В соответствии с этим будет проводиться проверка фото- и видеоматериалов, уточняет операционный директор ООО «МВС Груп».

Чтобы сократить объем работ для инспекторов, подтверждающих факт нарушения на сделанных снимках, нейросеть можно научить распознавать модели транспортных средств, в которых нет ремней безопасности или есть некоторые особенности их крепления (например, двухточечный ремень у среднего пассажира ГАЗели).

«Камера, как и человек, может фиксировать только то, что находится в поле зрения, или, говоря техническим языком, в рамках границы сцены обзора. Нет технических проблем обучить нейросеть соотносить марку автомобиля и допустимый тип крепления», — отмечает Михаил Родионов. — Решение принимается только по тем случаям, где имеется качественная доказательная база на основе зафиксированных фото- и видеоматериалов», — подчеркивает специалист.

Процедура оспаривания

Но случаи бывают разные, так что не обойтись без удобной процедуры оспаривания штрафов. Михаил Родионов подчеркнул, что следует внимательно смотреть на то, кто выписал постановление об административном правонарушении, и обращаться именно в эту инстанцию. В качестве положительного примера процедуры оспаривания штрафов он привел работу ЦАФАП Московской области, где, по его словам, к заявлениям граждан относятся с вниманием и при обоснованных возражениях спорные моменты разрешаются в пользу граждан.

«Напомню, что непристегнутый ремень является наиболее частой причиной гибели или серьезной травмы пассажиров и водителей транспортных средств. Уровень травматизма и смертности на дорогах в нашей стране до сих пор на несколько порядков (не раз!) превышает показатели всех развитых стран», — напомнил Михаил Родионов.

На что способны камеры фиксации

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Известно, что определять, пристегнут ли ремень безопасности, могут уже восемь московских комплексов фиксации «Стрелка Плюс».

Требования к автоматическим камерам фиксации прописаны в ГОСТР 57144–2016, но принцип их работы, как указывает технический директор компании-производителя комплекса «САДКО» Александр Колесников определяется специализированным программным обеспечением. Именно от него зависит, какие нарушения способна фиксировать камера. Комплекс отсылает материалы с признаками нарушения в Центр автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП), где их изучает инспектор.

Но и сами комплексы меняются. Сегодня большинство из них оснащаются камерами машинного зрения, отличающимися высоким разрешением и четкостью изображений. В их случае речь идет не о видеопотоке, а о частых снимках высокого разрешения.

Особенно популярны сегодня комплексы фиксации без радаров, излучение которых «замечают» детекторы, приобретаемые автомобилистами. Они измеряют скорость по видеокадрам, причем с погрешностью до 1 км/ч. Кроме того, радары склонны к ложным срабатываниям.

Александр Колесников, технический директор компании-производителя комплекса «САДКО».

Каждая камера машинного зрения способна фиксировать любые возможные в зоне контроля нарушения, в том числе одновременно, все зависит от настройки. В некоторых случаях (на перекрестках) требуется дополнительная обзорная камера, показывающая контролируемый участок с другого ракурса.

Следовательно, главное требование к камерам сегодня — универсальность. Они должны быть способными фиксировать нарушения при проезде перекрестков, отмечать движение по выделенным полосам и прочие несоблюдения требований разметки. Главный секрет — это качество изображения во всех его аспектах. Остальное сделает программное обеспечение.

Распознание нарушения

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Что касается ПО, то в нем можно прописать любые условия для фиксации нарушения. Например, комплекс не будет передавать информацию в ЦАФАП и отвлекать инспектора, если водитель остановился на «вафельной» разметке, чтобы пропустить пешеходов или другие автомобили, либо не мешал проезду транспорта, для чего анализируется траектория движения других участников дорожного движения. Та же ситуация — в случае проезда пешеходных переходов. Комплекс способен анализировать движение пешехода (скорость и траекторию) и определять, помешал ли автомобиль переходить дорогу, фиксируя при этом момент выхода на зебру.

Таким образом, заверяет Александр Колесников, проблем с фиксацией непристегнутого ремня безопасности или использования телефона водителем во время движения нет:

«Нейронная сеть может отличить руку, держащую телефон, от руки, которая держит руль. Определить такое событие для современной видеоаналитики не составляет особого труда».