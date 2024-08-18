Тут творят из серебра и плетут кольчуги — тайны и традиции древнего Кубачи
Кубачи – уникальное селение в Дагестане, известное ныне не только в России, но и во всем мире работами своих мастеров-ювелиров.
Основное ремесло Кубачей — производство художественных изделий из металла. Это — оружие, военные доспехи, серебряные украшения, котлы, кувшины, блюда.
В VI—XV веках это горное поселение являлось центром вольного государства Зирихгерана (в переводе с персидского кольчужники). После исламизации (примерно с XV века) оно стало носить тюркское название Кубачи.
Кубачи – самый выскокогорный аул в Дагестане. Он находится на высоте 1500-1800 метров над уровнем моря. Перепад настолько большой, что климат в верхней части поселения отстает примерно на месяц от нижней. Кстати, и ислам в верхние кварталы пришел намного позднее.
Как добраться до Кубачей
Село Кубачи находится в Дахадаевском районе Дагестана (42.086155,47.603964), в 160 км от Махачкалы и 75 км от Дербента. В селе Салик сворачиваете с трассы Р-217 «Кавказ» (она тянется через весь Северный Кавказ от трассы М-4 «Дон» до границы с Азербайджаном).
В Маджалисе шоссе начинает подниматься в горы. А после поворота на Кубачи в районном центре Уркарах асфальт пропадает, дорога становится уже и начинает больше петлять вокруг гор.
Трассу сейчас реконструируют. Тут постоянно работает техника, и движение перекрывают. Приходится ждать несколько часов, пока дорогу не приведут в проезжее состояние.
Дорога очень красивая. Но местами становится страшно из-за того, как близко она проходит над обрывами. Будьте осторожны и не спешите.
Примерно 20 км по проселочному серпантину – и вы в Кубачах!
Машину можно оставить рядом с торговой площадью и сразу отправиться на прогулку по старому городу.
Альтернативный транспорт
Если приехали в Дагестан не на машине и задумали посетить Кубачи без организованной экскурсии, можете взять автомобиль в прокат. Стоимость аренды (в Махачкале) начинается от 1500 рублей в день. Если нацеливаетесь взять что-то комфортное, рассчитывайте на 4-5 тысяч рублей.
У большинства прокатных фирм есть ограничения по возрасту и стажу водителя. Часто берут залог (до нескольких десятков тысяч рублей), часть которого могут удержать, если автомобиль сдают с повреждениями или с большим опазданием.
Где лучше заправляться в Дагестане
Крупных сетевых АЗС, вроде Лукойла, Роснефти, Газпромнефти, в Дагестане нет. Местные компании, которые предоставляют в аренду автомобили, советуют заправляться на станциях VNK, Plus, Аско, Европетрол, МТК, Уфанефтехим.
Старый Кубачи
С торговой площади заходите в красивые кованые ворота. Отсюда начинается главная улица старого города.
В старой части города живут около 100 человек. Тут нет централизованной канализации и водопровода. В качестве технической воды используют дождевую. Ее бережно собирают в бочки и баки и используют экономно. Иногда вода заканчивается, тогда ее приходится покупать.
Если кубачинец строит новый дом, то уже на уровне фундамента закладывает резервуар емкостью 5-10 м3 и систему сбора дождевой воды.
За питьевой водой до сих пор ходят с кувшинами на родники. До 2000-х годов это была обязанность женщин. Сейчас эту функцию часто берут на себя мужчины, которые загружают в машины горы канистр и едут к ближайшему источнику.
В советский период в Кубачах было 40 родников. Сейчас население сократилось, и источников питьевой воды стало почти вдвое меньше. Многие заброшены и уже не работают.
В Кубачах нет улиц. Вместо них – кварталы. В Дербенте их называют магалами, в Кубачах – патами.
Всего в Кубачах 12 кварталов. В 1897 году в старом городе жили 3000 человек, и Кубачи был третьим по значимости населенным пунктом в Дагестане после Дербента и Петровска (ныне Махачкала).
Сейчас в Кубачах чуть больше 1000 жителей и почти 3000 домов. Заброшенных мало – в основном они находятся в Старом городе. Во многих домах не живут постоянно, а приезжают из городов, как на дачу, – на выходные и в отпуск.
Интересная архитектурная особенность – внизу у стен зданий, расположенных на поворотах улиц, скашивали углы. Это для того, чтобы бык, запряженный в арбу, мог беспрепятственно маневрировать в узких проходах.
Башня и краеведческий музей
Комплекс защитных сооружений вокруг Кубачей был построен в XIII-XIV веках. В него входили сторожевые сигнальные башни, боевые башни (расположены внизу ущелья) и крепостная стена, которая окружала старый город.
Ближе к XIX веку в башнях вокруг поселка отпала необходимость как в фортификационных сооружениях, и их переделали под жилые помещения. Со временем они начали разрушаться, а с сейчас от них остался в лучшем случае фундамент.
Сторожевая башня «Акайла кальа» находится в самой верхней части старого Кубачи. Сигнал об опасности на нее поступал с соседних гор.
Она долго служила жилым помещением и стала разрушаться. В 2008-2009 годах её разобрали по камешкам и сложили заново. На новодел указывает современная цементная кладка. Внутри находится краеведческий музей и регулярно проходят выставки.
Медночеканное дело – еще одно направление кубачинского искусства. По этой технологии изготавливают, например, кувшины для воды. Отдельно формуются две половины, потом эти части соединяются. Внутри кувшины покрывают слоем олова (лудят), так как медь с водой и пищевыми продуктами образует токсичные соединения. Сейчас в Кубачах осталось всего две семьи, которые сохранили древние технологии производства.
В Кубачах развито и меднолитейное дело. Таким способом производят посуду для приготовления еды. Это искусство пришло из Персии и просуществовало вплоть до 1920-х годов. Потом научились делать более легкую посуду, и профессия литейщика оказалась невостребованной. Внутри такая посуда тоже луженая. Крышки для нее делали чеканщики.
Как делают изделия из серебра
Но наиболее известны в России и за ее пределами кубачинские серебряные изделия. Их до сих пор изготавливают по технологиям, которым почти десять веков.
Изначально закупают сырье – чистое серебро 999-й пробы. Его приобретают в коммерческих банках или на аффинажных заводах.
Плавильщик загружает серебро в тигельную печь и добавляет определенное количество меди. Если требуется изготовить изделие из металла 925-й пробы, то на 925 граммов серебра приходится 75 граммов меди. Выплавляемые слитки раскатывают в пластины нужной толщины.
Следующий мастер придает форму будущему изделию. Таких умельцев в Кубачах около двух десятков. Один специализируется на маленьком сувенирном оружии, другой — на крупном, кто-то изготавливает объемную посуду, кто-то плоскую.
Но технология формовки схожа. Мастер вырезает из серебряной пластины заготовку по размерам детали и молотком натягивает ее на форму. Некоторые вещи, например, ножны для кинжала, делают из двух зеркальных половинок. Их изготавливают отдельно, а потом припаивают друг к другу, а места соединения шлифуют.
Отформованная деталь попадает к граверу. Он карандашом или маркером прорисовывает прямо на металле орнамент. И начинает вручную вырезать по наброскам орнамент.
Инструмент каждый гравер изготавливает под себя и точит сам.
Дальше на орнамент наносят «чернь» – специальной приготовленный порошок, в который входит серебро, сера и ряд других (секретных) компонентов. Деталь нагревают до 400 оC, порошок плавится, а все изделие покрывается чернотой. Верхний слой механически счищают. Все вырезанные узоры получаются черными, а поверхности – светлые.
Потом изделие полируют и опять передают граверу, который вырезает дополнительно светлые узоры.
Дальше следует финишная полировка и последующая чистка в ультразвуковых ваннах, где с изделия смываются все следы обработки и оно приобретает товарный блеск.
Туризм поможет?
До прихода Советской власти в Кубачах работали семейные артели – в каждой были литейщики, чеканщики, граверы и прочие мастера, имеющие определенные специализации. Например, производили украшения, оружие или посуду.
В 1924 году в Кубачах заработал художественный комбинат. Мастеров разных направлений загнали под одну крышу и изменили ассортимент производимой продукции. Выпускали сахарницы, столовые и письменные приборы, портсигары, трубки. В середине 1930-х годов на предприятии работало 90 мастеров.
После распада СССР развалился и комбинат. Мастера ушли в частное производство, но разделение труда осталось. Ведь в изготовлении любого изделия всегда участвуют несколько специалистов разного профиля.
Многие семьи уезжают из Кубачей в крупные города. Печальная статистика: в 1998 году в местной школе училось 560 детей, а сейчас – всего 160. Хотя некоторые мастера возвращаются и продолжают дело отцов и детей. Тем самым сохраняют многовековые традиции и технологии, которые ценятся как в нашей стране, так и за ее пределами.
Может быть, набирающий популярность внутренний туризм поддержит энтузиазм местных жителей? Добро пожаловать в Кубачи!
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