Тут творят из серебра и плетут кольчуги — тайны и традиции древнего Кубачи

«За рулем» подготовил увлекательную экскурсию в самый высокогорный аул Дагестана

Кубачи – уникальное селение в Дагестане, известное ныне не только в России, но и во всем мире работами своих мастеров-ювелиров.

Основное ремесло Кубачей — производство художественных изделий из металла. Это — оружие, военные доспехи, серебряные украшения, котлы, кувшины, блюда.

В VI—XV веках это горное поселение являлось центром вольного государства Зирихгерана (в переводе с персидского кольчужники). После исламизации (примерно с XV века) оно стало носить тюркское название Кубачи.

Кубачи – самый выскокогорный аул в Дагестане. Он находится на высоте 1500-1800 метров над уровнем моря. Перепад настолько большой, что климат в верхней части поселения отстает примерно на месяц от нижней. Кстати, и ислам в верхние кварталы пришел намного позднее.

Как добраться до Кубачей

Село Кубачи находится в Дахадаевском районе Дагестана (42.086155,47.603964), в 160 км от Махачкалы и 75 км от Дербента. В селе Салик сворачиваете с трассы Р-217 «Кавказ» (она тянется через весь Северный Кавказ от трассы М-4 «Дон» до границы с Азербайджаном).

В Маджалисе шоссе начинает подниматься в горы. А после поворота на Кубачи в районном центре Уркарах асфальт пропадает, дорога становится уже и начинает больше петлять вокруг гор.

Дорога в Кубачи - удивительная по красоте. Есть места, где можно остановиться и сделать незабываемые фото.

Трассу сейчас реконструируют. Тут постоянно работает техника, и движение перекрывают. Приходится ждать несколько часов, пока дорогу не приведут в проезжее состояние.

Дорога очень красивая. Но местами становится страшно из-за того, как близко она проходит над обрывами. Будьте осторожны и не спешите.

Чтобы расширить дорогу, приходится срезать часть горы высотой несколько десятков метров.

Примерно 20 км по проселочному серпантину – и вы в Кубачах!

Машину можно оставить рядом с торговой площадью и сразу отправиться на прогулку по старому городу.

Альтернативный транспорт

Если приехали в Дагестан не на машине и задумали посетить Кубачи без организованной экскурсии, можете взять автомобиль в прокат. Стоимость аренды (в Махачкале) начинается от 1500 рублей в день. Если нацеливаетесь взять что-то комфортное, рассчитывайте на 4-5 тысяч рублей.

У большинства прокатных фирм есть ограничения по возрасту и стажу водителя. Часто берут залог (до нескольких десятков тысяч рублей), часть которого могут удержать, если автомобиль сдают с повреждениями или с большим опазданием.

Где лучше заправляться в Дагестане

Крупных сетевых АЗС, вроде Лукойла, Роснефти, Газпромнефти, в Дагестане нет. Местные компании, которые предоставляют в аренду автомобили, советуют заправляться на станциях VNK, Plus, Аско, Европетрол, МТК, Уфанефтехим.

Старый Кубачи

С торговой площади заходите в красивые кованые ворота. Отсюда начинается главная улица старого города.

В кладке стены около ворот остались камни доисламского периода. На них изображены люди и животные. У них нет лиц, только очертания, как требует исламская религия. Такие же камни из Кубачей, но необезличенные, можно увидеть в питерском Эрмитаже.

В старой части города живут около 100 человек. Тут нет централизованной канализации и водопровода. В качестве технической воды используют дождевую. Ее бережно собирают в бочки и баки и используют экономно. Иногда вода заканчивается, тогда ее приходится покупать.

Лестницу на главной улице длиной 150 метров сейчас реставрируют на средства женщины, которая работала в Кубачах почтальоном. Все накопленные деньги она завещала на благоустройство.

Если кубачинец строит новый дом, то уже на уровне фундамента закладывает резервуар емкостью 5-10 м3 и систему сбора дождевой воды.

За питьевой водой до сих пор ходят с кувшинами на родники. До 2000-х годов это была обязанность женщин. Сейчас эту функцию часто берут на себя мужчины, которые загружают в машины горы канистр и едут к ближайшему источнику.

В советский период в Кубачах было 40 родников. Сейчас население сократилось, и источников питьевой воды стало почти вдвое меньше. Многие заброшены и уже не работают.

Двери и окна старых домов в Кубачах до сих пор красят в синий цвет. По преданию, он не пускает на порог злых духов. Раньше этот оттенок краске придавал медный купорос, который еще и защищал дерево от жука-короеда.

В Кубачах нет улиц. Вместо них – кварталы. В Дербенте их называют магалами, в Кубачах – патами.

Всего в Кубачах 12 кварталов. В 1897 году в старом городе жили 3000 человек, и Кубачи был третьим по значимости населенным пунктом в Дагестане после Дербента и Петровска (ныне Махачкала).

Раньше крыши были глиняными. После каждого дождя смытую глину подмазывали и упрочняли вот таким камнем. Изготавливал этот ручной каток мужчина, а работала им женщина.

Сейчас в Кубачах чуть больше 1000 жителей и почти 3000 домов. Заброшенных мало – в основном они находятся в Старом городе. Во многих домах не живут постоянно, а приезжают из городов, как на дачу, – на выходные и в отпуск.

Вход в хлев защищала массивная дубовая дверь. Ее запирали от воров на замок, который за оригинальную конструкцию прозвали «носом».

Интересная архитектурная особенность – внизу у стен зданий, расположенных на поворотах улиц, скашивали углы. Это для того, чтобы бык, запряженный в арбу, мог беспрепятственно маневрировать в узких проходах.

Башня и краеведческий музей

Комплекс защитных сооружений вокруг Кубачей был построен в XIII-XIV веках. В него входили сторожевые сигнальные башни, боевые башни (расположены внизу ущелья) и крепостная стена, которая окружала старый город.

Ближе к XIX веку в башнях вокруг поселка отпала необходимость как в фортификационных сооружениях, и их переделали под жилые помещения. Со временем они начали разрушаться, а с сейчас от них остался в лучшем случае фундамент.

В 2024 году в башне «Акайла кальа» проходит четвертая Международная биеннале печатной графики «Кубачинская башня». Здесь выставлены работы, выполненные в различных графических техниках: офорт, акватинта, сухая игла, резцовая гравюра, линогравюра.

Сторожевая башня «Акайла кальа» находится в самой верхней части старого Кубачи. Сигнал об опасности на нее поступал с соседних гор.

Она долго служила жилым помещением и стала разрушаться. В 2008-2009 годах её разобрали по камешкам и сложили заново. На новодел указывает современная цементная кладка. Внутри находится краеведческий музей и регулярно проходят выставки.

В зависимости от местности и традиций в Дагестане женщины одеваются по-разному. Белый платок, вышитый вручную, носят только в Кубачах. Большие узоры отличают замужних женщин, более скромные – у незамужних. Кстати, вышивание – еще одно направление в кубачинском искусстве. Девочек этому до сих пор обучают с малых лет.

Медночеканное дело – еще одно направление кубачинского искусства. По этой технологии изготавливают, например, кувшины для воды. Отдельно формуются две половины, потом эти части соединяются. Внутри кувшины покрывают слоем олова (лудят), так как медь с водой и пищевыми продуктами образует токсичные соединения. Сейчас в Кубачах осталось всего две семьи, которые сохранили древние технологии производства.

Именно так раньше располагалась посуда в кубачинских домах. На полу - тяжелые горшки для приготовления еды. Чуть выше – посуда для приема пищи. На уровне пояса – кувшины с водой, чтобы удобно было ставить и брать. Сверху - различные емкости для хранения.

В Кубачах развито и меднолитейное дело. Таким способом производят посуду для приготовления еды. Это искусство пришло из Персии и просуществовало вплоть до 1920-х годов. Потом научились делать более легкую посуду, и профессия литейщика оказалась невостребованной. Внутри такая посуда тоже луженая. Крышки для нее делали чеканщики.

Так выглядит поселок Кубачи с самой высокой точки – смотровой площадки сторожевой башни.

Как делают изделия из серебра

Но наиболее известны в России и за ее пределами кубачинские серебряные изделия. Их до сих пор изготавливают по технологиям, которым почти десять веков.

Изначально закупают сырье – чистое серебро 999-й пробы. Его приобретают в коммерческих банках или на аффинажных заводах.

Плавильщик загружает серебро в тигельную печь и добавляет определенное количество меди. Если требуется изготовить изделие из металла 925-й пробы, то на 925 граммов серебра приходится 75 граммов меди. Выплавляемые слитки раскатывают в пластины нужной толщины.

Следующий мастер придает форму будущему изделию. Таких умельцев в Кубачах около двух десятков. Один специализируется на маленьком сувенирном оружии, другой — на крупном, кто-то изготавливает объемную посуду, кто-то плоскую.

Но технология формовки схожа. Мастер вырезает из серебряной пластины заготовку по размерам детали и молотком натягивает ее на форму. Некоторые вещи, например, ножны для кинжала, делают из двух зеркальных половинок. Их изготавливают отдельно, а потом припаивают друг к другу, а места соединения шлифуют.

Рабочее место кубачинского гравера в домашней мастерской.

Отформованная деталь попадает к граверу. Он карандашом или маркером прорисовывает прямо на металле орнамент. И начинает вручную вырезать по наброскам орнамент.

Готовых шаблонов для прорисовки нет. Но существуют около 100 элементов кубачинского орнамента, из которых складывается общая композиция. Таким узорам более 700 лет.

Инструмент каждый гравер изготавливает под себя и точит сам.

На гравировку такой серебряной тарелки мастер затрачивает примерно 45 дней.

Дальше на орнамент наносят «чернь» – специальной приготовленный порошок, в который входит серебро, сера и ряд других (секретных) компонентов. Деталь нагревают до 400 оC, порошок плавится, а все изделие покрывается чернотой. Верхний слой механически счищают. Все вырезанные узоры получаются черными, а поверхности – светлые.

Фляга с выгравированным кубачинским орнаментом, заполненным чернью.

Потом изделие полируют и опять передают граверу, который вырезает дополнительно светлые узоры.

Дальше следует финишная полировка и последующая чистка в ультразвуковых ваннах, где с изделия смываются все следы обработки и оно приобретает товарный блеск.

Туризм поможет?

До прихода Советской власти в Кубачах работали семейные артели – в каждой были литейщики, чеканщики, граверы и прочие мастера, имеющие определенные специализации. Например, производили украшения, оружие или посуду.

В 1924 году в Кубачах заработал художественный комбинат. Мастеров разных направлений загнали под одну крышу и изменили ассортимент производимой продукции. Выпускали сахарницы, столовые и письменные приборы, портсигары, трубки. В середине 1930-х годов на предприятии работало 90 мастеров.

После распада СССР развалился и комбинат. Мастера ушли в частное производство, но разделение труда осталось. Ведь в изготовлении любого изделия всегда участвуют несколько специалистов разного профиля.

Многие семьи уезжают из Кубачей в крупные города. Печальная статистика: в 1998 году в местной школе училось 560 детей, а сейчас – всего 160. Хотя некоторые мастера возвращаются и продолжают дело отцов и детей. Тем самым сохраняют многовековые традиции и технологии, которые ценятся как в нашей стране, так и за ее пределами.

Может быть, набирающий популярность внутренний туризм поддержит энтузиазм местных жителей? Добро пожаловать в Кубачи!

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