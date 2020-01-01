Старая севастопольская дорога

Это маршрут для тех, кто не боится высоты и хочет почувствовать трепет гор.

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В захватывающих панорамах недостатка не будет. Да, придется часто останавливаться, потому что захочется сфотографировать все. С одной стороны напирающие всей своей циклопической массой горы, с другой — неизмеримый взглядом простор лежащего под обрывом моря.

«Это поколенье Фороса, которое он расплодил до самого моря, до тех красивеньких маленьких голышей, которыми шуршит береговой прибой. Вообще, может быть, ни в какой части Крымских гор нет такого хронического состояния разрушения, как в скалистых горах между Байдарскими воротами и Алупкой. Тут мы застаем геологические силы еще на месте преступления», — так поэтично описал эту дорогу путешественник Евгений Марков в своем путеводителе «Очерки Крыма» в 1872 году.

Раньше это было единственное транспортное сообщение между Севастополем и Ялтой, но после строительства Южнобережного шоссе дорога потеряла свое стратегическое значение. Тем не менее ее продолжают поддерживать в хорошем состоянии. Местами есть разметка, укрепленные стены, сохранились знаки. Из очевидных плюсов: машин на дороге практически нет, а значит, ничто не помешает созерцать ландшафтные красоты южнобережья.

Из истории дороги

Тот факт, что дорога поднимается из Алупки, не случаен. Ведь построена она была по инициативе графа Михаила Семеновича Воронцова, и поэтому естественно, что заказчику самому должно было быть удобно добираться до своего роскошного замка. Отсюда ее второе название — Воронцовская. Дорогу строили русские солдаты более 10 лет, с 1837 по 1848 год. Они буквально вгрызались в горную твердь. Многие умерли от чумы и холеры, некоторые погибли под завалами. Наконец, когда долгое и тяжелое строительство было завершено, граф Воронцов решил отметить в истории это великое событие и приказал соорудить на Байдарском перевале каменные ворота — памятник победы над неприступными горами. Но туда мы еще приедем, а пока мы только в начале нашего пути.

Старая севастопольская дорога Указатель на трассе

1. Голубой залив

Если вы начинаете свой путь из Алупки, то, двигаясь по Севастопольскому шоссе, пересекаете Южнобережное шоссе и продолжаете подниматься наверх. Если едете из Ялты, то, оставив позади поселки Гаспра, Кореиз и Алупка, у развилки после Алупки поворачиваете направо. Сразу после съезда с Южнобережного шоссе дорога идет на некотором отдалении от гор, утопая в растительности.

Первое горное препятствие возникает на подъезде к поселку Голубой залив. Здесь проходит «хвост» горы Кошки, припавшей к морю у поселка Симеиз. Во время сооружения старого шоссе этот горный кряж стал головной болью для строителей, и им пришлось немало потрудиться, чтобы обойти его. Спустя сто лет технологии заметно улучшились, и новое Южнобережное шоссе, уже не церемонясь, «переехало» Кошку. Со Старой севастопольской дороги прекрасно видно гору Кошку, хотя по-настоящему ее внушительный силуэт можно оценить при въезде в Симеиз (см. маршрут «Южнобережный»). Поселок Голубой залив расположился в горном амфитеатре чуть ниже Старой севастопольской дороги. Его прежнее, греческое, название — Лимена, то есть «гавань», которое он носил вплоть до окончания Великой Отечественной войны, а сама бухта известна как Лименская долина. Как и соседний Симеиз, Голубой залив приобрел славу популярного курортного местечка, куда стекались на отдых знатные особы. По преданию, в одной из дач пел сам Федор Шаляпин. В настоящее время недалеко от того места, где севастопольская дорога пересекает реку Лименку, действительно сохранились два бассейна, фрагменты парка, винный погреб и колонны. Кому принадлежала усадьба — доподлинно неизвестно. Но за участком закрепилось название «Поляны Шаляпина».

Голубой залив

Главная достопримечательность поселка Голубой залив — обсерватория, которую основал внук первого владельца имения «Симеиз» и астроном-любитель Николай Сергеевич Мальцов. Место для наблюдения за планетами здесь идеальное. Геологическое расположение и особые климатические условия подарили Лименской долине низкую облачность, максимальное количество солнечных дней и прозрачный воздух. В обсерватории до сих пор стоит немецкий телескоп фирмы «Карл Цейс», возраст которого превышает 100 лет! Телескоп не только работает, но и приносит научные открытия. На территории обсерватории есть смотровые площадки, с которых в ясную погоду открываются виды на окружающие горы, в том числе на самую высокую гору Крыма — Роман-кош. Совершить экскурсию на обсерваторию и понаблюдать за звездами можно в вечернее время, заранее договорившись о посещении. Подробности и всю необходимую информацию можно узнать, позвонив по телефону +7-978-551-06-78 с 17 до 20 часов.

2. Оползневое

По мере приближения к селу Оползневое горы начнут подступать все плотнее к дороге, и пейзажи станут головокружительными. Хотя об этом селении мало кто знает не только среди гостей, но даже жителей Крыма, Оползневое может похвастаться именитыми визитерами. Задолго до строительства севастопольской дороги от этого села, которое раньше носило татарское название Кикенеиз, начинался перевал через горы, и здесь находилась ямская застава, где путники меняли лошадей. В своих заметках этот «страшный переход» сквозь «теснины обрушенных громад» вспоминали поэт Александр Сергеевич Пушкин, писатель Александр Сергеевич Грибоедов, дипломат Иван Матвеевич Муравьев-Апостол. В конце XIX века часть земель Кикенеиза принадлежала русскому живописцу Архипу Куинджи. Правда, рассказывают, что художник предпочитал жить вместе со своей женой в небольшом разборном домике у моря. Сложно понять этих творческих личностей!

Напирающие горы

Село Оползневое обладает секретом, о котором знают только крымские ботаники, а теперь будете знать и вы. Наверняка вы встречали на южнобережных дорогах аппетитные тугие связки знаменитого красного ялтинского лука. Так вот, настоящий лук этого сорта можно встретить лишь в четырех местах Крыма, и одно из этих мест — село Оползневое. Здесь имеются необходимые вулканические и бескарбонатные почвы, на которых ялтинский лук вырастает сладким и сочным. Его можно есть, откусывая как яблоко. И никаких слез. Раз уж вы оказались на Старой севастопольской дороге, не упустите возможность купить этот крымский деликатес!

Далее горы уже совсем настойчиво отвоевывают земли у дороги. Вплоть до Фороса скалы будут наступать, наваливаться, давить грудой камней. Здесь можно дать волю фантазии, отыскивая причудливые фигуры и силуэты. Особенно живописно каменный хаос смотрится на отрезке между Оползневым и Кастрополем. Над поселком Парковое такое скопление камней получило название Кучук-Койский оползень по названию татарской деревни Кучук-кой, где в конце XVIII века произошел гигантский обвал. Кстати, мало кто знает, что, помимо Белой дачи в Ялте и летнего домика в Гурзуфе, писатель Антон Чехов владел небольшим имением в этой самой деревне. Пожить ему здесь так и не удалось, но он с большой гордостью писал о своем приобретении друзьям и родным, а геологические пейзажи будили в художнике слова: «...поэтично, уютно, но дико; это не Крым, а Сирия. Это изумительное место по красоте, нечто невиданное...»

3. Чертова лестница

Проход к Чертовой лестнице

Следующим примечательным местом на пути является поселок Олива. Несмотря на то что оливковые деревья действительно растут на Южном берегу Крыма, к масличной культуре это название не имеет никакого отношения. Просто в XIX веке эти земли принадлежали дворянину французского происхождения Вильгельму Николаевичу Оливе. Сам поселок расположен чуть ниже севастопольской дороги, но является ориентиром для тех, кто решился покорить перевал Шайтан-Мердвен, что в переводе с крымско-татарского означает «Чертова лестница». Свое поэтическое название перевал получил то ли за крутой подъем, то ли за зловещие голоса, создаваемые расщелинами и ветром. До того как была построена дорога из Севастополя в Ялту, это был важный переход, связывающий южный берег с горными районами Крыма. Архитектором лестницы стала сама природа, выложив в разломе широкие каменные ступени. По ним ходили древние жители Крыма тавры, здесь проходил путь римских легионеров из Харакса в Херсонес, а на вершине располагалась византийская крепость. Много позже через Шайтан-Мердвен на лошадях пробирался Александр Пушкин, но кажется, дорога его совсем не испугала и ничуть не утомила: «По горной лестнице взобрались мы пешком, держа за хвост татарских лошадей наших. Это забавляло меня чрезвычайно и казалось каким-то таинственным восточным обрядом».

В поселке Олива находится Дом-музей автора романов о Штирлице Юлиана Семенова. Он любил проводить время в Крыму, находя здесь уединение для написания произведений. Сам писатель называл этот дом виллой «Штирлиц». В Оливе Юлиан Семенов написал свой известный роман «ТАСС уполномочен заявить».

Адрес дома-музея: п. Олива, ул. Победы, 7.

п. Олива, ул. Победы, 7. Время посещения: с 10:00 до 18:00.

с 10:00 до 18:00. Предварительно позвонить по тел. +7-978-804-9455 (хранитель музея Андрей Елисеев).

(хранитель музея Андрей Елисеев). Вход бесплатный.

4. Форосская церковь Материалы по теме 7 полезных приложений для путешествий На подъезде к Форосу шоссе раздваивается: одна дорога уходит вниз и сливается с Южнобережным шоссе, другая поднимается на крутую гору. Мы продолжаем ехать по серпантину вверх к небольшой светло-желтой церкви с зелеными куполами и горящими на солнце золотыми крестами. Это церковь Воскресения Христова, которая борется за титул жемчужины Южного берега Крыма. Популярность у туристов она завоевала своим интересным расположением. Храм построен на обрыве Красной скалы на высоте приблизительно 400 метров над уровнем моря. Представьте, что вы смотрите на побережье Черного моря с крыши нью-йоркского небоскреба «Эмпайр-стейт-билдинг»! С появлением этой церкви на одинокой горе связана красивая легенда. Однажды дочь богатого купца Александра Кузнецова отправилась кататься на лошадях. Внезапно лошади понесли. До обрыва в пропасть оставались считаные метры, когда экипаж резко остановился, будто бы перед ним выросла стена. Девушка была спасена. Отец не знал, как благодарить Всевышнего за такое чудо, и распорядился построить в память о спасении дочери храм. В этой истории есть только два правдивых факта. Первый заключается в том, что богач Кузнецов действительно существовал, только вот никакой дочери у него не было. Второй факт: церковь действительно была возведена во имя чудесного спасения, только не красивой девушки, а императора Александра III и его семьи, которые попали в страшную железнодорожную аварию, возвращаясь из Крыма в Санкт-Петербург. Правда, бытует мнение, что благородный порыв Александра Кузнецова был меркантильным: чайный магнат хотел таким образом «задобрить» царя, которому принадлежала тогда монополия на продажу чая в России. Так это или нет — доподлинно неизвестно, но впоследствии изображение Форосской церкви красовалось в качестве фирменного знака на его коробочках с чаем. Церковь Воскресения Христова Война и гонения на церковь в период советской власти не пощадили храм: кресты и купола были переплавлены, ценности разграблены, а в самом здании одно время работал ресторан, в котором любил обедать Никита Хрущев. На этот раз самой церкви требовалось спасение. Случилось это в 1990 году благодаря отцу Петру. Получив в ведение полуразрушенную церковь, молодой настоятель вел аскетичную жизнь в горах и все силы и средства отдавал на восстановление храма. Глядя на такое искреннее рвение, прихожане и даже незнакомые люди помогали отцу чем могли, и через семь лет церковь вновь засияла куполами. Оставался последний штрих: отец Петр заказал деревянный иконостас, точную копию дореволюционного — и богоугодное дело по восстановлению святыни можно было бы считать завершенным. Но однажды ночью случилась страшная беда. Отец Петр был зверски убит в своей келье, став жертвой заговора против русской церкви. Храм все-таки был отреставрирован, а имя отца Петра навсегда вписано в его историю. Возле здания церкви установлена табличка с жизнеописанием священника. Со смотровой площадки храма открываются захватывающие виды на Форос и Тихую бухту. Особенно живописно церковь смотрится в облачную и туманную погоду: кажется, будто она плывет на облаках! 5. Байдарские ворота Материалы по теме Это должно быть в багажнике: 12 вещей для дальней дороги После церкви дорога еще какое-то время петляет по серпантину, пока не упирается в триумфальную каменную арку. Это знаменитые Байдарские ворота. Они были построены архитектором Карлом Эшлиманом в 1848 году в знак окончания строительства дороги Ялта — Севастополь, которая сейчас и называется Старой севастопольской дорогой. Почему место для ворот было выбрано именно здесь? Главная причина — географическая. На участке дороги между Форосской церковью и Байдарскими воротами встречаются два плато: Байдарская яйла и Ялтинская яйла, и Байдарский перевал — это естественные ворота на Южный берег. После него до самой Балаклавы море исчезнет из виду, а взгляд путешественника, который еще недавно цеплялся за скалы и спотыкался о камнепады, приятно растечется по долинам. Карл Эшлиман по приказу Михаила Воронцова восстановил географическую справедливость и построил на перевале настоящие ворота в виде парадного проезда, обрамленного полуколоннами и тумбами. Вторая причина — насущно-практическая. На Байдарском перевале путникам, следовавшим из Севастополя в Ялту, было удобно останавливаться на отдых, после того как они преодолели примерно треть пути. Раньше поездка занимала целый световой день, да и лошадиные силы были другие — живые. На перевале меняли лошадей, кто-то по желанию оставался на ночлег. Прямо у ворот были две гостиницы и ресторан. После революции гостиницы прекратили свое существование, а вот ресторан есть до сих пор. Он называется «Шалаш» и пользуется огромной популярностью у туристов. Отзывы — сплошь положительные. Некоторые даже утверждают, что здесь делают самые вкусные чебуреки в Крыму с тонким, нежирным тестом и разнообразной начинкой. Знатоки также рекомендуют попробовать фирменное блюдо — баранину по-байдарски. Предлагаем последовать примеру путешественников XIX века и сделать здесь привал. Пока механические лошади отдыхают, улучим минутку и взберемся на смотровую площадку. Байдарские ворота

Существует легенда, что во время большого путешествия по только завоеванному Крыму Екатерина II доехала со своей свитой до Байдарского перевала, взглянула на открывшуюся перед ней бесконечную синеву моря, резко уходящий вниз берег, обрывистые, дикие скалы и не смогла сдержать эмоций. Императрица пожаловала Крыму поистине царский титул, назвав его «лучшей жемчужиной» в своей короне. К сожалению, в полной мере оценить свое приобретение Екатерина II не могла. Тогда нормальных проезжих дорог, соединяющих побережье с плоскогорьем, не было. Многие годы спустя, уже во время правления Николая I, путь из Севастополя в Ялту наладили. Проезжая Байдары, император назвал их «русским Симплоном», задав высокую планку для пока малоизвестного российскому путешественнику Крыма, сравнив его с уже популярным альпийским пейзажем. Материалы по теме Полезные штуки для автопутешествий: найдено на Алиэкспрессе Прямо сейчас у нас есть возможность прыгнуть в машину времени, перенестись во времена Екатерины II и Николая I и посмотреть на страну под названием Южный берег Крыма их глазами. Поднимитесь на смотровую площадку. Справа нависла громадой гора Челеби, прямо под ногами — обвалы известнякового камня, а вдали, там, где не хватает широты взгляда, в море ныряет извилистая лента побережья. В одном путеводителе по Крыму начала XX века так описывался вид с Байдарских ворот: «Вы делаете несколько шагов к воротам, и вдруг, точно по волшебству, перед вами открывается роскошная панорама Южного берега Крыма, лежащая внизу, как бы в глубокой пропасти у безграничного моря...» Итак, мы официально покидаем Южный берег и въезжаем в район, называемый Большим Севастополем. Впереди простирается Байдарская долина. Пейзаж резко меняется. Вместо нависающих над дорогой скал и опасных обрывов — обширные луга, сверкающее на солнце Чернореченское водохранилище, лениво пасущиеся стада, деревеньки. Все это компактно уместилось в котловине между гор. Это совсем другой мир, который получил неофициальное название «Крымская Швейцария». Он достоин того, чтобы посвятить ему отдельный маршрут. Рекомендуем воспользоваться этой возможностью и открыть для себя Крым с еще одной, нетипичной стороны. Или же проезжаем село Орлиное и недалеко от села Гончарного выезжаем на Южнобережное шоссе. Отсюда до Севастополя рукой подать. Путешествие Екатерины II в Крым Материалы по теме Вывезли кота/собаку на дачу. А если потеряется? «Путь Екатерины» можно считать первым официальным туристическим маршрутом по Крыму. После присоединения новых южных земель к Российской империи в конце XVIII века Екатерина II решила отправиться в большое турне, чтобы воочию убедиться в ценности своего приобретения. Этому активно содействовал князь Григорий Потемкин. Он хотел заслужить еще большее доверие императрицы, поэтому даже не пожалел на путешествие собственных денег. Помимо 15 миллионов рублей казенных денег он приложил еще свои четыре миллиона. Тому, как тщательно был продуман маршрут, мог бы сейчас позавидовать любой турагент. Перед Потемкиным стояла непростая задача. Татарские земли были в запустении. А ведь нужно было произвести впечатление богатого и цветущего края! На пути следования императрицы князь Потемкин распорядился построить дороги, постоялые дворы, да что там — целые деревни! Вдоль дорог были высажены аллеи и рощи, установлены дорожные указатели, получившие название Екатерининские мили. Некоторые из них сохранились до сих пор. Одна из таких миль стоит перед входом в Ханский дворец в Бахчисарае. На стоянках гостей встречали наряженные жители. Неприглядные дворы были замаскированы воротами, заборами, беседками. Тогда-то и возникло крылатое выражение «потемкинские деревни». Григорий Потемкин, хорошо зная характер своей покровительницы, не скупился на сюрпризы и подарки. Одним из главных пунктов крымского вояжа царицы был город Бахчисарай — столица поверженного ханства. Триумфальный вход Екатерины в этот город должен был ознаменовать собой окончательное признание Крыма частью Российской империи. Остановилась царица в Ханском дворце, а вечером, когда все погрузилось во тьму, горы вокруг вдруг засияли тысячами огоньков. Екатерина II была впечатлена. Следующий сюрприз ждал ее в Севастополе. Григорий Потемкин устроил грандиозный прием в Инкермане. Посреди празднества занавес на балконе раздвинулся, и удивленным взорам гостей предстал Черноморский флот, стоящий в бухте в полной боевой готовности. В честь высоких гостей корабли и фрегаты открыли праздничный огонь. Но и на этом фантазия Потемкина не закончилась. На подъезде к Балаклаве путь царскому кортежу преградила рота «амазонок» — сто одетых в специальную форму жен и дочерей офицеров балаклавского греческого батальона. Екатерина II осталась очень довольна поездкой и по достоинству оценила оказанный ей прием. Памятник Екатерине II в Севастополе

Путешествие Екатерины II по Крыму продолжалось 13 дней — с 19 по 31 мая 1787 года. Сейчас маршрут царицы может показаться странным. Делегация въехала в Крым через Перекоп, далее направилась в Бахчисарай, оттуда в Севастополь, после чего императрица снова через Бахчисарай поехала в Симферополь, далее в Феодосию, а затем тем же путем выехала из Крыма. Екатерина не была на Южном берегу, потому что нормальных дорог через непролазные горы тогда не было. Да и существовавшие дороги проходили совсем в других местах, так что сегодня повторить маршрут царицы можно лишь частично. Так Екатерина прорубила окно к Черному морю и задала моду на отдых в Крыму. *** Этот и еще несколько интересных маршрутов по Крымскому полуострову подробно описаны в автогиде «Крым на автомобиле. 15 лучших маршрутов». В новом издании вы найдете: Тщательно спланированные маршруты по направлениям с точными расстояниями и временем переездов

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