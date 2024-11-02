5 удивительных мест для семейного отдыха — путешествуем по Воронежской области

«За рулем» предложил увлекательную поездку на автомобиле для всей семьи

Куда едем?

В Воронежской области много интересных мест, которые нужно посетить и большим, и маленьким.

Тут хорошие дороги и развитая инфраструктура – взять хотя бы трассу М-4 «Дон». А значит, до нужной точки добираешься быстро и комфортно. Нет проблем с проживанием – найдете гостиницу, мотель или апартаменты на любой запрос и кошелек. Здесь дивная природа, много развлечений и вкусная еда. Что еще нужно любителям автопутешествий для комфортного отдыха и отличного настроения?

На чем едем?

Путешествовать по Воронежской области удобнее всего на автомобиле. Многие объекты расположены друг от друга больше чем в сотне километров. Добираться до них общественным транспортом долго и неудобно, а на такси – дорого.

Мы отправились в дорогу на автомобиле Belgee X70. Этот среднеразмерный кроссовер с просторным салоном и вместительным багажником отлично подходит для семейных выездов, особенно на большие расстояния. 177-сильный двигатель и работающий с ним в связке робот обеспечивают автомобилю хорошую динамику – даже с четырьмя седоками и забитым вещами багажником машина легко ускоряется. Расход топлива на трассе, если не нарушать ПДД, скромный: ниже 8 л/100 км. Этому способствует система мягкого гибрида EMS.

Благодаря хорошо подобранным настройкам подвесок и рулевого управления Belgee X70 уверенно держит дорогу. Шумоизоляция эффективно приглушает неприятные звуки. Удобная посадка за рулем позволяет преодолевать сотни километров без остановок. А полный привод с возможностью распределения крутящего момента до 50:50 позволяет без опасений съезжать с асфальта.

На Belgee X70 уверенно едешь как по асфальту, так и по проселку. Электроника четко распределяет тягу по колесам в зависимости от ситуации и покрытия. Пластиковые накладки на бамперах, порогах и колесных арках защищают кузов от повреждений.

Где останавливаемся?

Парк «Нелжа.ру»

Воронежская область, Рамонский район, село Нелжа, улица Лесная, 40 (52.050184, 39.382719)

От Москвы до парка «Нелжа.ру» около пяти часов на автомобиле.

Загадочное название этот парк семейного отдыха получил от расположенного рядом села. Слово «нелжа» означает нельзя. Но для гостей парка никаких запретов не существует – и дети, и взрослые тут найдут занятие по душе.

На десяти больших территориях проходят квесты, мастер-классы, театрализованные представления, соревнования. Здесь можно сразиться в лазертаг и испытать себя на полосе препятствий.

Резиденция Деда Мороза Черноземья.

Но главная фишка - лесная резиденция Деда Мороза Черноземья. Добрый волшебник появляется здесь ближе к Новому году, чтобы исполнить заветные желания больших и маленьких гостей.

В отсутствие Деда Мороза в Нелже хозяйничают герои сказок.

В парке «Нелжа.ру» можно покататься на каруселях и лошадях. Зимой заливают каток и ледяные горки.

Дом-музей конца XIX века. Внутри воссоздана обстановка того времени.

В этом году в Нелже во второй раз проходил форум автопутешественников «За горизонт». На него со всей страны съехались путешественники, трэвел-блогеры, представители СМИ, профессионалы в области автотуризма – все, кто любит путешествовать на автомобилях. В рамках фестиваля состоялись многочисленные лекции и презентации, была организована деловая программа, выставлена удивительная техника для путешествий и отдыха на колесах. Третий форум «За горизонт» пройдет в Нелже 17-18 мая 2025 года.

Сити-парк «Град»

Воронежская область, поселок Солнечный, Парковая улица, 3 (51.789009, 39.205640)

Сити-парк «Град» – по сути, бескрайний город магазинов, кафе и развлечений. В нем находится один из крупнейших в Европе крытый парк аттракционов. Непривычно видеть под крышей огромные карусели, качели, американские горки. И совсем иные (в отличие от уличных) получаешь ощущения от катания в замкнутом пространстве.

Всего на двух этажах размещены 26 аттракционов и 130 симуляторов. Для маленьких посетителей – отдельная зона, где находятся также батуты, качалки и «комната смеха».

Моря в Воронеже нет, зато есть океанариум, в котором собраны уникальные водные и сухопутные животные. Он тоже расположен на территории сити-парка. Посетители проходят через четыре тематические зоны, на которых воссоздана обстановка разных природных локаций: «Леса и степи», «Полярные воды», «Джунгли» и «Моря и океаны».

Тут много экзотики, как жутковатой, так и умильной: песчаная тигровая акула, окинавская мурена-дракон, зеленая морская черепаха, пингвин Гумбольдта.

Пираньи питаются насекомыми, червями и рыбами. Но стаями нападают и на более крупную добычу, в том числе и на человека. Чтобы уничтожить большое животное, им достаточно нескольких минут.

В определенные часы для многих животных устраивают показательные кормления – увлекательное зрелище. Как, впрочем, и шоу с акулами и морскими котиками.

Попадая в подводный туннель, будто погружаешься в мир акул, осьминогов, мурен и прочих морских жителей. Впечатляюще и волнительно, но безопасно!

Отель «Farm & Village»

Воронежская область, село Чертовицы, Молодёжная улица, 24 (51.824580,39.251979)

В этом месте можно остановиться не только на ночлег (стоимость проживания от 6000 рублей в сутки) – многим захочется подвиснуть здесь на день-другой. Ведь тут находится ферма с козами селекционных пород, которые выдают тонну молока в месяц, и вольеры для контактного общения с животными. Плюс обстановка, располагающая к отдыху и единению с природой: кемпинг, зона барбекю, бассейн, площадки для проведения мероприятий.

В контактной ферме живут гималайский як, енот, кролики, страусы, козы, овцы и другие животные. Многих можно кормить и гладить.

Здесь можно и вкусно перекусить. На территории комплекса работает сыроварня, на которой производят мягкие и твердые сыры из козьего и коровьего молока по собственным рецептам – добро пожаловать на дегустацию с вином. В ресторане «Сеновал» подают блюда современной фермерской кухни, приготовленные по традиционным русским рецептам и из местных продуктов. Запить предлагают травяным чаем, ягодными наливками и местными дистиллятами.

Изначально после прессовки и посолки сыр не имеет ни ярко выраженного вкуса, ни рисунка. Эти качества он приобретает в процессе созревания при определенной температуре и влажности. Чем дольше выдержка, тем вкуснее и дороже сыр.

Животноводческий комплекс «ЭкоНива»

Воронежская область, Лискинский район, село Добрино (51.247080, 39.622503)

Фирму «ЭкоНива» еще в конце прошлого века организовал немецкий предприниматель Штефан Дюрр (именно его лицо появляется в рекламных роликах и на упаковках молочных продуктов).

Но остальное тут все российское – от поля до прилавка. В этом можно убедиться, побывав на познавательной экскурсии по ферме в Воронежской области.

Телят содержат в отдельных вольерах. Когда подрастут, их переведут в общие загоны. По цвету бирок животных отличают по половому признаку: желтый – корова, красный – бык. Но быки надолго на фермах не задерживаются.

За полтора часа узнаете много нового о молоке, откуда оно появляется на столе и что из него делают. Сможете покормить телят и погладить взрослых коров, посмотреть на карусельную дойку, попробовать и забрать с собой молочную продукцию.

За полный круг на карусели корова успевает отдать все молоко. Заходит на круг она охотно, а выгоняют ее в конце карусели направленными струйками воды.

Парк «Белый колодец»

Воронежская область, Хохольский муниципальный район, Петинское сельское поселение (51.624971, 38.949657)

Парк «Белый колодец» появился на месте отработанного мелового карьера.

Еще полвека назад в этом месте активно велась добыча полезных ископаемых. После окончания работ карьер стал зарастать деревьями и кустарниками, а глубокие котлованы заполнились водой. Получилось уникальное по рельефу и природной красоте место. И постепенно оно начало обрастать туристической инфраструктурой.

Глэмпинг в парке «Белый колодец» работает только в теплое время года. На зиму уютные домики консервируют.

Сначала тут появились трассы для авто- и мотоспорта (сейчас тут школа экстремальной езды). Потом организовали пляж с водными аттракционами, открылись кафе и глэмпинг, парки с альпаками и собаками.

Нуждающиеся в зоотерапии непременно подберут себе животное для общения.

Для любителей активного отдыха работает прокат квадроциклов и мототехники, спортивные площадки, а зимой – тюбинговая трасса. Отвлечься от повседневной суеты и пополнить запасы внутренней энергии поможет прогулка по Тропе силы в сопровождении аудиогида.

В 2024 году на территории парка заработал Стройдвор. Тут любой желающий научится управлять пусть маленькой, но все-таки строительной техникой.

Это лишь некоторые места, где можно весело, интересно и с пользой провести время всей семьей. Если надумаете посетить Воронежскую область, наверняка дополните этот список новыми локациями.

Прекрасного путешествия и хорошего отдыха!

Благодарим Евразийское содружество специалистов туриндустрии и АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области» за помощь в подготовке материала.

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