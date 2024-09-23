Едем на родину русского флота: 7 причин побывать в Воронеже

«За рулем» подготовил автомобильный гид для поездки в столицу Черноземья

Думаете, где остановиться по дороге на юг? Выбирайте Воронеж. Атмосфера «тусовочного» южного города, зелень красивейших парков и скверов, теплая гладь «воронежского моря», набережные, гастрономический рай лучшего рынка России.

А еще интересная архитектура, исторические достопримечательности и уникальные музеи – свидетели зарождения российского флота, воинской доблести и инженерной мысли.

Воронеж почти два года (500 дней) был неофициальной столицей России. Именно столько времени здесь жил и строил первые русские военные корабли Петр Великий.

Как доехать?

От Москвы до Воронежа – около 520 км. Самый быстрый и удобный маршрут проходит по трассе М4 «Дон», поездка может занять 5-6 часов. На пути будет несколько платных участков в обход населенных пунктов. Проезд с понедельника по четверг осенью 2024 года обойдется примерно в 1550 рублей с пятницы по воскресенье и в 1950 рублей в праздничные дни. При желании платные участки можно объехать по бесплатным дублерам, но тогда поездка растянется на дополнительные пару часов. Проблем с заправками не будет – ни на платных участках, ни на бесплатных. АЗС встречаются через каждые 20-30 км.

Зарядить электрокар можно в Воронеже на улице 20-летия Октября (51.654479, 39.188425), Арзамасской улице, 2А (51.656877, 39.239475), ул. Кирова, 9/1 (51.657054, 39.191649).

Где парковаться в Воронеже?

Бесплатные парковки расположены в основном около крупных торговых центров («Европа», «Молодежный», «Армада», «Поиск»).

В центре много платных парковочных мест. В праздники и ночью (с 19:00 до 8:00) автомобиль можно оставлять бесплатно. Время стоянки округляют до часа, то есть если машина простояла 1,5 часа, придется заплатить за 2 часа. Стоимость часа – 40 рублей.

Где остановиться в Воронеже?

Дегас Лайт

Воронеж, улица Пятницкого, 65а (51.667120, 39.208488)

Недорогой отель с оптимальным соотношением «цена-качество». Удобно расположен для прогулок по центру города. В стоимость входит разнообразный завтрак по системе «шведский стол» и Wi-Fi.

Парковка платная – 500 рублей в сутки.

Стоимость: от 2800 рублей.

Azimut Сити Отель Воронеж

Воронеж, Плехановская улица, 9 (51.662353, 39.198323)

Находится в самом центре города, рядом с театром оперы и балета, ТЮЗом и Центральным рынком. Из комфортных номеров открывается панорамный вид на город. В отеле есть ресторан и бар. Для гостей работает бесплатный тренажерный зал.

Собственной парковки у отеля нет, зато рядом находится городская стоянка.

Стоимость: от 3430 рублей.

Арт-Отель

Воронеж, улица Дзержинского, 5Б (51.660618, 39.205300)

Находится в центре города. Респектабельные номера, обставленные итальянской мебелью, продуманы до мелочей и оснащены всем необходимым для комфортного проживания. В стоимость входят горячие завтраки по системе шведский стол. Wi-Fi и автостоянка бесплатны для гостей.

Стоимость: от 4500 рублей.

Где поесть в Воронеже?

«Совок»

Воронеж, улица Куколкина, 29 (51.666697, 39.190046)

Атмосферное ретрокафе «времен СССР». Для тех, кто вырос в 1980-90-е – отличный способ окунуться в прошлое. Кормят «как у бабушки»: борщ, бефстроганов, котлеты по-киевски, пироги.

А еще здесь проводят дискотеки, «квартирники» и играют в настольные игры.

Стоимость «Пролетарского обеда» (с 12:00 до 16:00) стартует от 250 рублей.

Пельмень-бар «Олень»

Воронеж, улица Комиссаржевской, 8 (51.671109, 39.204141)

Сюда любят приходить семьи с детьми. Гостям предлагают десяток видов пельменей и вареников ручной лепки с разными начинками – на любой вкус. А с 8 утра в «Олене» подают недорогие и сытные завтраки.

Средний чек: 350-450 рублей.

Suliko Belucci

Воронеж, улица Плехановская, 6 (51.658701, 39.204040)

Ресторан в центре города успешно «догнал» сразу двух «зайцев»: в разнообразном меню представлены хиты итальянской и грузинской кухонь. Одинаковым успехом у посетителей пользуются хинкали, хачапури, цыплята тапака и паста, пицца, ризотто.

Летняя веранда кафе Suliko Belucci.

Средний чек: 1000-1500 рублей. Бизнес-ланч обойдется в 350-490 рублей.

Чем заняться в Воронеже?

1. Побывать во дворце с привидениями

Место: Замок принцессы Ольденбургской

Воронежская область, рабочий поселок Рамонь, улица Мосина, 21 (51.908098, 39.340491)

Усадебный дом конца XIX века, построенный в редком для русской глубинке староанглийском стиле, смотрится очень необычно для России и привлекает любителей паранормальных явлений. Этот единственный в Черноземье дворец царственных особ император Александр II подарил его своей племяннице — принцессе Евгении. Принцесса превратила усадьбу в «умное» жилище (конечно, по меркам того времени). Водонапорная башня подавала в замок холодную и горячую воду.

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