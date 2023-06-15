Путешествие на автомобиле по «местам силы»

Во второй половине мая прошла первая автомобильная экспедиции по сухопутному маршруту вокруг Азовского моря. Андрей Леонтьев, один из вдохновителей проекта, тележурналист и автомобильный путешественник, делится впечатлениями от увиденного на маршруте, который он проехал на УАЗ Patriot – в том числе и по новым регионам России.

Весна 2023 года стала урожайной на даты, связанными с географией юга России. Исполнилось 240 лет указу Екатерины II о присоединении Крыма к России. Таким образом, Азовское море стало внутренним морем нашего государства. А за пять лет до старта нашего пробега началось движение по Крымскому мосту и вокруг Азовского моря замкнулось сухопутное кольцо. Так что маршрут наш подсказала сама жизнь.

Совпало, что как раз в эти дни свое пятилетие отмечала и Президентская платформа «Россия – страна возможностей», так что это был хороший повод познакомить людей, особенно молодых, живущих в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках, с программами роста и социальными лифтами, которыми уже воспользовались более 20 миллионов человек благодаря платформе.

Старт автопробега

Итак, 16 мая, старт из подмосковного Сенежа, из Мастерской управления, альма матер молодых специалистов-управленцев. Пока нас шестеро. Но машин в колонне семь, потому что седьмую машину – Ниву для фронта, для бойцов нашей армии– везет лидер Тверского внедорожного движения, основатель клуба «Лебедушка» и парка Павлово Женя Павлов.

Через 350 километров нас ждала Тула и ее один из лучших в стране музеев, посвященных Великой Отечественной войне, – Музей обороны Тулы. Его экспозиция в прямом смысле создает пронизывающий до последней клетки эффект присутствия. А затем Алексей Давлетшин, министр по делам молодежи Тульской области, передал книги для молодых людей, живущих в новых районах, – книги на их родном, русском языке. Такая литература в последние годы была там в дефиците.

Елец, Воронеж

Ну а мы, покинув Тулу, движемся дальше на юг еще 230 километров, и нас ждет город Елец. Там мы отдаем дань памяти жителям Ельца и Липецкой области, павшим в боях с фашизмом. А утро следующего дня мы уже встречаем в Воронеже.

Все почему-то считают, что Российский военно-морской флот зародился в Санкт-Петербурге, но это не так. Первые боевые корабли были построены именно здесь, в Воронеже. Были построены Петром, причем в основном по его проектам. И первые Андреевские флаги были освящены в Воронеже, и первое адмиралтейство появилось именно здесь, и корабли эти участвовали именно в Азовских походах!

Об этом нам напоминает почти точная копия первого русского линкора «Гото Предестинация», 1699 года постройки. Так что эта точка на маршруте имеет прямое отношение к теме нашей экспедиции вокруг Азовского моря – внутреннего моря России.

А еще Воронеж – это исключительный пример противостояния нацистской агрессии. 212 дней город был буквально разделен линией фронта. Центральная композиция площади Победы авторства Федора Сушкова просто поражает своим величием. Лица защитников скульптор срисовывал с реальных освободителей Воронежа и их детей. Весь символизм этой композиции очевиден. Да, нельзя было сделать 12 персонажей по числу апостолов – здесь 11 фигур. Но образ женщины с младенцем на руках, стоящий посредине, читается однозначно. Это Богородица. А ведь это образ, объединяющий всех русских людей.

Здесь же, около единственного м мире памятника Фронтовому почтальону состоялась передача очередной порции книг, теперь уже от сообщества «Литературное варенье». Вот в этих книгах собраны лучшие проекты премии «Серебряный лучник» в области пиара. Интересно, что, например, в Мелитопольском университете, куда эти книги тоже обязательно попадут, все книги на эту тему на русском языке были изъяты.

Кстати, о памятнике. В основе сюжета – реальный человек, ефрейтор Иван Леонтьев, награжденный медалью «За боевые заслуги» за то, что, рискуя жизнью, доставлял корреспонденцию на передовую даже во время боев.

Ростов-на-Дону

А дальше, через 500 с небольшим километров, нас ждал Ростов-на-Дону, который нас встретил южным, теплым вечером и десятками молодых, счастливых, улыбающихся лиц. И это неудивительно, ведь Ростовская область занимает одно из ведущих мест по числу людей – их здесь уже 440 000 – которые уже воспользовались социальными лифтами президентской платформы «Россия - страна возможностей».

И снова книги. На сей раз сотни детских книг, которые отсюда, из Ростова, поедут в новые регионы, чтобы встать там на полки детских и муниципальных библиотек. Ведь новых детских книг на русском языке там не видели уже давно. А без простых детских сказок, где добро и зло безусловны и добро всегда побеждает, трудно вырасти нормальным человеком.

Темрюк и Южный берег Азовского моря

А мы едем дальше. Наша следующая остановка – Темрюк. И снова молодые лица. И снова парни и девушки передают нам и книги, и красные гвоздики. Это тоже символично. Очередная порция книг, на сей раз от таманцев, для жителей новых регионов – про историю и культуру Тамани.

Здесь же – музей «Военная горка», где, если верить путеводителям, собраны уникальные образцы военной техники разных лет. Увы, мы не можем рекомендовать этот объект к посещению, пока местные власти не приведут экспонаты в нормальный выставочный музейный вид – сейчас по многослойной шелухе старой краски на фюзеляжах и броне можно разве что изучать оттенки зеленого: хороший тест на дальтонизм. Никаких сопроводительных табличек, говорящих об уникальности объектов и их истории, тоже нет: так, общая информация для тех, кто не может отличить крылатую ракету от самолета.

А буквально через 10 километров перед нами открылся Южный берег Азовского моря. Еще чуть чуть, и мы встречаем закат на Крымском мосту. Экватор нашего путешествия – самая южная точка Азовского моря – уже позади.

Мы провели темную крымскую ночь в гостеприимным арт-кластере «Таврида», откуда стартовали рано утром, чтобы успеть проехать часть пути уже по нашим новым регионам.

Мы въехали из Крыма в Херсонскую область. Вот уже справа разливы Сиваша, залива Азовского моря. И мы просто не могли не заехать в Геническ, чтобы почтить память защитников знаменитой Арабатской крепости. Здесь в ночь с 16 на 17 сентября 1941 года артиллеристы 127-й морской батареи остановили натиск нацистов на Крым. Кстати, батарею эту возглавлял простой шахтер Василий Ковшов.

Мелитополь

Когда мы пересекали границу, настроили себя на погружение в тревожную атмосферу, атмосферу скорее войны, а не мира. Но вышло все совсем наоборот. И то, что мы увидели, в корне разошлось с нашими ожиданиями. Поля возделываются, ходят трактора, идет работа, люди у дорог торгуют рыбой, по поселкам дети ездят на велосипедах. Более того, люди даже занимаются мотокроссом – да да, мы встретили парней на кроссовых мотиках, едущих на тренировку! Да и на самих дорогах гражданских машин, правда, в основном грузовых, гораздо больше, чем машин военных. А по номерам регионов этих самых грузовиков можно изучать географию Российской Федерации.

Указатели на дорогах в основном еще старые. А вот сами дороги – новые. Асфальт поражает своим качеством. И там, где он еще не переложен, дорожные работы идут вовсю. И, честно говоря, хочется верить, что не только в новых российских регионах будут вот такие качественные дороги, но и по всей нашей необъятной стране тоже. При этом эти дороги обрастают еще и современной инфраструктурой. Чего стоят только автозаправочные комплексы.

И вот по этим гладким дорогам мы совершенно незаметно для себя добрались до Мелитополя, где на территории министерства молодежи состоялась передача значительной части той самой гуманитарной помощи, которую мы везли с собой из мастерской управления Сенеж, президентской платформы «Россия – страна возможностей» и собирали по дороге, той помощи, которую передавали нам волонтеры в российских регионах вдоль трассы М-4 «Дон» и на Тамани. И это адресная доставка. Электропианино– в конкретную детскую музыкальную школу, мячи – в сельскую школу, столы для настольного тенниса и скейты – в строящийся сельский скейт-парк. Воистину, народ, который строит скейт-парки неподалеку от линии фронта, победить невозможно.. И книги, книги, книги…

Здесь же, в Мелитополе, мы заехали на знаменитое воинское кладбище, где стоит памятник «Скорбящая мать». В битве за Мелитополь в 1943 году погибло больше 3000 советских солдат и офицеров. Многие из них упокоены здесь, прямо в центре города. В 2014 году (видимо, это была месть за Крым) Вечный огонь местной администрации был потушен – решили экономить газ. Трудно придумать более кощунственный предлог. Памятник пришел в запустение и находился в таком состоянии до 2022 года, когда здесь снова заполыхал Вечный огонь. К нему мы и возложили цветы.

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