Туристам разрешат вернуть НДС в восьми пунктах пропуска
Согласно сообщению пресс-службы Кабмина, иностранные гости теперь могут вернуть НДС за свои покупки в восьми новых пунктах пропуска.
Расширение коснулось шести регионов: Бурятии (Кяхта и Улан-Удэ), Забайкальского края (Забайкальск и Чита), Красноярского края (Красноярск), Приморского края (Краскино), Амурской области (Благовещенск) и Иркутской области (Иркутск).
Система Tax Free начала работать в России в 2018 году. Все иностранные туристы, кроме граждан стран Евразийского экономического союза (Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия), имеют право на возврат НДС за покупки на сумму не менее 10 тысяч рублей, включая продукты питания, технику, одежду, ювелирные изделия, лекарства и книги.
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Источник: РИА Новости
Фото: Unsplash
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