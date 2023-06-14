Составные маршруты упрощают жизнь путешественникам
Увидеть основные достопримечательности и ничего не упустить из виду призван помочь туристический сервис Russpass. С его помощью можно отправиться в путешествие по разным маршрутам, но на данный момент на выбор есть три летних направления. Маршруты многодневные и тематические.
Так, маршрут «Пейзажи русской души» позволит познакомиться с историей города с помощью архитектуры и литературы.
Погрузиться в советскую киноиндустрию и космонавтику можно благодаря историческому маршруту «Союзная эпоха».
А отправиться в другую эпоху возможно благодаря гастротуру «Жить со вкусом или пища для ума».
Кроме функции составления маршрута пользователи могут воспользоваться другими услугами цифрового туристического сервиса Russpass: бронировать билеты на самолет или поезд, номера в гостиницах, заказывать экскурсии, а также вдохновляться статьями путешественников, которые публикуют в Russpass Mag.
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Источник: Российская газета
Фото: Unsplash
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