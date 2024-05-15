68 потерпевших и 32 млн ущерба — в Саратове осудили 12 аферистов, промышлявших на продажах авто

В Саратове осудили группу мошенников за махинации при продаже автомобилей

Группа преступников из 12 человек признана виновной в мошенничестве при продаже автомобилей, мошенники получили сроки от 3 до 15 лет лишения свободы. Такое решение принял суд Саратова в отношении злоумышленников.

«Прокуратура Ленинского района города Саратова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 12 участников преступного сообщества в возрасте от 24 до 40 лет. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», – говорится в приговоре суда.

На сроки от 6,5 до 15 лет осуждены четыре организатора преступного сообщества, восемь участников получили от трех лет до 7,5 года с ограничением свободы на 1,5 года в исправительных колониях общего и строгого режимов. В отношении девяти участников группы назначено дополнительное наказание в виде срока на 1,5 года. Женщине, у которой есть малолетний ребенок, суд отсрочил отбывание наказания до достижения им 14 лет.

Следствие установило, что злоумышленники в 2020-2021 годах создали преступное сообщество для продажи автомобилей по завышенной стоимости. Людей привлекали в автосалоны ценами на автомобили ниже рыночных. Но в наличии не было автомобилей, которые хотели купить клиенты. Под угрозой штрафных санкций за отказ от запланированной сделки потерпевшие под давлением покупали имевшиеся в автосалонах другие машины, причем по завышенной стоимости. Всего потерпевшими по делу признаны 68 человек, нанесенный им ущерб составляет в совокупности свыше 31 млн рублей.

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Источник: ТАСС