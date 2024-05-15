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На владение этим популярным «китайцем» придется потратить почти 1 млн в год

Аналитики подсчитали расходы на владение автомобилем Tank 500

По данным маркетингового агентства НАПИ, стоимость владения китайским премиальным внедорожником Tank 500 равна 4,63 млн руб. за пять лет. Стоимость владения – это расходы, связанные с эксплуатацией и владением машиной, а также ее потеря в цене за определенный период.

Стоимость владения Tank 500 за 1 км равна 46,29 руб., в месяц она составляет примерно 71,1 тыс. руб. За год в общей сложности выходит 925,7 тыс. руб., а за пять лет – 4,63 млн.

Tank 500
Tank 500

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Автомат, ароматизатор и оттоманка: модный «китаец» стал еще дружелюбнее

При расчетах учитывалось владение Tank 500 в Москве при среднем пробеге в 20 тыс. км в год. Общая стоимость владения включает затраты на ОСАГО и каско, покупку резины и ее замену; бензин при среднем расходе, заявленном производителем; техобслуживание и ремонт; оплату налогов.

Tank 500 в исследуемой комплектации Premium в России стоит сейчас 6 899 000 руб. Его продажи начались в нашей стране в апреле 2023 года. Tank 500 делают в Китае с 2021 года. Этот автомобиль позиционируют в качестве более доступного аналога Toyota Land Cruiser.

Интерьер Tank 500
Интерьер Tank 500

Ранее «За рулем» рассказал, что популярнейший «китаец» подешевел в России сразу на полмиллиона.

Источник: Autonews

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Tank
Количество просмотров 1
15.05.2024
Фото:Tank
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