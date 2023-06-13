Отдых на Бали станет еще популярнее
Туроператоры ждут повышение интереса к поездкам на остров после отмены ковидных ограничений.
Правила въезда в Индонезию официально вернулись к доковидным.
Сертификаты вакцинации власти страны перестали требовать у путешественников еще несколько месяцев назад, однако авиакомпании все еще требовали предоставить данный документ, так как заявление не было официальным. Сейчас же турист полностью свободен от ковидных ограничений и может планировать путешествие на Бали. Теперь не нужно сдавать никаких тестов и предоставлять справки.
Уже сейчас туроператоры отмечают рост спроса на данное направление. Большая часть туристов в путешествии хотят объединить пляжный отдых с экскурсионной программой.
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Источник: Ассоциация туроператоров
Фото: depositphotos.com
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