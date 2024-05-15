Где это видано: Lada Largus-фургон оценили дороже, чем пассажирский вариант

Эксперт Кадаков рассказал о перспективах версий Lada largus на российском рынке

Сегодня было запущено серийное производство автомобилей Lada Largus на заводе АВТОВАЗа в Ижевске.

Первыми автомобилями, сошедшими с конвейера, стали пассажирский универсал в комплектации Classic и коммерческий фургон.

Были объявлены рекомендованные розничные цены на автомобили с мотором 1,6 л, мощностью 90 л.с.: от 1 660 000 рублей за пассажирский 5-местный универсал и от 1 670 000 рублей за фургон.

Такая разница в стоимости многим показалась необычной.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Я считаю, что перспектива у коммерческого Ларгуса на рынке большая, и косвенно на это указывает такое странное позиционирование – «голый» фургон на 10 тыс. дороже, чем пассажирская версия со стеклами, сиденьями, отделкой и т. д. Это говорит о том, что цена четко выстроена по рынку – бизнесу такая машина позарез нужна, потенциальный спрос огромный, и никакие другие машины в этом сегменте в ближайшее время не появятся.

Ни Китай, ни кто-то другой нам такие модели не предложит. И это при том, что этот фургон – неидеальный автомобиль для перевозки чего-либо. По-хорошему, нужна машина повыше, повместительнее, но и в этом форм-факторе она очень востребована, поэтому спрос будет просто сумасшедший.

Позже в этом году появятся более дорогие Ларгусы, в исполнении Comfort с рейлингами, аудиосистемой, с нормальными дверными ручками, а не кармашками в дверях, как на самых дешевых Логанах.

Пока фургон выпускается только с 90-сильным мотором, а пассажирская версия в двух вариантах – 90 л.с. и 106 л.с. Автоматической трансмиссии не предвидится, а вот вариант Cross будет.