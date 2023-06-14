В Турции теперь можно платить рублями

Туристы теперь могут оплачивать покупки через СБП (система быстрых платежей) и картами российских банков.

В этом поможет сервис SigmaPay. Через него можно оплатить покупки картами Visa, Mastercard, UnionPay и «Мир». После оплаты туристом картой российскими рублями деньги поступают в течение двух дней на счет продавца уже в валюте Турции – в лирах.

Нововведение, конечно, упрощает жизнь русскому туристу, но за удобства придется платить больше на 12%. Платформа SigmaPay берет комиссию за конвертацию валюты и 2% от суммы платежа.

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Источник: Телеграм канал Profi.Travel

Фото: depositphotos.com