Россияне стали планировать отдых заранее даже на выходные

Эксперты МТС Travel и Bronevik.com, которые являются частью цифровой экосистемы МТС, сообщили, что российские туристы бронируют отдых на длинные июньские выходные более, чем за месяц.

Анализ данных о заказе отелей на период с 9 по 13 июня показал, что в этом году путешественники планировали свои поездки в среднем за 40 дней. Это на 15 дней раньше, чем год назад, когда они принимали решение в среднем за 25 дней до выходных. За год дата планирования зарубежных путешествий увеличилась в 2,2 раза. Теперь туристы планируют поездку за 35 дней до ее начала. Эта тенденция отражает не только большую предсказуемость в подготовке путешествий, но и стремление экономить на отелях за счет раннего бронирования.

Внутренний туризм в России остается популярным, 18% пользователей выбирают Санкт-Петербург, Москву, Казань и Сочи. Также зарубежные поездки все еще востребованы, несмотря на пандемию. Наиболее популярный зарубежный маршрут - Минск. В тройку также попали Ереван и Ташкент.

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Источник: РИА Новости

Фото: depositphotos.com