Этот город остановил Тамерлана — 7 чудес Ельца и окрестностей

Краткий гид для поездки в самый старый город Черноземья

Елец на год старше Москвы. Датой основания города принято считать 1146 год, хотя задолго до этого на его месте уже стояла крепость для защиты от кочевников.

В Ельце можно гулять часами – в городе более 200 объектов культурного наследия. На каждом шагу можно увидеть достопримечательность или памятное место, связанное с исторической легендой. Прибавьте к этому атмосферу старинного города с отреставрированными купеческими особняками и мещанскими дворами, церквями и тихими улочками, живописный рельеф окрестностей со скалами, пещерами и реликтовыми лесами, свежесть фермерских продуктов в местных кафе… Прекрасное место, чтобы волшебно провести выходные.

Как доехать до Ельца?

От Москвы до Ельца – около 390 км. Самый быстрый и удобный маршрут проходит по трассе М-4 «Дон» – поездка займет около 4 часов. На 336-м километре сворачивайте на бесплатный дублер и проезжайте прямо в город.

Проезд осенью 2024 года обойдется примерно в 1040 рублей с понедельника по четверг и в 1300 рублей с пятницы по воскресенье и в праздничные дни. Платные участки можно объехать по бесплатным дублерам, но тогда поездка растянется на дополнительные пару часов. Проблем с заправками не будет – по пути расположено 116 АЗС, расстояние между ними не более 45 км.

Где остановиться в Ельце?

Снегири

Елец, улица Ленина, 83 (52.624454,38.497531)

Отель понравится тем, кто хочет глубже окунуться в атмосферу купеческого города. Просторные номера, обставленные в старинном стиле, оборудованы всем необходимым для комфортного проживания. В гостинице имеется кухня с необходимой техникой. Также завтрак можно заказать за умеренную стоимость. Wi-Fi и парковка бесплатны для гостей.

В шаговой доступности – главные достопримечательности Ельца. Цена за ночь стартует от 5800 рублей.

Атмосферный отель «Снегири» расположен в отреставрированном двухэтажном деревянном особняке середины XIX века.

Винтаж

Елец, Советская улица, 76 (52.621371, 38.499337)

Отель с умеренными ценами (примерно от 4000 рублей за ночь) расположен в центре города, в двух зданиях, одно из которых – историческое. Гостей ждут комфортные номера с прекрасным ремонтом и удобными кроватями, сытные завтраки («шведский стол») и бесплатный Wi-Fi.

Хостел Бунин

Елец, улица Костенко, 42 (52.607328, 38.485229)

Чистые номера (в том числе семейные) и оборудованная всем необходимым общая кухня, стиральные машины, парковка и бесплатный Wi-Fi. Хороший вариант для тех, кто не хочет переплачивать за жилье. Цена за ночь - от 2300 рублей.

Где поесть в Ельце?

Кафе-студия Ельчик

Елец, улица Коммунаров, 10А (52.625353, 38.497834)

Здесь большой выбор по-домашнему вкусных блюд для тех, кто хочет пообедать в формате «первое, второе и компот» в перерыве между экскурсиями.

Комплексный обед обойдется в 400-500 рублей.

Ресторан Баку

Елец, улица Мира, 112 (52.624803, 38.501426)

Атмосферный ресторан с приятным интерьером расположен на главной пешеходной улице. В меню – хиты европейской и восточной кухонь, от шашлыка и оджахури до ухи по-царски и пирогов. Есть живая музыка и даже небольшой танцпол.

Средний чек: 700-800 рублей.

Ресторан «Баку».

Есенин

Елец, улица Коммунаров, 3 (52.624731, 38.502054)

Заявленный как «Гастрономическое арт-пространство» ресторан с «ламповой» атмосферой расположен в старинном особняке. Славится авторскими блюдами, коктейлями и необычным интерьером.

Средний чек: 1000-1200 рублей.

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