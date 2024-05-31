В Ржев на выходные — почему сюда не стоит ехать в День Победы

«За рулем» рассказал об особенностях посещения города воинской славы

Ржев — административный центр в Тверской области и второй по численности населения город Верхневолжья. В нем проживает больше 60 тысяч человек.

Первое упоминание в летописи датировано 1216 годом. Но старинных построек в городе сохранилось очень мало — Ржев сильно пострадал в период с 1941 по 1943 год. На Ржевско-Вяземском выступе состоялась одна из самых кровопролитных битв за всю историю войн. Только по официальным данным потери советских войск в «ржевской мясорубке» составили 1160787 человек.

Трудно найти место с более трагичной историей. Каждый год многочисленные поисковые отряды со всей страны находят в окрестностях Ржева сотни останков наших бойцов. Большинство из них — неизвестные солдаты.

Город находился в оккупации семнадцать месяцев. Когда 3 марта 1943 года Ржев был освобожден, население некогда 56 тысячного города составляло всего 248 человек.

Ржев и его окрестности - один большой мемориал павшим войнам под открытым небом. Со всей страны и ближнего зарубежья люди едут сюда, чтобы отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

Как доехать до Ржева?

Кратчайший путь по трассе М-9 «Балтия». Расстояние порядка 230 километров. От Москвы до Волоколамска ведет скоростная магистраль со множеством сетевых АЗС. От Волоколамска до Шаховской двухполосное шоссе с обилием скоростных ограничений и камер.

С 180 по 205 км (въезд в город Зубцов) идет капитальный ремонт магистрали с участками реверсивного движения. От Зубцова до Ржева - тоже ремонт, но реверсов нет, только ограничение скорости.

Основной въезд в город на 223 км ведет в тупик — движение перекрыто из-за ремонта моста. Попасть в Ржев сейчас можно, повернув направо на 228 км у мемориала Советскому солдату.

В майские праздники происходит настоящее паломничество к многочисленным воинским захоронениям. Чтобы не стоять в огромных пробках и не сталкиваться с переполненными гостиницами и парковками, для посещения Ржева лучше выбрать другие даты. Например, 22 июня - День Памяти и скорби. В 2024 году он приходится на субботу и можно запланировать тематический уик-энд.

Где парковаться в Ржеве?

Мемориал Советскому солдату — памятник федерального значения. Напротив него огромная бесплатная парковка для туристических автобусов и автомобилей (56.220196, 34.267465). За исключением Дня Победы проблем со свободными местами не будет круглый год.

В самом Ржеве платные парковки лишь в центре на улице Большая Спасская и в районе Советской площади. Рядом полно прилегающих улиц, где парковаться можно бесплатно.

Где остановиться в Ржеве?

Гостиница «Ржев», улица Ленина, 2 (56.262401, 34.330751)

Типичная «коробка» советской постройки. Площадка перед гостиницей еще весной была с разбитым асфальтом. Но в наличии есть номера с хорошим ремонтом. Диапазон цен на номера первой категории 1400-3600 рублей. Потрясающий вид из окон - отель расположен на высоком берегу Волги в самом центре города. Рядом парк имени Василия Грацинского, небольшой пруд, набережная, Советская площадь с обилием кафе, магазинов и даже кинотеатром с боулингом.

Гостиница «Никольская», улица Октябрьская, 8а (56.257617, 34.330247)

Хорошие отзывы от любителей семейного отдыха. Отремонтированные номера, новые мебель, сантехника, аппаратура. Место тихое, недалеко от центра, правого берега Волги и улицы Большая Спасская с обилием магазинов. Диапазон цен на номера от эконома до люкса - 1500-6200 рублей. Есть бесплатная парковка на территории гостиницы.

Гостевой дом «Сокол», улица Карла Маркса, 39/8 (56.263240, 34.322367)

Мини-отель в центре города. Диапазон цен - от 3700 до 8000 рублей. Есть номера с кондиционером, сейфом, халатами, тапочками, бесплатным Wi-Fi, аудиосистемой. Завтраки (шведский стол) включены в стоимость номера. На территории - бесплатная парковка на десять автомобилей. Изюминка гостевого дома — спортзал с беговой дорожкой, степпером, штангой и многофункциональным тренажером.

Гостиница «Боверлихилл», город Зубцов, улица Ржевская, 46 (56.175153, 34.573452)

Альтернативный вариант — остановиться в городе Зубцов. Особенно удобен тем, кто планирует посетить только мемориал Советскому солдату и не заезжать в Ржев.

Отель расположен на трассе «Балтия», недалеко от слияния рек Вазуза и Волга. До живописного исторического центра Зубцова подать рукой.

Охраняемая стоянка за высоким глухим забором. Цена номеров 1800-4100 рублей. В километре от гостиницы по трассе М-9 - сетевая АЗС, автомойка. Рядом - шиномонтаж и автосервис. Расстояние до Ржевского мемориала - 22 км.

Где поесть в Ржеве?

Столовая «Ложка», Ленинградское шоссе, 5б (56.270694, 34.317169)

Пусть вас не смущает статус "столовая" - здесь можно плотно и разнообразно поесть, в том числе с детьми. Без последствий - место проверенное. Расположена стооловая не в центре Ржева, поэтому цены демократичные. Полный и сытный обед с разносолами, булочками и кофе стоит 300-350 рублей. Перед столовой есть небольшая стоянка. Работает без выходных с 9 до 18 часов.

Кофейня «Мармелатта», Советская площадь, 17 (56.264037, 34.331261)

Вкуснейший кофе. Фирменные стаканчики для напитков на вынос. Сезонное меню. Широкий выбор салатов, десертов, бутербродов. Даже названия возбуждают аппетит: сэндвич с курицей, тапенадой и маринованной капустой; овощной салат с оливками, рассольным сыром, поджаренным тостом; муссовые пирожные. Часы работы - с 10 до 23. Средний чек: 400-450 рублей.

Ресторан «Сациви», Советская площадь, 16 (56.263553,34.331148)

Классическая грузинская кухня. Поклонникам хачапури по-аджарски, хинкали с бараниной, харчо, чахохбили и шашлыка - сюда. Стильный интерьер, детское меню и детская комната, парковка, танцпол. Плюс правильная и своевременная подача блюд, большие порции и очень вкусно. Часы работы - с 11 до 23 (в выходные до 2 часов ночи). Средний чек: 1500-2000 рублей.

Что посмотреть в Ржеве?

Мемориал Советскому солдату

Сельское поселение Есинка (56.218266, 34.262615)

Самый масштабный единственный на территории России масштабный монумент советскому солдату. Подобные памятники находятся за границей ("Воин-освободитель" в Берлине, "Алеша" в болгарском Пловдиве).

Установлен к 75-летию Великой Победы. Центр мемориала — 25-метровая бронзовая фигура солдата на насыпном 10-метровом кургане. Скульптор Андрей Коробцов, архитектор Константин Фомин.

Идея возвести мемориал на ржевской земле недалеко от Мончаловских лесов, где была окружена и вела тяжелые бои наша 29 армия, принадлежит ветеранам. Средства на строительство собирали всем миром — пожертвования вносили граждане России, Белоруссии и Казахстана, компании и меценаты.

Самое сильное впечатление Ржевский монумент производит ночью и на закате, когда включены прожекторы подсветки.

Лучшее время для посещения Ржевского мемориала на закате. Сначала вы видите лишь контур солдата на фоне заходящего солнца. А когда спустится темнота, солдат буквально оживает в лучах прожекторов.

Море искусственного света зальет брусчатку перед монументом, стальные панели с фамилиями павших в Ржевской битве, барельеф со звездой и ступень для возложения цветов. Величественная картина, недоступная днем.

При низкой облачности прожекторы проецируют фигуру солдата на небо.

Оковецкий кафедральный собор

Улица Предтеченская, 5 (56.255059, 34.336585)

Каменная церковь в стиле русского классицизма 1821-1831 года постройки. Объект культурного наследия федерального значения.

В советское время здесь находился краеведческий музей. Сейчас в храме идут службы. Православный кафедральный собор назван в честь редчайшей Оковецко-Ржевской иконы с совместным изображением Николая Чудотворца и Божьей Матери.

Собор Оковецко-Ржевской иконы Божьей Матери.

Обелиск освободителям Ржева и вечный огонь

Советская сторона, курган Славы (56.259736, 34.339342)

Объект культурного наследия народов Российской Федерации. Открыт 1 августа 1963 года на бывшей Соборной горе, а ныне кургане Славы. На постаменте обелиска барельефы, прославляющие героев Великой Отечественной войны.

У подножья - вечный огонь могилы неизвестного солдата. Под плитой хранится завещание потомкам-ржевитянам, которое следует открыть в 2068 году.

Вечный огонь у подножья обелиска освободителям Ржева на кургане Славы.

К кургану Славы от смотровой площадки на высоком берегу Волги ведет пешеходный мост, на ограждении которого стальные плиты со стихотворением Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».

Перед мостом на постаменте знаменитый «зверобой» - противотанковая 57-миллиметровая пушка разработки Василия Гавриловича Грабина. Снаряды этого орудия пробивали броню любых вражеских танков.

Легендарная противотанковая пушка ЗИС-2 на смотровой площадке левого берега Волги.

Еще одна достопримечательность рядом со смотровой площадкой — Аллея Славы с двадцатью восемью стелами. На них имена Героев Советского Союза — участников Ржевской битвы.

Советская площадь

(56.262982, 34.334249)

Расположена на левом берегу Волги. Центральная площадь города со сквером, небольшим прудом, детской площадкой, скейт-парком. На ней установлена стелла в память о присвоении Ржеву звания Города воинской славы и памятник Ленину.

Есть и большая площадка, на которой проводятся парады и митинги. На прилегающих к площади территориях расположены кинотеатр «Октябрь», парк аттракционов, магазины, кафе.

К площади примыкают парк Победы и парк имени первого ржевского военкома Василия Васильевича Грацинского, погибшего в бою с белочехами в 1918 году. На обелиске Грацинскому со времен Великой Отечественной войны остались следы от осколков и пуль.

Центр Ржева. Стильно оформленный художественный салон на Советской (ранее Большой торговой) площади.

Высота 200

Деревня Полунино (56.310482, 34.343021)

Неприметный холм в районе деревни Полунино в пяти километрах от Ржева и ключевой объект Ржевско-Сычевской наступательной операции лета 1942 года. Своего рода Мамаев курган тверской земли. Многие говорят об особой энергетике этого места. Тут всё перекопано, но поисковики все равно находят останки бойцов.

Здесь ценой колоссальных потерь войска 30 армии Калининского фронта прорывались к Ржеву через немецкий узел обороны. На освобождение гребня «Высоты 200» и северной части деревни Полунино ушло три недели армейской операции. При этом продвижение на участке составило... около километра!

О событиях того времени расскажут экспонаты небольшого музея в деревне. Рядом с ним воинское захоронение. На самой же высоте только скромный поклонный крест (56.315670, 34.335189) и трели жаворонков.

Поклонный крест «высоты 200» — народный памятник на месте гибели бойцов 30 армии в битве за Ржев.

Городской сад

Смольная улица, 68 (56.254066, 34.332891)

Открыт в 1950 году вместе с летним театром и танцплощадкой, получившей прозвище «доски». Долгое время был культурным центром города. На летней сцене в период гастролей выступали актеры Таганки, труппы из драмтеатров Твери, Кимр и Вышнего Волочка. С апреля по октябрь здесь шли концерты местной самодеятельности, а на танцплощадке играл духовой оркестр.

Заброшенный городской сад когда-то был центром культурной жизни города.

В 1982 году деревянный театр сгорел и парк стал угасать. Но, как в былые времена, в тени деревьев всегда прохладно и уютно. Этот милый запущенный сад как напоминание о том, что в суете последних десятилетий мы потеряли что-то очень важное, но его еще не поздно вернуть.

Если едете в Ржев из Москвы, по пути загляните на первую сельскую ГЭС в Яропольце (вот это место в навигаторе). У нас о ней подготовлен отдельный материал.

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