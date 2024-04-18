Мощность 12 кВт, привод от мельницы… — гид по первой сельской ГЭС

«За рулем» рассказал об уникальной гидроэлектростанции на реке Лама

Где находится: Московская область, Волоколамский городской округ, село Ярополец (56.141945, 35.833254)

Расстояние: от Москвы – 140 км, от Твери – 100 км, от Волоколамска – 20 км

Неожиданно встретить посреди леса столь масштабное гидротехническое сооружение. Хотя ГЭС прекрасно вписывается в окружающий ландшафт и не выглядит чужеродной на фоне дивной природы. Получился интересный микс музея под открытым небом и природного парка. Неудивительно, что многие посетители проводят здесь целый день.

У этой небольшой гидроэлектростанции интересная история. Она началась больше века назад, когда в 1918 году активисты под руководством учителя труда Петра Кириллина решили электрифицировать местный клуб.

Генератор подключили к 5-сильному двигателю с пункта обработки льна. И от него по деревьям к зданию протянули телеграфные провода.

В 1980 году плотину и водосброс реконструировали. Все элементы сделали из гидротехнического бетона.

Свет не загорелся – мощности мотора не хватило. Тогда приняли решение подключить генератор к наливному колесу местной мельницы усадьбы Чернышевых на реке Лама.

К работам приступили осенью 1918 года. А в 1919-м Ярополецкая ГЭС заработала. Ее мощности 12,5 кВт было достаточно, чтобы осветить село. Жители окрестные деревни, увидев свет у соседев, тоже захотели электрифицироваться.

По этому каналу вода шла к турбине энергоблока. На заднем плане – здание ГЭС. Оно восстановлено и сейчас выглядит так, как в 1920 году.

В нескольких километрах, в деревне Кашино, построили электростанцию. Правда, генератор тут приводился дизельным двигателем, а не силой воды. На открытие кашинской электростанции пригласили В.И Ленина. Что удивительно – вождь мирового пролетариата приехал и долго общался с народом.

Этим моментом ловко воспользовались жители Яропольца. Они снарядили ходоков в соседнюю деревню с приглашением посетить ГЭС и просьбой помочь с модернизацией. Ленин откликнулся, проникся идеей и действительно помог.

Первая турбина, которую сделали в 1920 году по указу Ленина. Ее можно рассмотреть вблизи и даже потрогать руками.

По его настоянию в Москве изготовили турбину, которая позволила поднять мощность в четыре раза. Осветили все соседние населенные пункты, в том числе и Кашино, где местная электростанция вскоре перестала функционировать.

А в 1939 году при содействии Н.К. Крупской и Г.Н. Кржижановского Ярополецкую ГЭС еще раз серьезно модернизировали. Построили новую плотину и перестроили здание. Гидроэлектростанции присвоили имя В.И. Ленина.

Здание ГЭС и машинное отделение, где установлен энергоблок, закрыто для посетителей. Но иногда смотрители пускают внутрь особо интересующихся гостей.

В 1980 году Ярополецкую ГЭС превратили в музей. Много лет не функционирующие сооружения привели в порядок, облагородили территорию, реконструировали плотину и водосброс, построили новое здание ГЭС. И в таком виде гидроэлектростанция встречает гостей сегодня. Приезжайте – увидите все своими глазами.

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