Едем в Питер (или в Сочи) на авто: выгоднее по платной или по бесплатной?

«За рулем» поможет вам построить самый подходящий маршрут.

Мы не раз проводили опросы, какой вид транспорта во время летних путешествий предпочитают читатели. И большинство респондентов отвечает «автомобиль». Присоединяемся всей редакцией – это и наш выбор.

Много лет не меняются и самые популярные направления для автопутешествий (по крайней мере, у москвичей). Это Санкт-Петербург и юг (Сочи либо Крым).

Но в вопросе, как ехать, такого единодушия нет. Кто-то считает, что лучше по платным дорогам: быстрее и с комфортом. Другие утверждают, что cтоит сэкономить деньги на отдых и ехать по бесплатным дорогам.

А давайте-ка все посчитаем!

Москва – Санкт-Петербург

По M-11

Проезд по всем участкам M-11 от Москвы до кольцевой автодороги Санкт-Петербурга для легкового автомобиля (высотой до 2 метров) в выходной день обойдется в 3700 рублей. Можно чуть сэкономить, выехав вечером в будний день. Получится 3290 рублей. Нужно только учесть, что в предпраздничные дни администрация дороги повышает тарифы до «воскресных», так что, собираясь в путь, стоит зайти на калькулятор по M-11 и получить расчет стоимости пути.

По 150 рублей в каждую сторону сбережет транспондер. Но его имеет смысл покупать только если вы планируете ездить по платным дорогам регулярно.

Арифметика такова: 3700 рублей от Москвы до Питера в субботу, 3800 рублей от Питера до Москвы в воскресенье.

По M-10

Условно параллельно платной M-11 идет бесплатная M-10. Проблема в том, что она длиннее (715 км против 669) и значительно медленнее. Если на M-11 максимальная скорость ограничена 130 км/ч (в основном), на M-10 легальный максимум – 90 км/ч. И дорога идет через множество населенных пунктов с ограничениями скорости в 60 км/ч и ниже, перекрестками и светофорами.

Расход топлива – величина индивидуальная, зависящая от многих факторов. По паспортным данным, самая популярная легковушка России – Lada Granta – расходует в загородном режиме 5,2–5,8 л на 100 км пути. Загородный режим – это те же 90 км/ч.

А по M-11 многие, пользуясь разрешенными 130 км/ч, летят под 150, а то и быстрее. Тут ни о какой экономии говорить не приходится. И Lada Granta расходует тут чуть ли не вдвое больше. Считаем. При цене АИ-95 в 53 рубля на бензин до Питера по М-11 потребуется 3722 рубля. А по M-11 – 2197 рублей. Грубо говоря, разница в 1500 рублей в пользу М-10.

По M-10 даже ночью, не нарушая, вы доедете до Санкт-Петербурга за 9,5 часов, по M-11 – за 6,5 часов. Мы проверяли.

Комментарий эксперта

Алексей Черепахин, Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ:

— По данным российского сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ. РУ на весну-лето 2023 наличие автопарковки в месте размещения – требование, которое находится на третьем месте туристических запросов. Это 15% всех запросов, и это условие опережает даже близость моря (12%).

Наша аналитика, собранная на основе туристических заявок, говорит о том, что самыми популярными направлениями лета-2023 будут Сочи, Санкт-Петербург, Анапа, Ялта, Геленджик, Феодосия, Евпатория, Москва, Судак, Казань. Как видите, все это туристические направления с большим количеством достопримечательностей, в том числе – за пределами города. Посещать их удобнее на личном автомобиле. И дешевле. А иногда автомобильная поездка – единственная возможность добраться до интересующего вас места.

Москва – Сочи

По M-4

Официальный калькулятор ГК «Автодор» по M-4 «Дон» указывает, что если вы поедете в Сочи днем с пятницы по воскресенье или в праздник, вам придется потратить на дорогу 3400 рублей (без учета топлива). В будни ночью дорога заметно дешевле – 2750 рублей для легкового автомобиля высотой до 2 метров. Экономить можно, купив транспондер и подключившись к программе лояльности. Максимальная скидка составляет 15%.

Стоит учесть, что расстояние от Москвы до Сочи на машине – 1622 км, расчетное время в пути – 17 с половиной часов, и это без учета обязательных пробок. Пытаться одолеть такой путь «в один присест», тем более с семьей, по крайней мере неразумно. Скорее дорога займет два дня. И, чтобы хоть немного сэкономить, планировать маршрут нужно так, чтобы весь путь уложился в будние дни, не выходные и не праздники.

Собравшись ехать по бесплатным дорогам на юг, приготовьте надежный навигатор. А лучше два – и одного оператора, чтобы не оплошать.

Или по M-2 – M-4 – 03K-001…

Параллельной альтернативной бесплатной дороги просто нет. Чтобы объехать платные участки M-4, придется петлять. Например, от Москвы ехать по M-2 на Ефремов, потом через Конь-Колодезь, Задонск, Елец и Воронеж, в обход Новой Усмани. А дальше вам наверняка придется возвращаться на платную дорогу и ехать по ней до Верхнего Мамона. В районе Богучар – Шестаково у M-4 два «рукава»: один платный, другой бесплатный. Но качество покрытия и скорость движения на платном, конечно, лучше.

От Ростова-на-Дону до Краснодара идет параллельная дорога 03K-001 Краснодар – Ейск. Она проходит через населенные пункты (из крупных – Староминская, Каневская, Брюховецкая, Тимашевск).

Неудобство не только в том, что дорога непрямая, запутанная. Практически вся она двухполосная, обгонять ползущие грузовики приходится по встречке, что не добавляет комфорта. Множество ремонтируемых участков и ограничений скорости. Ритм движения получается рваным. Если учесть, что этот путь еще и длиннее, топлива потребуется заметно больше, чем на платной M-4.

Какой бы долгой ни была дорога к морю, само море искупает все неудобства и смывает все «шероховатости».

Подводим итоги

Если с северным направлением (Москва – Питер) все очевидно: есть деньги, но нет времени – однозначно M-11, не спешите и хотите сэкономить – M-10, то с южным сложнее.

Дорога до Сочи у нормального водителя займет два дня. Попытки объехать все платные участки приведут к небольшой экономии, но сделают путь длиннее, сложнее и опаснее. И искать маршруты, альтернативные M-4, имеет смысл, только если вы никуда не спешите и само автопутешествие для вас – важная часть отпуска. Тогда попытки объехать «платку» могут стать интересным приключением.

Например, на дороге 03K-001 можно увидеть… потерпевшую аварию летающую тарелку. Не верите? Проверьте! Дети будут в восторге. И, может быть, не только дети.

Комментарий эксперта

Игорь Бордей, маркетплейс активного отдыха Boardday:

– Автопутешествия открывают новые горизонты для тех, кто хочет исследовать Россию. По данным статистики, 61% россиян планируют провести отпуск внутри страны, а 73% из них выбирают автомобильные поездки. Такой тренд сопровождается активным развитием туристической инфраструктуры и ростом качества дорог.

Наличие собственного транспорта позволяет строить маршрут по своему усмотрению, останавливаться в живописных местах и менять планы на ходу. Автопутешествия позволяют избежать неприятных моментов, связанных с переполненными аэропортами, долгими пересадками и риском задержек рейсов. А ограничение авиарейсов на юг страны делает автомобиль еще более актуальным.