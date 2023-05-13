В России стало гораздо больше мест для комфортного отдыха

Число глэмпингов за пять лет выросло в 40 раз.

В регионах России быстрыми темпами растет число кемпингов и глэмпингов, рассказал глава комиссии Российского союза туриндустрии по кемпингам, глэмпингам и некапитальным объектам размещения Вадим Дашук.

«В 2018 году в стране насчитывалось чуть более десятка глэмпингов, а по данным за прошлый год их число перевалило за 400. Это очень востребованный вид размещения: на повышенный спрос работают закрытые границы, рост популярности отдыха на природе и своего рода мода, сформировавшаяся за последнее время», – подытожил эксперт.

Кемпинги доступнее и нацелены в основном на автомобилистов. Они обычно находятся около достопримечательностей или других точек притяжения туристов. Глэмпинги – производная от кемпингов, но предлагают более комфортные условия с индивидуальными услугами.

Ассоциация глэмпингов России сообщает, что больше всего их в Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, на Алтае и в Крыму, в Свердловской области и Карелии. Из 400 глэмпингов 241 круглогодичные.

В 2018 году по заказу Ростуризма и при участии РСТ в России был введен стандарт кемпингов с учетом мировых практик. Следующим шагом, как считает Дашук, должны стать аналогичные правила для глэмпингов.

А еще нужно облегчить строительство таких объектов. Оно регулируется нормами земельного, природоохранного, санитарного, потребительского и общего законодательства, а они нередко противоречат друг другу.

«Например, земельный кодекс разрешает некапитальное строительство на каком-то конкретном участке, а водный – нет. Порог входа на рынок глэмпингов невысокий, желающие есть, но многих останавливает бюрократическая волокита. Инвесторам нужна понятная и простая система одного окна. РСТ работает над проблемой, предложения по преодолению существующих межведомственных противоречий уже практически сформированы», - подчеркнул Дашук.

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Источник: Пресс-служба РСТ