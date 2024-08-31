Русские разбили тут войско Мамая. А чем привлекает Куликово поле в 2024-м?

«За рулем» рассказал, почему лучше всего посетить Куликово поле в сентябре

Как доехать до Куликова поля

От Москвы до Куликова поля удобнее всего добираться по платному автобану М-4. Съезд в районе 200-203 км приводит на областные дороги, по которым надо проехать еще около 100 км. Суммарное время в пути составит немногим больше трех часов (самый быстрый маршрут в навигаторе тут).

Если хотите сэкономить бюджет, можно выбрать бесплатное Симферопольское шоссе (М-2), проехать через Тулу в сторону Кимовска и после двигаться южнее на Куликово поле через Епифань. Или после Тулы свернуть на Богородицк и подъехать к Куликову полю с другой стороны. Такой вариант маршрута займет от 4 до 5 часов.

Почти у каждой локации на поле есть своя небольшая бесплатная парковка.

Где остановиться

Наиболее разнообразный выбор гостиниц и апартаментов есть в городе Новомосковске примерно в часе пути от заповедника. Например, комфортные условия предлагает отель Atlas Inn.

Если планировать поездку заранее, то можно успеть арендовать домик в этнографической деревне Моховое прямо на территории музея-заповедника, забронировать место в старинном гостевом доме в Епифани или на базе отдыха «Куликово поле».

Где поесть

На М-4 остановиться получится только в специальных зонах отдыха на заправках. А в другом варианте маршрута лучше перекусить в Туле.

В районе Куликова поля есть только кафе с тремя видами обеда и скромный кафетерий-столовая при музее. Если посетителей много, ждать еду придется долго.

В соседнем Новомосковске есть несколько кафе и популярный сетевой фастфуд.

Почему на Куликовом поле интересно

В 1380 году в этих местах произошло крупное сражение русской армии с считавшимся непобедимым войском хана Мамая. Сражаться «стенка на стенку» со степными наездниками было очень трудно. Одолеть врага помогла военная хитрость. Один из русских полков скрылся в небольшом лесу и, спустя время, выскочил из-за спины неприятеля и взял его в кольцо.

Разгром Мамая стал крупной вехой на пути к обретению независимости Руси от Золотой орды. Принесший нашей стороне победу полководец, князь Дмитрий Иванович, стал величаться Донским. Сражение же вошло в историю как Мамаево побоище.

Вид на Куликово поле.

Со временем название и координаты ратного поля затерялись в веках. Столетиями люди возделывали эти земли, строили дома, выращивали сады, пока случайно не обнаружили древнее оружие, человеческие и конные останки. После некоторых исследований ученые поняли, что нашли то самое Куликово поле. Местность приобрела историческое значение, а с 1996 года получила статус музея-заповедника. С тех пор здесь ведутся работы по реконструкции, и посетители могут буквально перенестись в гущу былых событий.

Что посмотреть

Музей Куликовской битвы

Тульская область, Куркинский район, деревня Моховое (53.625205, 38.672308)

В этом месте историю помогают рассказывать технологии мультимедиа и интерактивные экспонаты. Посетители могут примерить доспехи, полистать летопись, выстрелить из лука, потрогать ковыль. Анимированный макет битвы с маленькими всадниками и пехотой позволяет пошагово следить за ходом битвы. А в одном из залов экскурсанты оказываются буквально зажатыми между двух армий: фильм и звуковое сопровождение создают полное погружение в сражение.

Музейный комплекс расположен в Моховом рядом с Куликовым полем.

Музей разработал сценарии и дополнительные развлечения для разных возрастов. Самым маленьким — тематическая детская площадка, где можно оседлать верного коня. Ребятам постарше — квест. Взрослым — историческая экскурсия.

Экспозиция музея «Куликово поле».

Даже здание музея выглядит очень необычно. Декорированные копьями массивы двух корпусов напоминают готовые к атаке армии. На крыше разместили несколько оборудованных информационными табличками смотровых площадок, с которых все поле видно, как на ладони. Подняться на них смогут даже маломобильные граждане.

Стоимость билета начинается от 400 рублей.

Мемориал на Красном холме

Тульская область, Куркинский район, деревня Ивановка (53.609057, 38.672886)

Примерно в двух километрах от музея, на высоком холме находилась ставка хана Мамая. Отсюда вражеские полки хлынули на поле. Это место отмечено памятным черным обелиском, в создании которого принимал участие известный художник Карл Брюллов.

Красный холм – самый старый мемориал Куликова поля. Памятная колонна Дмитрию Донскому была построена в 1850 году.

В глубине аллей спрятался храм Сергия Радонежского. А во фронтальной части смотровой площадки установлено металлическое панно со сценами битвы. На нем выделяется натертая до блеска фигурка Мамая.

Рядом с колонной находится бронзовое панно, изготовленное в конце прошлого века.

Конный двор

Тульская область, Кимовский район, село Монастырщино (53.663633, 38.642910)

Сегодня туристы могут увидеть ключевые точки сражения прямо «в полях». Для этого нужно записаться на экскурсию-променад. Самый необычный вид передвижения — лошади — для опытных всадников. На конном дворе в селе Монастырщино (8 км от здания музея) можно заказать конную прогулку в сопровождении гида.

Если же навыков верховой езды нет, можно забронировать место в бричке. Тем, кто предпочитает велосипедные или пешие варианты, необходимо заранее обратиться в музей.

Прогулки в бричке стоят от 3000 рублей, а стоимость путешествия в седле надо уточнять у тренеров по телефонам, указанным на сайте конюшни. Пешая экскурсия - от 350 рублей и строго по предварительной записи.

Вместе с экскурсоводом группа пройдет путем русский войск, перейдет речку Смолку и дойдет до Зеленой дубравы, где прятался знаменитый «засадный полк».

Мемориал героям Куликовской битвы

Тульская область, Кимовский район, село Монастырщино (53.670591, 38.642492)

Символично завершить исторический маршрут посещением мемориала героям битвы. Он находится в месте слияния рек Дона и Непрядвы, которое фигурирует в летописном описании битвы и служит ориентиром для ученых.

Музей и мемориал героям Куликовской битвы в селе Монастырщино.

Центральное место композиции занимает фигура Дмитрия Донского. К ней ведет аллея обелисков, принадлежащих городам-участникам сражения. Рядом можно заглянуть в краснокаменный храм и небольшой музей, посвященный быту славян до нашествия хана Батыя.

Стоимость билета в музей: 200 рублей.

Что посмотреть рядом

В состав музея-заповедника входит старинный поселок Епифань (53.827551, 38.554383). В XIX веке это был бойкий купеческий город на пересечении оживленных дорог. О прошлом напоминает музей купеческого быта.

Музей купеческого быта в Епифани.

В уютном парке города Новомосковска (54.011726, 38.278133) находится исток реки Дон. Он отмечен памятным камнем.

Здесь берет начало Дон-Батюшка.

В селе Себино (53.690184, 38.774829), месте рождения блаженной старицы Матроны Московской, организован музей этой святой.

В городе Богородицке (53.771625, 38.139179) на пути в Москву сохранился белокаменный дворец и ландшафтный парк, где жил незаконнорожденный сына Екатерины II Алексей Бобринский.

Ежегодно в третью неделю сентября на территории музея-заповедника «Куликово поле» проводится фестиваль «Поле Куликово». Около деревни Татинки (53.671488, 38.689197) разворачивается настоящий средневековый лагерь (здесь русские воины переправлялись через Дон к месту сражения с полчищами Золотой орды). В рамках фестиваля проходят турниры по фехтованию, конные состязания, маневры, ярмарка средневековых ремесленников, мастер-классы по гончарному, кузнечному, ткацкому ремеслу.

В 2024 году фестиваль будет проходить 19-21 сентября. Еще есть время скорректировать планы и запланировать поездку на Куликово поле именно в это время.