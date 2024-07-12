Купаться, загорать, рыбачить... — 4 лучших места в Подмосковье

«За рулем» рассказал, куда уехать из столицы на пляжный уикенд

Лето – это маленькая жизнь. А озеро – маленькое море со своими большими радостями. Кататься на лодке, загорать в шезлонге, купаться, ночевать в палатке, фотографировать или ловить рыбу – в Подмосковье найдутся водоемы для разных интересов.

Озеро Круглое

Московская область, городской округ Химки, территориальное управление Лунёвское (56.046276, 37.355423)

Небольшое озеро находится в стороне от дорог, но близко к жилым зонам.

Пляжей здесь всего два. Один – дикий и бесплатный. Другой – хорошо оборудованный – принадлежит базе отдыха «Круглое озеро». Так как мест для палаток не так много, а костры разводить не рекомендуется, то лучше выбрать для отдыха именно его. Для этого не обязательно бронировать номер, можно арендовать место в глэмпинге, мангал или беседку в барбекю-зоне.

На травяном пляже есть лежаки с зонтиками, туалеты и активные развлечения: волейбол, пляжный теннис, батуты и горки для детей. А еще можно прокатиться на сапах, освоить виндсерфинг, модный гидрофойл или помедитировать на лодке с удочкой в руках.

Компактная территория вокруг озера из-за насыщенного досуга и близости к Москве пользуется высоким спросом, и в выходные здесь бывает многолюдно.

Озеро Круглое находится всего в 20 км от Москвы.

Что с парковками: на улицах близлежащих населенных пунктов или платные места на охраняемой парковке под шлагбаумом на турбазе.

Где остановиться: глэмпинги и домики на турбазе.

Где поесть: кафе на территории базы отдыха. Фудкорт торгового центра «Зеленопарк» на Ленинградском шоссе находится примерно в получасе езды от озера.

Торбеевское озеро

Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, территориальный отдел Березняковский (56.330650, 38.271947)

Если хочется полежать на песчаном пляже и ни о чем не думать, стоит выбраться к Торбеевскому озеру. Оно находится неподалеку от Сергиева Посада, поэтому отдых на природе легко совмещается с культурной программой в старинном городе.

На озере можно отдыхать как «дикарем» в палатке, так и с комфортом разместиться в парк-отеле рядом. Первый вариант – более уединенный, однако берег и вход в воду здесь достаточно каменистые. Цивилизованный пляж отеля оборудован лежаками, удобными зонами для купания и туалетами. Даже если вы не бронировали номер, здесь можно арендовать лодку или катамаран. А также приготовить вкусные шашлыки на мангале в зоне барбекю. Беседки, спортивные площадки, чистота и зоны детских развлечений – можно почувствовать себя на курорте.

До Торбеевского озера от столицы примерно час езды на машине.

Что с парковками: небольшие стихийные парковки около Ярославского шоссе. Ближе к воде – платная парковка парк-отеля под шлагбаумом.

Где остановиться: в парк-отеле «Торбеево озеро» есть гостиничные номера, глэмпинг или коттеджи.

Где поесть: кроме зоны барбекю на территории отеля расположена таверна «Санторини» с европейскими блюдами в меню. Также можно заехать в одно из кафе Сергиева Посада.

Сенеж

Московская область, городской округ Солнечногорск (56.201920, 37.008308)

Большое озеро Сенеж – одно из самых известных в Подмосковье. Сюда нередко наведываются любители палаточного отдыха и рыбалки.

На берегах озера находится несколько баз отдыха и отелей различного уровня комфорта и сервиса – от кемпингов до отелей «все включено». Здесь можно арендовать лодку и полюбоваться бухтами или попробовать освоить водные виды спорта с опытными инструкторами клуба «Сенеж» или «SurfClub».

Инфраструктура вокруг озера хорошо развита. Популярностью пользуется чистый городской песчаный пляж в Солнечногорске. Он оборудован лежаками, раздевалками и туалетами. В Сенеже можно купаться, хотя вода выглядит мутной и иногда цветет. Однако за отдельную плату можно поплавать в открытых бассейнах неподалеку.

Из-за развитой инфраструктуры места для палаточного отдыха найти не так просто. Немногочисленные варианты сосредоточены вокруг Тимоново.

Озеро Сенеж — популярное место отдыха, рыбалки, виндсерфинга и кайтсерфинга. Ежегодно тут проводится парусная регата.

Где остановиться: в бутик-отеле «Сенешаль» туристов ждут красивая территория, караоке-клуб, конюшня, спа-программа, аренда катамаранов и другие развлечения.

Что с парковками: бесплатная парковка около городского пляжа в выходные заполняется быстро, поэтому искать место для машины придется на городских улицах. На территории отелей и турбаз есть платные парковки.

Где поесть: «Додо Пицца» в Солнечногорске.

Истринское водохранилище

Московская область, городской округ Истра (56.071238, 36.801830)

Большой водоем считается одним из самых чистых и пригодных для купания мест в Подмосковье. Протяженная береговая линия изрезана бухтами, поэтому развлекательная программа уик-энда зависит от места остановки.

На водохранилище можно арендовать лодку, чтобы полюбоваться красивыми видами или отправиться на рыбалку. Активным туристам предложат освоить водные виды спорта. Кто предпочитает ленивый отдых, найдут место для шашлыков рядом с кемпингами или гостиницами.

«Дикие» места расположены со стороны деревень Армягово и Шевлино. Правда, даже здесь в жаркие выходные довольно многолюдно.

Популярные бесплатные общественные пляжи – «Пятница» (тихий и необорудованный) и «Трусово» (развитая инфраструктура, аренда лежаков и мангалов). У многочисленных баз отдыха и отелей, как правило, есть собственные пляжи.

На берегах Истринского водохранилища расположены базы отдыха, санатории, пансионаты, детские оздоровительные лагеря, около 30 населенных пунктов,

Где остановиться: на водохранилище есть много вариантов размещения. От молодежных кемпингов до премиальных отелей. Например, выдохнуть в череде суетных дней можно в отеле «Истра Holliday», где кроме частного пляжа и красиво оформленной территории есть рестораны, зоны барбекю и спа.

Что с парковками: наличие стихийных парковок зависит от выбранной локации: улицы ближайших населенных пунктов, организованные парковки около общественных пляжей, закрытые парковки отелей и баз. В некоторых местах получится подъехать к воде.

Где поесть: собственные рестораны отелей, кафе около пляжей или кафе в городе Истра.

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