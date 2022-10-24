Как дешевле добраться до Сочи? Ответ вас удивит

Министерство транспорта РФ вновь предложило поднять максимальные тарифы за проезд по платным дорогам.

Тарифы за проезд по платным дорогам вырастут

В прошлом году Минтранс уже пытался увеличить плату за проезд, но проект отправили на доработку.

После доработки в проекте постановления Правительства РФ новые максимальные тарифы для легковушек выглядят так:

На реконструированных дорогах (М-4 «Дон»): 5 рублей за километр.

На вновь построенных дорогах (например, М-11 «Нева», М-12, ЦКАД): 8 рублей за километр.

Ведомство объясняет увеличение максимального тарифа тем, что строительство дорог в последние годы заметно подорожало. Да и вообще, всё подорожало. А потому надо увеличить тариф. Но, говорят чиновники, увеличение максимального тарифа вовсе не означает подорожание проезда — размер платы определяет владелец дороги, а он может такой возможностью и не воспользоваться .

На чем дешевле добраться до Сочи — на своем авто или самолетом?

А сколько же будет стоить проезд по новым тарифам? Возьмем путешествие из Москвы на юг, поскольку автомобильный туризм к Черному морю очень популярен и на эту трассу часто выскакивают и жители других регионов — для многих это самый короткий и быстрый путь.

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Платных участков на трассе М-4 «Дон» — 889 километров. Для легковушки стоимость проезда в выходные дни из Москвы до Новороссийска в одну сторону — 2810 рублей, что дает 3,16 рубля за км. Так вот, если тариф будет по предлагаемым поправкам максимальным (5 рублей за километр) за дорогу к морю придется заплатить в 1,58 раза больше — 4440 рублей! С учетом бензина выйдет около 13 000 рублей в одну сторону или 26 000 рублей туда/обратно.

Авиабилеты в Сочи (туда и обратно), если их не покупать день в день, стоят на человека 8000 рублей. То есть слетать в Сочи втроем будет стоить дешевле, чем ехать на автомобиле . Думаю, такая диспропорция попросту уменьшит число желающих проехать по трассе, то есть трафик уменьшится. Некоторые водители будут объезжать наиболее дорогие участки по бесплатным дублерам, что создаст на них многокилометровые заторы.

Проезд по строящейся трассе М-12на легковушке по максимальному тарифу (1700 километров по 8 рублей) обойдется водителю в 13 600 рублей в одну сторону. Прибавим сюда бензин на 8000 рублей — и поездка из Москвы в Екатеринбург с ветерком встанет в 21 600 рублей. Много ли у нас автомобилистов, которые располагают такими деньгами?

Почему так-то?

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Чиновники, на самом деле, правы — расходы в дорожном строительстве растут не по дням, а по часам. Связано это, конечно, с увеличивающимися издержками на приобретение и обслуживание техники из-за санкций и ухода ряда производителей с российского рынка.

Многих дорожных рабочих мобилизовали, а строительство и содержание современных дорог уже давно не является низкоквалифицированным трудом. В работе используют сложные и дорогостоящие машины, получить навык управления которыми занимает время. Если водителя дорожной фрезы призвали, то найти второго такого же крайне сложно, если не невозможно. Приходится обучать тех, кто на это способен, а это время и, конечно же, деньги.

Выход есть?

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Есть ли разумный выход из ситуации? Пока непонятно. Владельцы платных дорог деньги не печатают, их надо откуда-то брать. При этом расходы растут, специалистов на рынке труда становится меньше, стандарты же платных дорог — на мировом уровне. По моему мнению, часть расходов, конечно, в возвратном виде, на какое-то время может взять на себя государство, иначе платные трассы, и так не сильно загруженные, и вовсе могут опустеть.