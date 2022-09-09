Трасса М-12 соединит европейскую часть страны с Китаем, Северной Кореей, Казахстаном и Монголией, но есть одно «но».

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Первый введенный в строй участок трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань имеет протяженность 23 километра и соединяет ЦКАД с Московским большим кольцом.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предлагает улучшить проект трассы М-12, добавив несколько важных соприкосновений с железнодорожными узлами и портами, а также продлить трассу до самого Владивостока.

«После Екатеринбурга мы видим завершение работ по обходу Омска, по Новосибирску, по Кемерову. Обход Благовещенска, обход Хабаровска. Ну и завершить эту работу расширением дороги на Владивосток и обходной дороги вокруг Владивостока», — цитирует РГ доклад Хуснуллина президенту.

После продленная до Владивостока трасса М-12 получит сразу несколько выходов в Китай, Казахстан и даже в Северную Корею и Монголию. Где именно будут эти выходы и где пройдет автодорога будет решено к следующему лету.

Также вице-премьер отметил ускорение темпов строительства дорог в России о объяснил, с чем это связано:

«Очень вырос профессионализм наших заказчиков, проектировщиков и подрядчиков. Мы никогда за такие сроки раньше не строили».

Автодорога станет одним из драйверов развитие российской экономики и самым удобным транзитным путем из Европы на Восток. Но у трассы есть один минус.

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Экологи считают, что при проектировании дороги могут не учесть ряд важных моментов. Как говорит директор АНО «Зеленая цивилизация», руководитель по региональному развитию экологического Движения ЭКА Дмитрий Федоров, часть территорий, по которым пройдет дорога, не исследовали в течении всех сезонов года. Проще говоря, неизвестно, какие виды краснокнижных растений, животных и насекомых там обитают.

С ним согласен и председатель Совета экоцентра «Дронт», биолог Асхат Каюмов — влияние магистрали на растительный и животный мир не изучили должным образом.

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Фото: Канал портала Стройкомплекса Москвы