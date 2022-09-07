ДОСААФ готовит гуманитарный пробег «Линия фронта»

Участники пробега доставят гуманитарную помощь Донецкой и Луганской Народным Республикам, а также освобожденным территориям Украины.

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ДОСААФ России и Союза городов воинской славы при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации организуют пробег «Линия фронта», который стартует 11 сентября в Москве — в 10:00 от Вечного огня (стелы) на Поклонной горе. Конечной точкой маршрута станет село Перекоп в Крыму, куда участники пробега приедут вечером 25 сентября.

Перед пробегом на Поклонной горе пройдет торжественная церемония старта, на которую приглашены мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, руководители департаментов Правительства Москвы, а также руководители общероссийских общественных, молодежных и ветеранских организаций.

Маршрут вдоль линии фронта

Автопробег «Линия фронта», совмещенный с доставкой гуманитарной помощи в ДНР, ЛНР, на освобожденные территории Украины, а также личному составу частей и подразделений, принимающих участие в специальной военной операции, пройдет через три города-героя и девять городов воинской славы:

Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — Старый Оскол — Воронеж — Ростов-на-Дону — Анапа — Керчь — Симферополь — село Перекоп.

Всего участники проедут 3670 километров

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Главной целью автопробега, кроме поддержки решения Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации о проведении специальной военной операции по защите жителей ДНР и ЛНР, является гуманитарная миссия. Присоединиться к ней могут все желающие, переведя деньги на счета ДОСААФ России либо обратившись в отделения ДОСААФ Москвы, Московской, Тульской, Орловской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, — сбор гуманитарной помощи продолжается.

С момента начала спецоперации ДОСААФ России собрал более 300 тонн гуманитарной помощи и более 80 млн рублей. Сбор будет продолжаться и во время пробега, и после него.

Задачи автопробега «Линия фронта»

Происходящие на Украине события показали, насколько важно воспитывать подрастающие поколения в духе патриотизма и любви к Родине, чтобы они помнили подвиги народа и знали, во имя чего приносились и приносятся жертвы.

Один из способов — оказание не только гуманитарной, но и моральной помощи населению дружественных республик и освобожденных территорий, а также всяческая поддержка личного состава частей и подразделений, принимающих участие в СВО, — и словом, и делом.

При этом важно вовлекать молодежь в дело увековечения памяти павших героев Отечества. Это тоже одна из целей автопробега «Линия фронта», маршрут которого лежит через города воинской славы.

Третья важная задача автопробега — развивать добрососедские отношения с живущими в ДНР и ЛНР людьми, а также с населением освобожденных районов и областей Украины.

Фото: ДОСААФ