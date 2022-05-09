Всё для Победы! Гражданские автомобили на войне — журнал За рулем

Всё для Победы! Гражданские автомобили на войне

Это были массовые, еще предвоенные модели, поставленные на производство уже после 1941 года. А также множество импортных автомобилей разных классов.

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Командирские

Единственным легковым (штабным) автомобилем Красной Армии перед войной была «эмка» — ГАЗ-М1. Моноприводная машина была не лучшим вариантом для армии.

Уже перед войной на заводе в Горьком создали легковой полноприводный автомобиль. Заложили целое семейство: седан, кабриолет, пикап. Но первые серийные седаны ГАЗ-61 появились лишь в 1941-м. За всю войну собрали менее 200 таких машин со слишком сложным для военного времени кузовом.

Правда, на базе седана в начале войны сделали и более дешевый пикап с упрощенной кабиной без крыши и дверей — ГАЗ-61-417. Но в 1941-м смогли изготовить менее четырех десятков пикапов.

Всё для Победы! Гражданские автомобили на войнеПолноприводный ГАЗ-61 с 76-сильной «шестеркой» делали в мизерных количествах.
Полноприводный ГАЗ-61 с 76-сильной «шестеркой» делали в мизерных количествах.

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В 1941-м срочно подготовили к производству ГАЗ-64 — настоящий внедорожник с максимально упрощенным кузовом и четырехцилиндровым двигателем объемом 3,3 л и мощностью 54 л.с. — командирский автомобиль и тягач для легких пушек. Но и такие машины завод производил с трудом. Тем более, что важнее были полуторки ГАЗ-ММ, трехосные ГАЗ-ААА, легкие танки. До 1943-го построили всего 762 автомобиля ГАЗ-64.

Всё для Победы! Гражданские автомобили на войнеВнедорожников ГАЗ-67 во время войны выпускали очень немного. Массовой машина стала только после Победы.
Внедорожников ГАЗ-67 во время войны выпускали очень немного. Массовой машина стала только после Победы.

С 1943-го понемногу начали выпускать модернизированный ГАЗ-67, с 1944-го — ГАЗ-67Б. Однако до 1945-го построили меньше пяти тысяч машин.

Всё для Победы! Гражданские автомобили на войнеЛучший в своем классе автомобиль Второй мировой — американский Willys MB.
Лучший в своем классе автомобиль Второй мировой — американский Willys MB.

А основным командирским автомобилем нашей армии стал американский Willys MB. В СССР по договору ленд-лиза поставили около 40 000 Виллисов. Машина нравилась водителям резвостью, благодаря 60-сильному двигателю, куда легче управлялась, нежели ГАЗ-67, имела отличные гидравлические тормоза и понижающую передачу.

Как и ГАЗ-67, который выпускали до 1952-го, американские машины после Победы десятилетиями работали в советских учреждениях, а потом и у частников.

Всё для Победы! Гражданские автомобили на войнеКомандирский вариант обширного семейства по прозвищу «Додж три четверти» — Dodge WC55.
Командирский вариант обширного семейства по прозвищу «Додж три четверти» — Dodge WC55.

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Условно грузопассажирскими были и американские автомобили Dodge серии WC. У нас их называли «Додж три четверти», за грузоподъемность 750 кг. Машины оснащали 6-цилиндровыми двигателями объемом 3,8 л мощностью 79–99 л.с.

В СССР поставили 20–25 тысяч готовых автомобилей и машинокомплектов. Больше всего в Красной Армии было открытых грузопассажирских, с лавками в кузове Dodge WC51. Но служили и командирские автомобили с легковой планировкой кузова. На таких возили советских генералов и маршалов.

Служба по призыву

Основой военного парка Красной Армии (как и вермахта) стали гражданские грузовики, в той или иной мере приспособленные для армейских нужд.

Всё для Победы! Гражданские автомобили на войнеУпрощенный военный вариант полуторки ГАЗ-ММ с деревянной кабиной и одной фарой.
Упрощенный военный вариант полуторки ГАЗ-ММ с деревянной кабиной и одной фарой.

Самым массовым автомобилем СССР в начале 1940-х была знаменитая полуторка — ГАЗ-ММ (до 1938-го ГАЗ-АА) — модернизированный Ford конца 1920-х. Двигатель развивал всего-то 40–50 л.с. Однако важным достоинством неказистой машина была предельная простота и, соответственно, возможность быстро привести грузовик в рабочее состояние буквально в полевых условиях. За это полуторку и уважали. С 1938 по 1945 годы сделали около 400 тысяч машин.

Всё для Победы! Гражданские автомобили на войнеЗИС-5, он же «Захар Иваныч», он же — трехтонка. Машину оснащали двигателем объемом 5,55 л, который развивал 73 л.с.
ЗИС-5, он же «Захар Иваныч», он же — трехтонка. Машину оснащали двигателем объемом 5,55 л, который развивал 73 л.с.

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Вторым массовым советским грузовиком был ЗИС-5, он же трехтонка, он же — «Захар Иваныч», как уважительно называли грузовик шоферы. «Шестерка» объемом 5,55 л развивала 73 л.с.

Помимо московского ЗИСа, трехтонки во время войны делал ульяновский УльЗИС и УралЗИС в Миассе. В эти тыловые города в 1941-м эвакуировали оборудование из Москвы. Во время войны часть полуторок и трехтонок делали с деревянными кабинами и упрощенными крыльями, с уменьшенными фарами, а иногда и вовсе с одной фарой.

Союзники

Всё для Победы! Гражданские автомобили на войнеСамый известный американский грузовик Красной Армии — Studebaker US6.
Самый известный американский грузовик Красной Армии — Studebaker US6.

По ленд-лизу в СССР поставляли множество разных грузовиков среднего класса. Как гражданских — предвоенных конструкций, так и созданных специально для армии. Кстати, часть машин приходила в виде машинокомплектов, которые превращали в автомобили на наших заводах.

Всё для Победы! Гражданские автомобили на войнеАмериканский Ford G8T (он же Ford 6) — гражданский автомобиль, призванный в армию.
Американский Ford G8T (он же Ford 6) — гражданский автомобиль, призванный в армию.

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Самый известным и любимым из американских грузовиков Красной Армии стал Studebaker US6. Машин с колесной формулой 6х6 и 6х4 завезли примерно 200–220 тысяч.

Грузоподъемность составляла 2500 кг (в Красной Армии для твердых дорог допускали нагрузку и до 4000 кг), 6-цилиндровый двигатель развивал около 87 л.с. (93 л.с. по SAE). Коробка передач — пятиступенчатая, а на полноприводных грузовиках была и понижающая передача.

Всё для Победы! Гражданские автомобили на войнеПолноприводные Chevrolet семейства G7100 собирали и в СССР, в частности, на ГАЗе.
Полноприводные Chevrolet семейства G7100 собирали и в СССР, в частности, на ГАЗе.

Много — примерно 48 тысяч — в Красной Армии было и грузовиков Chevrolet семейства G 7100. Такие машины собирали, в частности, на ГАЗе. По грузоподъемности автомобиль оказался равен нашей полуторке — 1500 кг, но был полноприводным и имел 83-сильный 6-цилиндровый мотор.

Тяжеловозы

Тяжелые грузовики советская промышленность до войны не выпускала. Если не считать небольшого количества (всего 288 экземпляров) восьмитонных ярославских ЯГ-10 с американскими 93-сильными двигателями Hercules.

Всё для Победы! Гражданские автомобили на войнеЗаокеанский тягач Diamond T980 на Колымской трассе уже после войны.
Заокеанский тягач Diamond T980 на Колымской трассе уже после войны.

Недостаток грузовиков такого класса восполняли заокеанские модели. Например, Diamond T980 — тягач, буксировавший прицепы массой до 10 000 кг. Некоторые из почти 500 завезенных в СССР грузовиков с 11-литровыми 150-сильными моторами, работали в народном хозяйстве и после войны.

Всё для Победы! Гражданские автомобили на войнеMack серии NR грузоподъемностью 10 тонн поставляли к нам в нескольких версиях.
Mack серии NR грузоподъемностью 10 тонн поставляли к нам в нескольких версиях.

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К тому же классу относился и Mack серии NR. На машинах грузоподъемностью 10 000 кг стоял двигатель мощностью 131 л.с. Всего грузовиков Mack версий NR9 (1943–1944 гг.) и NR14 (1944–1945 гг.) в Союз завезли более девятисот.

Именно американские модели этого класса стали отправной точной для создания сразу после Победы тяжелых ярославских грузовиков.

Спасибо за Победу!

К счастью, многие автомобили войны, ну или хотя бы их послевоенные аналоги, в том числе и американские внедорожники и грузовики, много лет работавшие на дорогах СССР и после Победы, сохранились до наших дней. А многие даже и в рабочем состоянии!

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Фото: из архива «За рулем»

Всё для Победы! Гражданские автомобили на войне

Это были массовые, еще предвоенные модели, поставленные на производство уже после 1941 года. А также множество импортных автомобилей разных классов.

Всё для Победы! Гражданские автомобили на войне — фото 1331956Всё для Победы! Гражданские автомобили на войне — фото 1331957Всё для Победы! Гражданские автомобили на войне — фото 1331958Всё для Победы! Гражданские автомобили на войне — фото 1331959Всё для Победы! Гражданские автомобили на войне — фото 1331952Всё для Победы! Гражданские автомобили на войне — фото 1331953Всё для Победы! Гражданские автомобили на войне — фото 1331954Всё для Победы! Гражданские автомобили на войне — фото 1331955Всё для Победы! Гражданские автомобили на войне — фото 1331950Всё для Победы! Гражданские автомобили на войне — фото 1331951Всё для Победы! Гражданские автомобили на войне — фото 1331960Всё для Победы! Гражданские автомобили на войне
Всё для Победы! Гражданские автомобили на войне

Это были массовые, еще предвоенные модели, поставленные на производство уже после 1941 года. А также множество импортных автомобилей разных классов.

Всё для Победы! Гражданские автомобили на войне — фото 1331950Всё для Победы! Гражданские автомобили на войне — фото 1331951Всё для Победы! Гражданские автомобили на войне — фото 1331952Всё для Победы! Гражданские автомобили на войне — фото 1331953Всё для Победы! Гражданские автомобили на войне — фото 1331954Всё для Победы! Гражданские автомобили на войне — фото 1331955Всё для Победы! Гражданские автомобили на войне — фото 1331956Всё для Победы! Гражданские автомобили на войне — фото 1331957Всё для Победы! Гражданские автомобили на войне — фото 1331958Всё для Победы! Гражданские автомобили на войне — фото 1331959Всё для Победы! Гражданские автомобили на войне — фото 1331960Всё для Победы! Гражданские автомобили на войне
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