Всё для Победы! Гражданские автомобили на войне

Это были массовые, еще предвоенные модели, поставленные на производство уже после 1941 года. А также множество импортных автомобилей разных классов.

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Командирские

Единственным легковым (штабным) автомобилем Красной Армии перед войной была «эмка» — ГАЗ-М1. Моноприводная машина была не лучшим вариантом для армии.

Уже перед войной на заводе в Горьком создали легковой полноприводный автомобиль. Заложили целое семейство: седан, кабриолет, пикап. Но первые серийные седаны ГАЗ-61 появились лишь в 1941-м. За всю войну собрали менее 200 таких машин со слишком сложным для военного времени кузовом.

Правда, на базе седана в начале войны сделали и более дешевый пикап с упрощенной кабиной без крыши и дверей — ГАЗ-61-417. Но в 1941-м смогли изготовить менее четырех десятков пикапов.

Полноприводный ГАЗ-61 с 76-сильной «шестеркой» делали в мизерных количествах.

В 1941-м срочно подготовили к производству ГАЗ-64 — настоящий внедорожник с максимально упрощенным кузовом и четырехцилиндровым двигателем объемом 3,3 л и мощностью 54 л.с. — командирский автомобиль и тягач для легких пушек. Но и такие машины завод производил с трудом. Тем более, что важнее были полуторки ГАЗ-ММ, трехосные ГАЗ-ААА, легкие танки. До 1943-го построили всего 762 автомобиля ГАЗ-64.

Внедорожников ГАЗ-67 во время войны выпускали очень немного. Массовой машина стала только после Победы.

С 1943-го понемногу начали выпускать модернизированный ГАЗ-67, с 1944-го — ГАЗ-67Б. Однако до 1945-го построили меньше пяти тысяч машин.

Лучший в своем классе автомобиль Второй мировой — американский Willys MB.

А основным командирским автомобилем нашей армии стал американский Willys MB. В СССР по договору ленд-лиза поставили около 40 000 Виллисов. Машина нравилась водителям резвостью, благодаря 60-сильному двигателю, куда легче управлялась, нежели ГАЗ-67, имела отличные гидравлические тормоза и понижающую передачу.

Как и ГАЗ-67, который выпускали до 1952-го, американские машины после Победы десятилетиями работали в советских учреждениях, а потом и у частников.

Командирский вариант обширного семейства по прозвищу «Додж три четверти» — Dodge WC55.

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Условно грузопассажирскими были и американские автомобили Dodge серии WC. У нас их называли «Додж три четверти», за грузоподъемность 750 кг. Машины оснащали 6-цилиндровыми двигателями объемом 3,8 л мощностью 79–99 л.с.

В СССР поставили 20–25 тысяч готовых автомобилей и машинокомплектов. Больше всего в Красной Армии было открытых грузопассажирских, с лавками в кузове Dodge WC51. Но служили и командирские автомобили с легковой планировкой кузова. На таких возили советских генералов и маршалов.

Служба по призыву

Основой военного парка Красной Армии (как и вермахта) стали гражданские грузовики, в той или иной мере приспособленные для армейских нужд.

Упрощенный военный вариант полуторки ГАЗ-ММ с деревянной кабиной и одной фарой.

Самым массовым автомобилем СССР в начале 1940-х была знаменитая полуторка — ГАЗ-ММ (до 1938-го ГАЗ-АА) — модернизированный Ford конца 1920-х. Двигатель развивал всего-то 40–50 л.с. Однако важным достоинством неказистой машина была предельная простота и, соответственно, возможность быстро привести грузовик в рабочее состояние буквально в полевых условиях. За это полуторку и уважали. С 1938 по 1945 годы сделали около 400 тысяч машин.

ЗИС-5, он же «Захар Иваныч», он же — трехтонка. Машину оснащали двигателем объемом 5,55 л, который развивал 73 л.с.

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Вторым массовым советским грузовиком был ЗИС-5, он же трехтонка, он же — «Захар Иваныч», как уважительно называли грузовик шоферы. «Шестерка» объемом 5,55 л развивала 73 л.с.

Помимо московского ЗИСа, трехтонки во время войны делал ульяновский УльЗИС и УралЗИС в Миассе. В эти тыловые города в 1941-м эвакуировали оборудование из Москвы. Во время войны часть полуторок и трехтонок делали с деревянными кабинами и упрощенными крыльями, с уменьшенными фарами, а иногда и вовсе с одной фарой.

Союзники

Самый известный американский грузовик Красной Армии — Studebaker US6.

По ленд-лизу в СССР поставляли множество разных грузовиков среднего класса. Как гражданских — предвоенных конструкций, так и созданных специально для армии. Кстати, часть машин приходила в виде машинокомплектов, которые превращали в автомобили на наших заводах.

Американский Ford G8T (он же Ford 6) — гражданский автомобиль, призванный в армию.

Самый известным и любимым из американских грузовиков Красной Армии стал Studebaker US6. Машин с колесной формулой 6х6 и 6х4 завезли примерно 200–220 тысяч.

Грузоподъемность составляла 2500 кг (в Красной Армии для твердых дорог допускали нагрузку и до 4000 кг), 6-цилиндровый двигатель развивал около 87 л.с. (93 л.с. по SAE). Коробка передач — пятиступенчатая, а на полноприводных грузовиках была и понижающая передача.

Полноприводные Chevrolet семейства G7100 собирали и в СССР, в частности, на ГАЗе.

Много — примерно 48 тысяч — в Красной Армии было и грузовиков Chevrolet семейства G 7100. Такие машины собирали, в частности, на ГАЗе. По грузоподъемности автомобиль оказался равен нашей полуторке — 1500 кг, но был полноприводным и имел 83-сильный 6-цилиндровый мотор.

Тяжеловозы

Тяжелые грузовики советская промышленность до войны не выпускала. Если не считать небольшого количества (всего 288 экземпляров) восьмитонных ярославских ЯГ-10 с американскими 93-сильными двигателями Hercules.

Заокеанский тягач Diamond T980 на Колымской трассе уже после войны.

Недостаток грузовиков такого класса восполняли заокеанские модели. Например, Diamond T980 — тягач, буксировавший прицепы массой до 10 000 кг. Некоторые из почти 500 завезенных в СССР грузовиков с 11-литровыми 150-сильными моторами, работали в народном хозяйстве и после войны.

Mack серии NR грузоподъемностью 10 тонн поставляли к нам в нескольких версиях.

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К тому же классу относился и Mack серии NR. На машинах грузоподъемностью 10 000 кг стоял двигатель мощностью 131 л.с. Всего грузовиков Mack версий NR9 (1943–1944 гг.) и NR14 (1944–1945 гг.) в Союз завезли более девятисот.

Именно американские модели этого класса стали отправной точной для создания сразу после Победы тяжелых ярославских грузовиков.

Спасибо за Победу!

К счастью, многие автомобили войны, ну или хотя бы их послевоенные аналоги, в том числе и американские внедорожники и грузовики, много лет работавшие на дорогах СССР и после Победы, сохранились до наших дней. А многие даже и в рабочем состоянии!

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Фото: из архива «За рулем»