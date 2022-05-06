Парад Победы 2022: какую технику мы увидим 9 мая

В нашей подборке — главные новинки и самые интересные боевые машины, которые пройдут по Красной площади.

Ветераны, вперед!

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Колонну колесных и гусеничных участников парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, традиционно возглавляет знаменитая «тридцатьчетверка».

Танк-ветеран модификации Т-34-85 оснащен 85-миллиметровой пушкой и двумя 7,62-мм пулеметами ДТ. Толщина брони — от 20 до 90 мм. В моторно-трансмиссионном отделении расположен V-образный 12-цилиндровый дизель В2 мощностью 500 л.с. — прародитель большинства современных танковых дизелей.

Новинки от КАМАЗа

Следом за Т-34-85 по брусчатке поедут бронеавтомобили семейства Тайфун с колесной формулой 4x4. Среди них Тайфун-ВДВ на шасси КАМАЗ-4386. Особенность машины: дистанционно управляемый боевой модуль 32В01 с автоматической 30-миллиметровой пушкой 2А42.

Рядом многоцелевой бронеавтомобиль Тайфун-К на шасси КАМАЗ-53949. На крыше — открыто установленный 12,7-миллиметровый пулемет «Корд».

Бронеавтомобили Тайфун-К на шасси КАМАЗ. Впереди — с открытой установкой пулемета, сзади — с вооружением в боевом модуле с дистанционным управлением.

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Третья модификация — тоже с пулеметом. Только он расположен в боевом модуле «Охотник» с дистанционным управлением.

Преимущества перед открыто установленным пулеметом: стабилизация вооружения в двух плоскостях (позволяет вести точную стрельбу в движении на скорости до 30 км/ч), телевизионный дневной канал прицеливания, тепловизор (для прицельной стрельбы ночью), лазерный дальномер, автомат сопровождения цели.

В числе опционных функций модуля: система кругового обзора, радар, система защиты от высокоточного оружия.

Боевой модуль Охотник на автомобиле Тайфун-К. Позволяет вести прицельный огонь на ходу днем и ночью.

Броня крепка

В танковой колонне — перспективная Армата Т-14 и нынешняя рабочая лошадка наших войск Т-72Б3. До насыщения армии современной, но дорогой Арматой пройдет еще много времени. А простой, надежный и относительно дешевый Т-72Б3, несмотря на недавнюю модернизацию, уже требует замены.

Впереди — мощный танк Т-90М, сзади — самая массовая боевая машина Т72Б3.

С этой точки зрения интересен третий участник парада — Т-90М Прорыв-3. По аналогии с автомобильной «табелью о рангах» это премиум-модель. Самая свежая модификация хорошо известного Т-90, которая начала поступать в войска в 2020 году.

Т-90М: характерная удлиненная башня, пулемет с дистанционным управлением и противокумулятивные экраны.

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Среди новшеств сварная башня с вынесенным за пределы боевого отделения боекомплектом, комплексы динамической и активной защиты, противокумулятивные экраны, многотопливный дизель В-92С2Ф мощностью 1130 л.с., современная система управления огнем «Калина», которая позволяет интегрировать Т-90М в автоматизированную систему управления танковым батальоном. Есть еще кондиционер, цифровая радиостанция пятого поколения, дистанционно управляемый 12,7-миллиметровый зенитный пулемет, многоканальный прицел, интегрированный в систему наведения ракетного комплекса.

Танк комплектуют системой теплоизоляционных и радиопоглощающих материалов Накидка, что позволяет сделать его невидимым для комплексов обнаружения и наведения. Но самое главное: Т-90М оснащен модернизированным гладкоствольным орудием — пусковой установкой калибра 125 мм под усиленные боеприпасы. Повышена точность, кучность, дальность, бронепробиваемость и ресурс ствола.

Торнадо — внук Катюши

Реактивные системы залпового огня — наследники легендарной Катюши. В механизированной колонне парада едут хорошо знакомые грузовики Урал-4320 с направляющими для пуска реактивных снарядов.

Реактивная система залпового огня 2Б17М Торнадо-Г. Система управления огнем взаимодействует с группировкой спутников ГЛОНАСС.

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За обликом известной РСЗО Град скрывается более свежая разработка и дебютант парадов — боевая машина 2Б17М из состава реактивной артиллерийской системы Торнадо-Г. Комплекс использует новую схему управления огнем, связанную со спутниковой навигацией ГЛОНАСС, и компьютер для вычисления баллистических параметров в автоматическом режиме.

Пакет из 40 направляющих для пуска оснащен аппаратурой дистанционного ввода данных для наведения ракет. Артиллерийская установка работает как с боеприпасами старого образца, так и с новыми реактивными снарядами калибра 122 мм. Среди них — осколочно-фугасные, кумулятивно-осколочные с кассетной боевой частью, с дистанционным подрывом. Есть боеприпас 9М521, увеличивающий дальность стрельбы Торнадо-Г до 40 км.

На колесах и гусеницах

Перспективный танк Т-14 Армата с необитаемой башней. На заднем плане пара БМП-3, вооруженных спаренными пушками 2А70 калибром 100 мм и скорострельной 30-миллиметровой 2А42.

Всего по Красной площади пройдут 123 боевые машины.

В их числе БМП-2, БМП-3 и Курганец, бронетранспортеры БТР-82А и перспективные Бумеранги, десантные БМД-4М и БТР-МДМ Ракушка, бронеавтомобили Тигр-М с боевым модулем «Арбалет», седельные тягачи Урал-63704 с робототехническими комплексами «Уран-9» на платформах.

Самая массовая боевая машина пехоты БМП-2, модернизированная до уровня БМП-2М с помощью боевого модуля Бережок. Вооружение — скорострельная пушка 2А42, пулемет ПКТ, 30-миллиметровый автоматический гранатомет, 4 противотанковые ракеты Корнет и современная система управления огнем. Двигатель форсирован с 300 до 400 л.с.

Зенитно-ракетные комплексы представлены моделями ТОР-М2, Бук-М3 и С-400. В числе дальнобойных систем — оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер-М и стратегический Ярс.

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