Топ-5 самых дружелюбных стран для иностранных автотуристов

Один из лучших способов по-настоящему познакомиться с новой страной — это поехать туда на машине. Однако путешествие может быть как прекрасным, так и напряженным.

Вождение за границей может быть даже пугающим, особенно если вы не знаете местных нюансов, и вам приходится делить дорогу с другими участниками дорожного движения, которых вы, скорее всего раздражаете, потому что они просто возвращаются с работы домой.

Чтобы выяснить какие страны являются лучшими (и худшими) для иностранных водителей, эксперты компании Zutobi проанализировали 41 страну мира по ряду параметров, среди которых безопасность и качество дорожного движения, стоимость аренды, парковки и заправки автомобиля и т. д. По сумме баллов выбрали самые комфортные и дружелюбные страны для автотуристов.

Испания (6,6 балла)

Испания является одной из самых посещаемых европейских стран и может предложить туристам от великолепных пляжей до гор в глубине страны до исторических и ярких городов, таких как Барселона и Мадрид. Если вы решите отправиться в путешествие по Испании, вас ждет низкий уровень пробок (17,44%; этот показатель говорит о том, насколько дольше будет длиться 30-минутная поездка по сравнению с базовыми условиями города без пробок), относительно дешевый прокат автомобилей (44 доллара в день) и безопасные дороги (3,9 смертей в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тысяч человек).

Словения (6,4 балла)

Это идеальное место для автомобильного путешествия — небольшие размеры и разнообразный ландшафт, чудесные пляжи на побережье Адриатического моря и прекрасные национальные парки. Путешественники в Словении могут воспользоваться дешевой внеуличной парковкой — 1$ в час, для сравнения — в Испании она обойдется в 2,5 доллара.

Португалия (6,3 балла)

Португалия стала одним из самых посещаемых мест в мире благодаря своему мягкому климату и сотням километров пляжей, а также множеству уникальных достопримечательностей, включая объекты всемирного наследия Юнеско. Если вы планируете поездку по Португалии, вы обнаружите низкий уровень заторов (17,60%) и дороги высокого качества (5,99 баллов).

Австралия (6,1 балла)

Ну тут безусловно есть на что посмотреть, а что касается комфорта для автопутешественников, то прокат автомобилей вам обойдется в 49 долларов в день, 7,5 долларов вы отдадите за час парковки (одна из самых дорогих), в 22,3% оценивается загруженность дорог и 4,9 — показатель смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 000 человек.

Малайзия (6 баллов)

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Эта страна с довольно дешевым бензином — 0,46 доллара за литр, качество дорог здесь оценили на 5,3 балла из 7 возможных, а стоимость парковки составляет 0,8 доллара в час. Топливо в Малайзии такое дешевое из-за собственных немаленьких запасов нефти. Ну а гостей страны восхитит переплетение самобытной культуры и ее многовековых традиций с современным ритмом жизни.

В «хвосте» рейтинга оказались такие страны, как Израиль (3,2), Аргентина (3,3) и Колумбия (3,34).