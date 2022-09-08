Отпуск-2022: 5 отличных маршрутов на осень — журнал За рулем

Отпуск-2022: 5 отличных маршрутов на осень

Сотрудники «За рулем» и их знакомые рассказали, где они провели время летом. Если вы еще не были в отпуске — берите на заметку.

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Внутренний туризм в России (автомобильный в том числе) по-прежнему на подъеме. Это неудивительно при фактически закрытых границах и высоких ценах на все.

Чем хорош автотуризм?

  • Доступностью. Путешествие на автомобиле дешевле, чем любым другим видом транспорта — особенно если вы едете с семьей или компанией.
  • Свободой выбора маршрута. Вы можете в любой момент изменить направление, остановиться в понравившемся месте надолго. По сути, вся ваша поездка превращается в одну непрерывную экскурсию.
  • Простотой организации. Вы не зависите от туроператоров.

Но чтобы автопутешествие прошло без эксцессов, понравилось и запомнилось, к нему нужно хорошо подготовиться. Ростуризм в этом году предлагает 133 автомобильных маршрута по России. Мы выбрали всего пять. Но зато все проверены лично.

Отпуск-2022: 5 отличных маршрутов на осень

Илья П. Если нельзя на юг 

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Жена который год тоскует по морю, но Азовское не нравится — мелковато, а на Черном слишком людно из-за закрытых границ. И пока не ездим на море, отпуска проводим за рыбалкой на Онежском озере, в 10 километрах от знаменитых Кижей.

Едем до Петрозаводска и обратно по платной М11, потом по P21 «Кола». В будни за проезд по платным дорогам приходится платить по 1150 рублей за первый участок, от Москвы до Твери, и 1310 рублей за второй.

От Москвы до Петрозаводска 1026 км. Расход топлива, особенно на скоростных (130 км/ч) платных участках, превышает 10 литров на 100 километров, так что дорога обходится недешево. Но один билет в купе от Москвы до Петрозаводска стоит 3000 — 4000 рублей, а в СВ — 8000–10 000 рублей. Самый дешевый билет на самолет — около 3500 рублей, но вещей с собой много не возьмешь и по самой Карелии особо не покатаешься. А на своей машине — запросто.

Отпуск-2022: 5 отличных маршрутов на осень

Почему там?

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Карелия очень красива в любое время года и богата на достопримечательности естественного и искусственного происхождения. И сколько бы мы туда ни ездили, каждый раз находим что-то новое, что можно посмотреть. В конце лета — начале осени полно не только рыбы, но и грибов с ягодами. Хотя в этом году лето было суховато. Но это не портит впечатлений от поездки.

На что обратить внимание?

Погода на Онежском озере меняется стремительно. Если будете путешествовать не только по земле, но и по воде (скорее всего, будете), берите теплую и непромокаемую одежду. Это первое. И второе — приготовьтесь к внушительным расходам на месте. В республике привыкли к туристам с деньгами — цены в отелях, кафе и ресторанах не меньше столичных. Да и остальное стоит немало.

Но все компенсирует красота Карелии.

Евгений С. И все-таки Крым!

Мы много лет отдыхаем в Крыму, в относительно известной Оленевке. Еще в студенческие годы попал туда на каникулах (жила дальняя родственница), потом стал ездить с семьей на турбазы, чтобы никого не обременять.

Отпуск-2022: 5 отличных маршрутов на осень

Почему там?

Почему люди едут к морю — вопрос риторический. А чем меня привлекает именно Оленевка — чистыми песчаными пляжами мыса Тарханкут и не по-крымски чистой водой в море. К тому же здесь не так людно, как на южном побережье Крыма, который мы исколесили за годы вдоль и поперек.

На что обратить внимание?

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Чтобы не превращать поездку в опасную гонку, составьте маршрут так, чтобы ночевать дважды по пути и туда, и обратно. До Керчи от Москвы 1525 км, так что можно поделить маршрут на отрезки по 500 км. Ехать будет легко, даже несмотря на загруженную дорогу. И нужно подгадать так, чтобы подъехать к Керченскому мосту ранним утром — во избежание пробок.

На полуострове активно ведется дорожное строительство (и не только дорожное), так что запаситесь терпением. Где-то да придется постоять.

Но особенно важно выбрать время отпуска. Самые горячие месяцы в Крыму в прямом и переносном смысле слова — июль и август. Но если ваши дети еще дошкольного возраста, можно смело ехать и в сентябре: море пока теплое, а народу намного меньше.

Отпуск-2022: 5 отличных маршрутов на осень

Важно! Теперь на этом направлении особенно тщательно проверяют автотранспорт. Нервничать и скандалить с людьми в погонах не нужно: испортите себе и всей семье отпуск.

Продолжение — на следующей странице.

Отпуск-2022: 5 отличных маршрутов на осень

Сотрудники «За рулем» и их знакомые рассказали, где они провели время летом. Если вы еще не были в отпуске — берите на заметку.

Отпуск-2022: 5 отличных маршрутов на осень — фото 1357822Отпуск-2022: 5 отличных маршрутов на осень — фото 1357823Отпуск-2022: 5 отличных маршрутов на осень — фото 1357819Отпуск-2022: 5 отличных маршрутов на осень — фото 1357820Отпуск-2022: 5 отличных маршрутов на осень — фото 1357834Отпуск-2022: 5 отличных маршрутов на осень — фото 1357815Отпуск-2022: 5 отличных маршрутов на осень — фото 1357824Отпуск-2022: 5 отличных маршрутов на осень — фото 1357830Отпуск-2022: 5 отличных маршрутов на осень — фото 1357832Отпуск-2022: 5 отличных маршрутов на осень
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