Куда поехать — 133 маршрута для автопутешествий — журнал За рулем

Куда поехать — 133 маршрута для автопутешествий

Список направлений с подсказками, где остановиться на ночевку или обед, составил Ростуризм.

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Это даже не список, а подробные карточки-руководства для автопутешественников, которые можно найти на сайте Ростуризма Russia Travel.

Всего Ростуризм подготовил 133 маршрута для автомобильных путешествий разной длительности — от пары дней до пяти и более дней. И это путешествия не только по знаменитым местам, таким как Золотое кольцо, Казань, Санкт-Петербург и так далее. Желающие отправиться в автопутешествие могут выбрать тур по любому региону России.

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На посвященном автопутешествиям сайте Ростуризма карточки разбиты по семи основным направлениям:

  • Центральная Россия
  • Север
  • Юг
  • Приволжье
  • Сибирь
  • Урал
  • Дальний Восток

Подобрать подходящий маршрут можно очень быстро: превью описания состоит из перечисления интересных мест, указано место старта и длительность путешествия.

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В самой карточке дается вся необходимая информация как по маршруту, так и по региону: протяженность, сезонность и отдаленность точки старта от крупных городов.

Также дается карта с основными точками маршрута и расписание по каждому дню с перечислением местных достопримечательностей и указанием времени, которое займет осмотр, и стоимости, если за него взимается плата.

Фото: 91.390m / Unsplash

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