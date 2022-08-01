Это даже не список, а подробные карточки-руководства для автопутешественников, которые можно найти на сайте Ростуризма Russia Travel.
Всего Ростуризм подготовил 133 маршрута для автомобильных путешествий разной длительности — от пары дней до пяти и более дней. И это путешествия не только по знаменитым местам, таким как Золотое кольцо, Казань, Санкт-Петербург и так далее. Желающие отправиться в автопутешествие могут выбрать тур по любому региону России.
На посвященном автопутешествиям сайте Ростуризма карточки разбиты по семи основным направлениям:
- Центральная Россия
- Север
- Юг
- Приволжье
- Сибирь
- Урал
- Дальний Восток
Подобрать подходящий маршрут можно очень быстро: превью описания состоит из перечисления интересных мест, указано место старта и длительность путешествия.
В самой карточке дается вся необходимая информация как по маршруту, так и по региону: протяженность, сезонность и отдаленность точки старта от крупных городов.
Также дается карта с основными точками маршрута и расписание по каждому дню с перечислением местных достопримечательностей и указанием времени, которое займет осмотр, и стоимости, если за него взимается плата.
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Фото: 91.390m / Unsplash