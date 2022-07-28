Узбекистан ждет российских туристов

Сотрудничество России и Узбекистана в сфере туризма началось в марте этого года. Страны подписали план мероприятий по совместному наращиванию туристического потока.
На Российском туристическом форуме «Путешествуй!», который состоится в начале августа на ВДНХ, расскажут о новых туристических направлениях. Они ориентированы на фестивальный, гастрономический, экстремальный туризм. Студентов ждут специальные предложения.
Отметим, что Узбекистан входит в пятерку стран с наиболее динамично развивающейся туристической сферой. В частности, здесь упрощен визовый режим и введены электронные визы.
«Мы как организаторы форума гордимся, что страной-партнером в этом году выступает Узбекистан. Это страна с богатой историей и древними памятниками архитектуры. В последние годы множество россиян открывают для себя это туристическое направление, и оно продолжает набирать популярность. Гости форума смогут познакомиться с достопримечательностями, маршрутами, инфраструктурой Узбекистана, а также попробовать плов, приготовленный лучшими поварами Ташкента», — рассказал заместитель директора фонда «Росконгресс» (организатор Российского туристического форума «Путешествуй!») Владимир Затынайко.
На форуме «Путешествуй!» представители Узбекистана расскажут о планах по привлечению путешественников в страну. Некоторые из них уже раскрыты. Так, в Ташкенте будут построены современные аквапарки, тематические парки, открыты торгово-гастрономические улицы.
Кроме того, один из главных туристических городов Узбекистана — Самарканд станет местом проведения 25-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО) в 2023 году. Еще одну жемчужину Узбекистана — Хиву — в рамках XI сессии Организации Исламского Сотрудничества объявили туристической столицей исламского мира 2024 года.
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