Некоторые ловушки настолько давние, что опытные водители про них успели позабыть, а молодое поколение еще не знает.

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Многие из нас отмечают, что в последнее годы заметно поубавилось всевозможных подстав и разводок с участием инспекторов ГИБДД. И это действительно так. Однако сейчас сезон отпусков, а значит происходит массовое паломничество на южные курорты страны. Несмотря ни на что, случиться может всякое. Лучше быть готовым и не попасть в переделку, чем надеяться на то, что проблемы обойдут вас стороной.

В случае, если вы попали в ситуацию, описанную в данной публикации, обратитесь на горячую линию МВД по бесплатному номеру: 8-800-222-74-47. Сообщите оператору горячей линии время, место и иные обстоятельства произошедшего. ГИБДД успешно борется с недобросовестными практиками со стороны инспекторов.

Совет 1. Не пейте квас из бочки

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Чем ближе к югу ― тем жарче. Хочется попить чего-то прохладного... И вдруг на обочине стоит бочка с манящей надписью «Холодный квас». Водители, соблазнившиеся на эту картину, не подозревают, что в квас добавили совсем немного спирта. А вот сотрудники ГИБДД об этом знают и дежурят неподалеку. Номер вашей машины им сообщит та самая улыбчивая барышня, которая минуту назад наливала вам квас.

Далее вас останавливает инспектор и в процессе проверки документов предлагает дунуть в трубочку. На экране алкотестера отображается превышение допустимого содержания алкоголя. В результате вас ждет штраф 30 000 рублей или лишение прав от 1,5 до 2 лет. Подстава? Все признаки налицо, но, с другой стороны, силой пить квас никто не заставлял.

Как не стать жертвой?

Приобретать напитки в магазинах или на АЗС. На сомнительные бочки с квасом лучше не обращать внимания, поскольку в этой ситуации доказать свою невиновность невозможно.

Совет 2. Не нарушайте в зоне ремонта

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Все ждут отпуска целый год, и добраться к морю хочется как можно быстрее. И, как назло, на трассе постоянно попадаются временные знаки, ограничивающие скорость.

Для опытного водителя все будет сразу понятно: ровная дорога, яркая разметка, однако торопиться не стоит. Участок 5 км «с ремонтом» лучше проехать без превышения скорости. И тем более без обгона. Обычно в зоне проведения ремонтных работ он запрещен.

Если захочется сэкономить время и проехаться быстрее, то будьте уверены, что через километр полтора вас остановит инспектор ГИБДД и убедительно докажет, что ремонт дороги все-таки ведется. За превышение скорости на 60 км/ч и до 80 км/ч вам грозит штраф от 2000 до 2500 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. При скорости 130+, то есть превышении на 80 км/ч, накажут на 5000 рублей или лишат прав на полгода. При повторном нарушении скоростного режима в течение года результат только один: лишение прав на год.

Сложность ситуации в том, что согласно статье 29.5.1 КоАП РФ рассмотрение дела по факту нарушения производится именно по месту совершения этого нарушения. Можно составить ходатайство о переносе рассмотрения дела по месту жительства, но шансов получить положительный ответ крайне мало. Особенно если вы проживаете на другом конце страны.

Как не попадать в подобную ситуацию?

Соблюдайте скоростной режим и не обгоняйте там, где запрещено. Это только кажется, что тащиться 3...5 км за медленным грузовиком по пустой дороге невозможно. Помните, что на общение с инспектором вы потратите гораздо больше времени. А если вас еще и прав лишат, то потери несопоставимы.

Совет 3. Проверьте непогашенные штрафы

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Большинство автовладельцев стремятся оплачивать штрафы вовремя. Но в некоторых случаях водитель может быть даже не в курсе, что его привлекли к административной ответственности. Такое бывает, если человек проживает не по адресу прописки, куда присылают «письма счастья».

Неоплаченный вовремя штраф — это двойное взыскание. Согласно статье 20.25 КоАП РФ сумма нового штрафа будет равна двукратному размеру неоплаченного штрафа. Также может быть наложен административный арест до 15 суток или до 50 часов обязательных работ.

Суд принимает решение по месту остановки вашего транспортного средства. Сотрудник ГИБДД имеет право доставить вас в региональное отделение полиции, а затем и в суд. Считаться с тем, что у вас в машине семья, которую вы везли отдыхать, никто не будет.

Что предпринять?

Отправляясь в дальнюю поездку, убедитесь, что не имеете долгов по штрафам. В этом случае вы спокойно доберетесь до солнечного пляжа, а не окажетесь в спецприемнике провинциального города.

Хорошего отдыха!