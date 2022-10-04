Вырастет стоимость проезда по платным трассам

Предположительно, тариф за 1 км пути увеличится на 2–5 рублей.

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Минтранс планирует повысить тарифы проезда по платным трассам: предельная цена за 1 км пути для легковых авто увеличится с нынешних 3 руб. до 5–8 руб., пишет «Коммерсант».

Это не спонтанное решение, оно планировалось еще год назад, а после доработки новую редакцию проекта постановления правительства с тарифами для платных федеральных дорог вновь опубликовали для обсуждения. Мотивируют это тем, что растут затраты на строительство, покупку средств организации движения и различного оборудования, а действующие тарифы были рассчитаны в реалиях 2015 года. Возможно также, Минтранс закладывает в этот проект не только накопленную инфляцию, но и будущую, чтобы потом в течение нескольких лет не трогать тарифы.

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На государственных трассах, где плата за проезд введена после их реконструкции (например, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 «Украина»), максимальный тариф повысят с нынешних 3 руб. до 5 руб. за 1 км. Если трасса построена с нуля (например, Центральная кольцевая автодорога или М-12 Москва — Казань), предельный тариф поднимается с 3 руб. до 8 руб. Аналогичная индексация тарифов запланирована для автобусов и грузовиков.

Трасса М-12, в частности, уже подорожала на 30% — до 800 млрд руб., а ее власти хотят продлить до Владивостока. Проектируются также новые трассы от Урала до Черного моря.

Новые тарифы не коснутся объектов, построенных в рамках концессий, заключенных до 2013 года, то есть платных участков М-11 «Нева» 15-58-й км и северного обхода Одинцово, а также Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, платных участков в Псковской области, платного моста через реки Кама и Буй в Удмуртии и других дорог, не имеющих федерального значения.

Фото: АГН «Москва»