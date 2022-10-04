Как проехать Колыму: 11 секретов выживания

Эксперт «За рулем» проехал по всей трассе Р‑504 «Колыма» на своем хэтчбеке Hyundai i30 — со стандартным клиренсом, на обычных шинах — и не пробил ни одного колеса. Повезло!

Дорога заняла пять дней. Нижний Бестях — Хандыга — Куба — Усть-Нера — Сусуман — Атка — Магадан.

Делюсь секретами выживания на трассе «Колыма».

1. Выезжая на «Колыму» Р‑504, забудьте про асфальт

Он закончится через 200 км после Нижнего Бестяха и появится вновь за 100 км до Магадана. Еще по трассе случайным образом разбросаны небольшие участки хорошего и плохого асфальта — не совсем понятно, что дорожники хотели этим показать.

2. Резина — только внедорожная

Из 1700 км грунтовки приблизительно 1000 км посыпаны «скальником». Это щебенка, полученная из местных скальных пород. У нее острые края — я чуть палец не порезал. Если ехать быстрее 60 км/ч, порезы колес гарантированы. Выдерживает лишь «злая» внедорожная резина.Столько незадачливых водителей, меняющих колеса автомобилей, я не видел нигде. Попадались даже брошенные автомобили, хозяева которых исчерпали запас запасок и были вынуждены на попутке ехать к ближайшему шиномонтажу, до которого может быть 50 км, а может быть и 300 км.

3. Берите с собой как минимум две запаски в сборе

Дорога усеяна ямами-кратерами — я таких огромных дыр давно не видел. А дорога пустая: в выходной я встретил не более сотни машин за весь световой день. Конечно, вам помогут, если что, но лучше подготовиться заранее, чтобы не ожидать поддержку часами в окружении дикой природы: берите с собой как минимум две запаски в сборе!

4. И не забудьте про пугач!

Возьмите несколькокомплектов для ремонта колес, запасную камеру, заплатки для ремонта порезов (на шиномонтаже их может не оказаться), хотя бы одну канистру топлива на 20 литров, любой пугач от медведей. Только не покупайте спрей, берите именно шумовые пугачи. Если вам не повезло и пришлось менять колесо, включите музыку на максимальную громкость — медведи обходят стороной шумные места. Попросите помощи у дальнобойщиков, чтобы они постояли рядом с вами какое-то время.

5. Обязательно установите радиостанцию дальнобойщиков CB-диапазона

На трассе практически нет сотовой связи, и это единственный способ позвать на помощь. На «Колыме» принято общаться в FM.

6. Заправляйтесь до полного бака на всех АЗС, которые вы встретите на пути

Материалы по теме Как ездить по плохим дорогам: лайфхаки от профессионала

Особенно в районе Кубы и Усть-Неры. Заправки расположены так, что пропуск одной гарантированно приведет к необходимости использования запаса топлива из канистры. Некоторые АЗС работают только в дневное время. Бензин на трассе стоит 76 рублей за литр, а дизель — 85 рублей. Банковские карты принимают на всех заправках, а одна АЗС и вовсе автоматическая, но не будет лишним иметь запас наличных.

7. Не выезжайте на трассу «Колыма» ночью ни при каких обстоятельствах

Материалы по теме В отпуск — на автомобиле!

Габариты дороги не помечены, а ночи на Колыме темные. Пыльное в сухую погоду покрытие раскисает в дожди, и машина ведет себя как на льду. Местами на перевалах вниз можно улететь на сотню метров, а позвать на помощь до утра будет некого, ночью на трассе никого нет.

8. Заранее бронируйте места, где будете жить

Такие места в Хандыге, Усть-Нере и Сусумане можно пересчитать по пальцам одной руки. И они, как правило, забронированы на длительный срок вахтовиками. Если не нашли место для ночевки, останавливайтесь либо на АЗС, либо в населенных пунктах под искусственным освещением. Не стойте на обочине!

Материалы по теме Отпуск-2022: 5 отличных маршрутов на осень

9. Старайтесь вести машину так, чтобы ничего не сломать

Устранить серьезную поломку после переправы через реку Алдан нельзя. Инфраструктуры нет, а отправить машину автовозом на большую землю будет стоить умопомрачительных денег. Возьмите с собой холодную сварку, чтобы починить течь в радиаторе, антифриз и масло.

10. Возьмите с собой марлю, если едете в сухой период.

На трассе автомобили поднимают облака пыли — радиатор очень быстро забьется. Марля устанавливается сверху решетки радиатора и задерживает часть пыли и камней, которые могут пробить радиатор. Поскольку пыли очень много, не будет лишним взять с собой воздушный фильтр, при плохом раскладе вам его нужно будет поменять прямо посередине дороги.

Пыльное в сухую погоду покрытие раскисает в дожди.

11. Старайтесь выезжать на трассу «Колыма» на полноприводном внедорожнике

Седаны и вообще городские автомобили, приспособленные к асфальту, на Колыме очень плохо себя чувствуют. В плохих обстоятельствах вы вообще не сможете проехать очередное препятствие, которое встретится перед вами.

Несмотря на то, что я все-таки преодолел «Колыму», нужно признать, что это трасса, где нормально и безопасно можно ехать только на полноприводном внедорожнике на «злых» шинах. Может быть когда-нибудь, лет через двести, трасса будет в асфальте и туда можно будет ехать на обычном автомобиле, но сейчас — только полный привод, только высокий клиренс и только внедорожник. Не повторяйте мой эксперимент с легковушкой — он может закончится совершенно не тем и не так.

Отчет об экстремальном пробеге по трассе Р-504 шестилетней давности тут.

«За рулем» можно смотреть и в YouTube.

Фото: Петр Шкуматов