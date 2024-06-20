Пещеры, скалы, водопады: 5 природных аномалий Подмосковья

«За рулем» рассказал, где неординарно и интересно провести выходные

Песчаные дюны

Московская область, Волоколамский городской округ, рабочий поселок Сычёво (55.962574, 36.213385)

Это место называют «волоколамской пустыней»: барханы золотистого песка раскинулись на несколько километров. Здесь даже прижились карликовые растения, что совсем нехарактерно для Средней полосы.

Дюны обрамляют глубокие бирюзовые и зеленоватые озера, цветом вода напоминает морскую. Это заполнившиеся водой карьеры, откуда долгое время добывали песок и гравий.

Некоторые карьеры разрабатывают до сих пор, иногда можно увидеть работающую технику. Дополняют необычный, почти марсианский пейзаж заброшенные вышки и баржи.

Песчаные дюны в Сычёво

Чем заняться?

Сюда приезжают искупаться и позагорать на диких пляжах (коврики и зонтики надо везти с собой). Вода обычно хорошо прогревается, но будьте осторожны – глубина начинается достаточно резко. Можно взять с собой удочки – в озерах много рыбы.

Если увлекаетесь сноубордом, захватите доску – на барханах можно потренироваться сэндбордингом (тот же сноубординг, только по песку). Приезжают сюда любители квадроциклов и кроссовых мотоциклов.

Сьяновские пещеры

Московская область, городской округ Домодедово, деревня Старосъяново (55.485243, 37.787537)

Самая крупная по величине система искусственных пещер в Подмосковье. Общая длина ходов составляет 27 км, глубина – 25 метров. Здесь всегда прохладно (температура не превышает 10 оС) и влажно.

С XVII века и вплоть до 1917 года в каменоломнях добывали «белый камень» – известняк для строительства Москвы.

В Сьянах всегда много туристов, спускаться внутрь разрешено в составе организованной группы, вместе с опытным спелеологом, у которого есть подробная карта гротов и ходов. Он же расскажет о правилах безопасного поведения в пещерах.

Сьяновские пещеры

Чем заняться?

В пещерах вы увидите настоящий мини-город – со своими правилами, достопримечательностями и суевериями. В одном из гротов создан импровизированный храм, в другом – оборудовано «кафе» со столами и стульями для приема пищи. Обустроены места для спален. Некоторые энтузиасты (их называют «системщиками») остаются под землей на несколько дней.

Потолок грота «Млечный путь» светится фосфоресцирующим светом, у посетителей остается ощущение, что они действительно где-то в космосе.

Впечатляют узкий десятиметровый лаз «Щучка» и вертикальный лаз Громова – туда отправляются только любители острых ощущений. В гротах даже устраивают концерты и дискотеки – для этого туда приносят звуковую аппаратуру.

Важно. Надевайте то, что не жалко – одежда, скорее всего, будет испачкана. Обязательно возьмите с собой фонарик с запасными батарейками, воду и сухпаек.

Водопад в Пущине

Московская область, городской округ Серпухов, Пущино (54.839399, 37.596938)

Шумный ручей, бьющий с трехметровой высоты из карстового колодца – красивое и необычное зрелище для Подмосковья. Водопад находится в конце четырехкилометровой экологической тропы, что тянется по высокому лесному берегу Оки.

Тропа хорошо утоптана, но обуться лучше в высокие кроссовки. На всем маршруте установлены информационные щиты с удобной навигацией – не заблу́дитесь.

Автомобиль можно оставить в Пущине, на Парковой улице – там есть парковка.

Водопад в Пущине

Чем заняться?

Пока дойдете до водопада, увидите Пущинское городище (за несколько сотен лет до нашей эры здесь жили племена земледельцев) и памятник природы «Участок "Луговой"», где растут редкие краснокнижные растения. Спуститесь к старой пристани на Оке, где можно отдохнуть на песчаном пляже.

При желании можно осмотреть заброшенную старинную Пущинскую усадьбу. А еще по пути встретятся чистейшие родники и даже купель (но окунаться в нее лучше тем, у кого есть опыт моржевания). У водопада можно сделать красивые селфи.

Полушкинские каменоломни

Московская область, Рузский городской округ, вход на северном берегу Москвы-реки, напротив деревни Григорово (55.607456, 36.530802)

В Полушкинских (они же Васильевские или Тучковские) каменоломнях с начала XX века добывали известняк (в том числе и для строительства Храма Христа Спасителя). В результате образовались крутые каменные скалы высотой до 25-30 метров.

Каждая каменная стена носит свое название: «Челюсть дракона», «Пещера гадюки», «Форпост». Окрестный пейзаж больше похож на карельский, чем на подмосковный.

Полушкинские каменоломни

Чем заняться?

Отличное место для прогулки и фотосессии. А еще здесь тренируются альпинисты и скалолазы – при наличии опыта к ним можно присоединиться или просто посмотреть на впечатляющее зрелище.

Лохин остров

Московская область, городской округ Красногорск, памятник природы областного значения Лохин остров (55.772821, 37.280489)

Этот необитаемый остров площадью 430 гектаров – красивейший уголок дикой нетронутой природы неподалеку от усадьбы Архангельское. Он возник после строительства Рублевского водохранилища. Строя Рублевский водозабор, русло реки «спрямили». Участок между старым и новым руслами превратился в остров.

Сейчас это особо охраняемая природная территория: здесь нельзя разжигать костры, рубить деревья и охотиться. Еду и напитки для пикника надо привозить с собой. На автомобилях заезжать тоже запрещено – их оставляют в деревне Глухово, а на остров по мостику идут пешком или едут на велосипедах.

В деревне Ильинское можно взять напрокат лодку и добраться до острова по воде.

Лохин остров

Чем заняться?

Остров любят велосипедисты, здесь есть два красивых маршрута: вдоль реки и по грунтовке через лес.

Можно просто отдохнуть в тишине и устроить пикник, забыв, что находишься вблизи от города. Вокруг – столетние сосны и пихты, ароматные цветы и травы (три десятка из них занесены в Красную книгу). Весной цветут фиалки, летом встречаются заросли черники и брусники. Можно увидеть семейства ежиков, выдру, ондатру, зайца, горностая, ласку.

Главная достопримечательность острова – чистейшее озеро Глухая Яма, которому около 12 тысяч лет. Западная и южная его стороны заболочены, а вот на северной и восточной стороне, где растут сосны, можно спуститься к воде, есть даже деревянные мостики для купания.

По пути загляните в музей техники Вадима Задорожного (вот это место в навигаторе). О нем и о других музеях техники мы подготовили отдельный материал.

Первая сельская ГЭС – где она находится и вся ее история тут