По Крыму на машине: 6 мест, куда вам непременно надо заехать

Таинственные города эллинской цивилизации, грязевые вулканы, редкие птицы и звери… И главное — два моря сразу!

Город, который на 700 лет старше Христа

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Место: Керчь, гора Митридат

Гора высотой 91,4 м названа в честь царя Боспорского царства Митридата VI Евпатора, который погиб в этих местах в бою с римлянами.

Подъем на гору — это отдельное приключение. Можно оставить машину у подножия и подняться наверх по Большой Митридатской лестнице, украшенной статуями мифических животных и птиц (1830 г. ) По пути наверх будет несколько террас со смотровыми площадками, там можно отдохнуть и сделать фотографии.

Подняться почти до вершины можно и на автомобиле. Стоянка наверху стихийная, но бесплатная.

С вершины открывается захватывающий вид на город, Керченский пролив и Крымский мост. На восточном и северо-восточном склонах можно пройтись по развалинам Пантикапея — древней столицы Боспорского царства (основана в VII в. до н.э). Части стен, колодцев, старинные лестницы, фрагменты арок — отличный фон для фотосессии.

На вершину горы Митридат ведет лестница, состоящая из 432 ступеней. Ее построили в середине XIX века по проекту керченского городового архитектора Александра Дигби-младшего.

О Великой Отечественной войне напоминает Обелиск Славы — один из редких памятников, которые установили еще до окончания войны, 8 августа 1944 года. Он создан из уцелевших остатков Свято-Троицкого собора, разрушенного во время войны.

Время осмотра: 2–4 часа

Где поесть: неподалеку от Митридатской лестницы (расстояние от 300 м до 1 км) можно найти кафе или ресторан практически на любой вкус и кошелек.

Где переночевать: гостиница «Меридиан», мини-отель «Дзен», гостиница «Залив» и традиционно много частных гостевых домов.

Жилище нимф

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Место: Городище Нимфей, 17 км от Керчи, на краю поселка Героевское

Устали в многочасовой пробке на дороге вглубь полуострова? Остановитесь в поселке Героевское. Не пожалеете! Здесь расположен еще один уникальный музей эллинской культуры под открытым небом.

Древнегреческие виноделы и земледельцы жившие на этих землях более 2,5 тыс. лет назад, считали, что в каждом из окружающих город источников живет нимфа. Поэтому и город назвали в их честь.

Нимфей — греческий город, основанный на полуострове в VI веке до н.э. В III веке уже нашей эры был разрушен древнегерманскими племенами — готами.

Здесь можно осмотреть жилища нимфейцев, колонны с ионийскими капителями. Частично сохранились росписи, сообщения о прибытии кораблей и долговые расписки. Городище Нимфей — объект Керченского историко-археологического музея, раскопки здесь ведутся до сих пор. Среди находок: древнегреческие золотые ювелирные украшения, деньги времен правления царей Фофорса и Радамсада. Дорога от трассы к городищу — проселочная, но вполне сносная.

Время осмотра: 2–3 часа

Где поесть: в столовых на базах отдыха «Этильген» и «Залив» (цены весьма демократичные). В кафе «Чебуречная». А если хочется посидеть в ресторане, поезжайте в Керчь.

Где переночевать: база отдыха «Эльтиген» и «Залив». Кроме того, в поселке большой выбор гостевых домов и гостиниц разных ценовых категорий.

Белые лебеди в розовом озере

Место: Тобечикское озеро (Тобечик) примерно в 25 км от Керчи и 12 км от села Челядиново.

Когда-то это был морской залив. В советское время сделали насыпь 100 метров шириной и километр длиной. Насыпь отделила море от озера. Местные виды напоминают пейзажи неизвестных планет. Цвет озера меняется от ярко-розового до нежно-фиолетового и почти бордового (благодаря живущим на дне микроорганизмам этих цветов). Рядом бурлит метровый грязевой вулкан, эта грязь считается очень полезной для здоровья. На дне бьют грязевые вулканы поменьше — поэтому вода в озере тоже слывет целебной.

Тобечик — соленое озеро на юге Керченского полуострова. От Черного моря его отделяет перешеек.

Еще один приятный момент: дорога к озеру идет мимо побережья. Местные пляжи считаются одними из лучших в Крыму.

Время осмотра: если не купаться и не загорать, часа-двух хватит. Но многие туристы разбивают палатки и живут у озера несколько дней.

Где поесть: Челядиново славится домашней черешней и абрикосами. За чем-то посытнее можно отправиться в многочисленные кафе и рестораны Ленинского района: например, «Релакс» или «Джуманджи» в Щёлкино.

Где переночевать: гостиница «Косон» (15,5 км от дикого пляжа на Тобечикском озере); гостиничный комплекс «Жемчужина моря» (14 км от дикого пляжа).

Искупайтесь в двух морях сразу!

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Место: мыс Такиль, недалеко от поселка Заветное.

Это уникальное место — скалистый мыс площадью 1000 га служит естественной границей между Черным и Азовским морями. Дикий двухметровый песчаный пляж, пологий вход в море — рай для «дикарей».

Здесь много дайверов: на глубине четырех метров находятся остатки «Крымской Атлантиды» — города Акра, основанного в V в. до н.э. Вместе с инструктором можно проплыть над древней крепостной стеной (длина более 100 м, высота 2 м, толщина 3 м). В хорошую погоду видимость составляет 4 метра: фрагменты домов и улиц видны очень хорошо. Можно погрузиться и к потопленному в 1772 году турецкому судну.

Мыс Такиль — граница двух морей. С севера его омывает Азовское, с юга — Черное море.

Можно присоединиться и к компаниям парапланеристов. Большие перепады высот позволяют совершать затяжные полеты.

Минус — единственный: грунтовая дорога, ведущая к мысу, оставляет желать лучшего, поэтому сюда стоит приезжать на «высокой» машине.

Время осмотра: от 3 до 9 часов (в зависимости от цели и маршрута).

Где поесть: в столовой базы отдыха «Бригантина» (с. Заветное).

Где переночевать: в селе Заветное находится база отдыха «Бригантина» и два частных мини-пансионата.

Зоопарк под открытым небом

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Место: мыс Опук, недалеко от села Яковенково.

Мыс входит в состав одноименного природного заповедника площадью почти 1,6 тысяч гектаров (вместе с прибрежной зоной). Туристов привлекают гора Опук (153 метра) и Кояшское озеро.

Правда, приехать спонтанно не получится: посещать заповедник можно только в составе экскурсионной группы (запись в Керчи и Феодосии).

Здесь можно полюбоваться на 700 видов растений, многие из которых — редкие. Восторг у детей вызывают красивые крупные бабочки — медведица, махаон, бражник. А еще ласки, волки, енотовидные собачки, летучие мыши… Много и редких птиц: соколов-балобанов, дроф, розовых скворцов и журавлей.

Высшей точкой мыса Опук является одноименная гора. Она возвышается над уровнем моря на 183 метра. Фото: Михаил Шишов

При желании можно осмотреть остатки древнегреческого города Киммерик (V в. до н.э.), входившего в Боспорское царство. Сегодня от поселения остались развалины крепостной стены, остатки домов и хозяйственных построек.

Время осмотра: 6–7 часов, в зависимости от маршрута. Полностью территорию не осмотришь и за целый день.

Где поесть: в столовой базы отдыха «Киммерик» в селе Яковенково (примерно 15 км).

Где переночевать: на базе отдыха «Киммерик». Кроме того, недалеко от заповедника располагается палаточный лагерь.

Гора-враг

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Место: самый знаменитый грязевой вулкан Крыма Джау-Тепе, недалеко от села Вулкановка.

Вулканы в Крыму извергают не лаву, а грязь. Джау-Тепе (в переводе «гора-враг») — это сопка 60-метровой высоты, покрытая многочисленными слоями растрескавшейся грязи.

Когда-то, по преданию, вулкан уничтожил целое поселение (за что и получил свое имя). Последние крупные извержения случались в XX веке. Тогда грязь вместе с газом вырывалась на высоту более 10 метров.

Джау-Тепе — крупнейший грязевой вулкан Крыма. В прошлом веке он извергался шесть раз. Самый мощный выброс грязи произошел в 1914 году. Фото: Михаил Шишов

Вулкан и сейчас извергает небольшие потоки грязи, поэтому свежие грязевые потоки можно встретить на вершине практически всегда.

Отличное место для «инопланетной» фотосессии.

Время осмотра: 1–2 часа.

Где поесть: в кафе села Вулкановка.

Где переночевать: частный сектор с. Вулкановка. Гостиница «Золотая подкова» в селе Луговое (35 км от села Вулкановка).

Благодарим комитет по автотуризму Российского союза туриндустрии за помощь в подготовке статьи.

Фото: Михаил Шишов, depositphotos.com, wikipedia, unsplash