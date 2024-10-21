Его называют «карманом России» —едем в Нижний Новгород

«За рулем» разработал маршрут поездки в древний русский город

Нижний Новгород – музей под открытым небом. За 800 с хвостиком лет существования «карман России» накопил много удивительных артефактов: архитектурных, исторических, художественных.

Прибавьте к этому красоту слияния Волги и Оки, живописный «швейцарский» холмистый рельеф, комфорт современного города, умеренные цены, кафе и рестораны, входящие в десятку лучших заведений центрального региона.

Маршрут для идеальных выходных готов.

Как доехать?

От Москвы до Нижнего Новгорода примерно 430 км, этот путь по трассе М-7 преодолеете примерно за 6-7 часов. Приготовьтесь к пробкам загруженного Горьковского шоссе: в районе Балашихи и Купавны плотный поток как в выходные, так и в будни. Далее маршрут будет проходить через населенные пункты, что тоже удлинит маршрут.

Комфортнее и быстрее доедете по платной дороге М-12 «Восток». Долетаете до Арзамаса и сворачиваете на Нижний. Путь от Москвы обойдется в сумму около 1500 рублей. Останавливаться на трассе нельзя – только на МФЗ (многофункциональных зонах), где есть заправки, кафе, мини-маркеты, на некоторых – даже детские площадки. МФЗ пока немного, и расположены они на расстоянии десятков километров друг от друга. Поэтому лучше отправляться в путешествие с полным баком.

Зарядить электромобиль в Нижнем Новгороде можно на проспекте Гагарина (56.282699, 43.980457), на Алексеевской улице (56.325620, 44.006211) и Березовской улице (56.322099, 43.879330).

Где остановиться в Нижнем Новгороде?

Гостиница «Багет»

Нижний Новгород, Ильинская улица, 3 (56.328633, 43.994626)

Недорогой (от 2231 рублей за ночь), при этом комфортный, со свежим ремонтом отель в центре города с видами на нижегородский кремль. Парковка и Wi-Fi бесплатны для гостей. В номерах есть все необходимое.

Для самых бюджетных номеров предусмотрена общий санузел, но, по отзывам гостей, это не портит общего хорошего впечатления от отеля.

Гостиница «Александровский сад»

Нижний Новгород, Георгиевский съезд, 3 (56.329872, 44.023147)

Гостиница на Нижне-Волжской набережной, из номеров открываются живописные виды на Волгу и Александровский сад. Wi-Fi, парковка, посещение тренажерного зала и сауны с бассейном бесплатны для гостей.

Гостиница «Александровский сад».

Гостиница «История»

Нижний Новгород, Кожевенная улица, 3 (56.330665, 43.999467)

Гостиница расположена рядом с нижегородским кремлем. Приятный дизайн, комфортные номера, бесплатный Wi-Fi, собственная подземная парковка (600 рублей в сутки), разнообразный завтрак по системе «шведский стол» неизменно привлекают туристов.

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