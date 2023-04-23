Tesla Cybertruck: конвейер уже работает
Tesla опубликовала фотографии линии, где будет проводиться тестовая сборка ожидаемого пикапа Cybertruck.
Несмотря на то, что на изображениях виден каркас кузова новой модели, эта линия не выглядит как полноценный конвейер. Может быть, здесь собирают прототипы для испытаний, которые уже неоднократно фотографировали на улицах. Или на этом участке будут делать первые товарные экземпляры до перехода к большому конвейеру.
Кстати, компания сообщает, что монтаж оборудования идет, и обещает начать выпуск электропикапов на «Гигафабрике» в Техасе уже в этом году.
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Источник: Tesla
Фото: Tesla
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