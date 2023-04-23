ГАЗ освоил автомобили нового формата
Кто знает, может быть, и до полноценных легковых машин когда-нибудь дойдет.
ГАЗ начал выпускать электромобили в формате прогулочных (в народе гольфкаров).
Как отмечает источник, это не тот случай, когда просто прилепили на кустарные поделки эмблемы ГАЗ. Машины качественно изготовлены и хорошо инженерно проработаны. Предусмотрен даже полный привод.
Кроме того, на одной из фотографий засветился стенд с целой линейкой машин.
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Судя по табличке на одном из образцов, новая линейка будет называться EL GAZ.
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Источник: Telegram-канал «Русский автомобиль»
Фото: Telegram-канал «Русский автомобиль»
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