ГАЗ освоил автомобили нового формата

Кто знает, может быть, и до полноценных легковых машин когда-нибудь дойдет.

ГАЗ начал выпускать электромобили в формате прогулочных (в народе гольфкаров).

Как отмечает источник, это не тот случай, когда просто прилепили на кустарные поделки эмблемы ГАЗ. Машины качественно изготовлены и хорошо инженерно проработаны. Предусмотрен даже полный привод.

Кроме того, на одной из фотографий засветился стенд с целой линейкой машин.

Судя по табличке на одном из образцов, новая линейка будет называться EL GAZ.

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Источник: Telegram-канал «Русский автомобиль»

Фото: Telegram-канал «Русский автомобиль»