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ГАЗ освоил автомобили нового формата

Кто знает, может быть, и до полноценных легковых машин когда-нибудь дойдет.

За РулемНа конвейере Mercedes‑Benz замечен старый G-Class

ГАЗ начал выпускать электромобили в формате прогулочных (в народе гольфкаров).

Как отмечает источник, это не тот случай, когда просто прилепили на кустарные поделки эмблемы ГАЗ. Машины качественно изготовлены и хорошо инженерно проработаны. Предусмотрен даже полный привод.

За Рулем

Кроме того, на одной из фотографий засветился стенд с целой линейкой машин.

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За Рулем

Судя по табличке на одном из образцов, новая линейка будет называться EL GAZ.

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Источник: Telegram-канал «Русский автомобиль»

Фото: Telegram-канал «Русский автомобиль»

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

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За Рулем
За Рулем
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