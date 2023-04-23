На конвейере Mercedes‑Benz замечен старый G-Class

На самом деле, компания умело стилизовала 500-тысячную выпущенную машину под классический вариант.

Легендарный внедорожник Mercedes-Benz G-Class отмечает юбилей: выпущено уже полмиллиона машин! Экземпляр с табличкой «500 000» умело стилизовали под классическую модель.

Сама машина окрашена в цвет хаки, у нее черная решетка радиатора и пластиковый обвес, кожух запасного колеса сделан матерчатым, а указатели поворота на передних крыльях оранжевыми. Сиденья обтянуты тканью с клетчатым рисунком, а на ручке правой двери есть шильдик No. 500 000.

Напомним, Mercedes-Benz G-Class (Gelandewagen) выпускается с 1979 года, и полностью новый кузов (но сохранивший черты старого) дебютировал лишь в 2018 году.

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Источник: Mercedes‑Benz

Фото: Mercedes‑Benz