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На конвейере Mercedes‑Benz замечен старый G-Class

На самом деле, компания умело стилизовала 500-тысячную выпущенную машину под классический вариант.

За РулемDongfeng показал огромный мощный внедорожник

Легендарный внедорожник Mercedes-Benz G-Class отмечает юбилей: выпущено уже полмиллиона машин! Экземпляр с табличкой «500 000» умело стилизовали под классическую модель.

Сама машина окрашена в цвет хаки, у нее черная решетка радиатора и пластиковый обвес, кожух запасного колеса сделан матерчатым, а указатели поворота на передних крыльях оранжевыми. Сиденья обтянуты тканью с клетчатым рисунком, а на ручке правой двери есть шильдик No. 500 000.

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Напомним, Mercedes-Benz G-Class (Gelandewagen) выпускается с 1979 года, и полностью новый кузов (но сохранивший черты старого) дебютировал лишь в 2018 году.

За Рулем
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Источник: Mercedes‑Benz

Фото: Mercedes‑Benz

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За РулемПшенин Владимир
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

За РулемБезымянный
Mercedes-Benz G-класса  2017/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Страшный.

Недостатки:

Все ломается.

Комментарий:

Лучше танк купить и не морочить голову.

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