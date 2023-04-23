На конвейере Mercedes‑Benz замечен старый G-Class
Легендарный внедорожник Mercedes-Benz G-Class отмечает юбилей: выпущено уже полмиллиона машин! Экземпляр с табличкой «500 000» умело стилизовали под классическую модель.
Сама машина окрашена в цвет хаки, у нее черная решетка радиатора и пластиковый обвес, кожух запасного колеса сделан матерчатым, а указатели поворота на передних крыльях оранжевыми. Сиденья обтянуты тканью с клетчатым рисунком, а на ручке правой двери есть шильдик No. 500 000.
Напомним, Mercedes-Benz G-Class (Gelandewagen) выпускается с 1979 года, и полностью новый кузов (но сохранивший черты старого) дебютировал лишь в 2018 году.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Mercedes‑Benz
Фото: Mercedes‑Benz
Дом или коттедж под ключ... Легко!
Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.
Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)
Достоинства:
Страшный.
Недостатки:
Все ломается.
Комментарий:
Лучше танк купить и не морочить голову.