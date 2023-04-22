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Машины стали продавать без накруток дилера

Удивительно, но факт: теперь можно найти новый автомобиль строго по рекомендованной цене.

За РулемМашины становятся все дешевле

Lada Niva Bronto, которую недавно вновь начали производить, можно купить у дилера без всяких накруток, по рекомендованной заводом цене. Такая машина отличается от обычной Нивы увеличенным клиренсом, оригинальными пружинами и амортизаторами, самоблокирующимися межколесными дифференциалами, главной парой 4,1 вместо 3,91 и шинами 235/75 R15.

Существует две комплектации. Базовую Luxe с кондиционером, электростеклоподъемниками, обогревом передних сидений и электроприводом зеркал завод рекомендует продавать за 1 176 000 рублей, но минимальная цена у дилеров в Санкт-Петербурге, Чебоксарах, Владимире и Ульяновске составляет 1 210 000 рублей.

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А вот топовую версию Prestige с оригинальным пластиковым обвесом и противотуманными фарами в Самаре, Ярославле, Брянске реально купить за те же 1 226 000 рублей, которые значатся на официальном сайте производителя.

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Источник: Quto

Фото: АВТОВАЗ

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За рулем в Дзен
За РулемПшенин Владимир
Количество просмотров 13383
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

За РулемСтепанов Илья
LADA Niva Legend  2013/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

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