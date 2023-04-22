Машины стали продавать без накруток дилера

Удивительно, но факт: теперь можно найти новый автомобиль строго по рекомендованной цене.

Lada Niva Bronto, которую недавно вновь начали производить, можно купить у дилера без всяких накруток, по рекомендованной заводом цене. Такая машина отличается от обычной Нивы увеличенным клиренсом, оригинальными пружинами и амортизаторами, самоблокирующимися межколесными дифференциалами, главной парой 4,1 вместо 3,91 и шинами 235/75 R15.

Существует две комплектации. Базовую Luxe с кондиционером, электростеклоподъемниками, обогревом передних сидений и электроприводом зеркал завод рекомендует продавать за 1 176 000 рублей, но минимальная цена у дилеров в Санкт-Петербурге, Чебоксарах, Владимире и Ульяновске составляет 1 210 000 рублей.

А вот топовую версию Prestige с оригинальным пластиковым обвесом и противотуманными фарами в Самаре, Ярославле, Брянске реально купить за те же 1 226 000 рублей, которые значатся на официальном сайте производителя.

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Источник: Quto

Фото: АВТОВАЗ