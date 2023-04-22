Машины стали продавать без накруток дилера
Lada Niva Bronto, которую недавно вновь начали производить, можно купить у дилера без всяких накруток, по рекомендованной заводом цене. Такая машина отличается от обычной Нивы увеличенным клиренсом, оригинальными пружинами и амортизаторами, самоблокирующимися межколесными дифференциалами, главной парой 4,1 вместо 3,91 и шинами 235/75 R15.
Существует две комплектации. Базовую Luxe с кондиционером, электростеклоподъемниками, обогревом передних сидений и электроприводом зеркал завод рекомендует продавать за 1 176 000 рублей, но минимальная цена у дилеров в Санкт-Петербурге, Чебоксарах, Владимире и Ульяновске составляет 1 210 000 рублей.
А вот топовую версию Prestige с оригинальным пластиковым обвесом и противотуманными фарами в Самаре, Ярославле, Брянске реально купить за те же 1 226 000 рублей, которые значатся на официальном сайте производителя.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Quto
Фото: АВТОВАЗ
Дом или коттедж под ключ... Легко!
Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.
Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Отзывы о LADA Niva Legend (32)
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!