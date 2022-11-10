Интересная (и недорогая) машина из Липецка: тут всё по-другому!

Третья попытка
Липецкий завод «Моторинвест» имеет долгую историю. Если идти «от Адама», то начать нужно с компании «Ирито», ставшей в середине 2000‑х дистрибьютором китайских внедорожников Great Wall. В 2014 году их сборку наладили на новом предприятии в Липецкой области, построенном «Ирито» под производство по полному циклу. Обвал курса рубля привел к тому, что проект остановился, так толком и не начавшись.
В 2016 году состоялась попытка номер два — уже в партнерстве с маркой Changan. Тут всё сложилось удачнее, но в 2019 году завод снова встал и с тех пор пребывал в законсервированном состоянии.
И вот третий шанс — с новым брендом Evolute, созданным специально для российского рынка, но всё с теми же китайскими корнями.
Тут всё по-другому!
Четыре часа от Москвы на машине — и мы въезжаем в ворота стоящего в чистом поле завода. Цеха снаружи выглядят современно, но следы долгого простоя видны невооруженным взглядом. Административный корпус от признаков запустения избавили, хотя обжили не до конца: стенды со всякими распоряжениями, расписаниями и правилами пока пустуют.
На действующих заводах я бывал не раз, а тут всё по-другому. В огромных цехах — тишина и полумрак. Нам показывают пустые сварочные, окрасочные и сборочные линии. Роботы спят, укутанные в пленку.
Мощности рассчитаны на 100–120 тысяч машин в год. Это больше, чем заложил, к примеру, на первом этапе своего тульского завода Haval (80 тысяч автомобилей). С учетом того, что Evolute планирует выпускать электромобили, такой размах кажется чрезмерным.
Как это работает
Уверяют, что глобально менять производство не нужно. Оборудование переналадят под выпуск новых моделей — только и всего. За восемь лет наработка не превысила 20 тысяч машин, поэтому остаточный ресурс оснастки еще очень большой. И она достаточно современная, чтобы соответствовать стандартам сегодняшнего дня.
Пока на заводе занято около 150 человек. Для пилотного режима больше не нужно. Потом пойдет размах. Для работы цеха окраски в две смены потребуется 240 человек, еще по 900–1000 рабочих наймут на сборку и сварку. К слову, сварка на «Моторинвесте» ручная, с использованием манипуляторов. Автоматизация неизбежна, если говорить о многотысячных тиражах, но пока вкладываться в дорогое оборудование смысла нет. Его еще поди купи и наладь в нынешних условиях…
И вот в одном из полупустых цехов я вижу укутанные в пленку машинокомплекты — это будущие седаны Evolute i‑Pro.
Собирают их методом крупноузловой сборки. То есть в Китае уже готовые автомобили слегка разбирают — примерно на 20 частей, как того требуют российские правила. Привозят всё это на «Моторинвест» — и готовые кузова (со стеклами, салоном и всем оснащением) вешают на последнюю часть сборочного конвейера. Дальше — простейшая «отверточная» сборка: прикручивают тяговую батарею (она размещена под днищем), переднюю и заднюю подвески, электромотор в блоке с инвертором, задние фонари… Для этих несложных операций организовали около полутора десятков постов, на каждом из которых автомобиль проводит по восемь минут.
Что дальше?
Я насчитал около сотни машинокомплектов. По мере увеличения объемов выпуска темп и количество занятых линий будут расти. Постепенно перейдут на поставки из Китая полностью разобранных машинокомплектов. Затем локализуют некоторые компоненты в России. Например, металл для штамповки, скорее всего, станет поставлять Новолипецкий металлургический комбинат.
Планы — типовые. Но теперь импортонезависимость должна быть реальной. Неспроста на презентации «Моторинвеста» ни разу не был упомянут концерн Dongfeng, модели которого превращаются в российские Эволюты.
Подробности о седане Evolute i‑Pro- на следующей странице.