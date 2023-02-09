Новый российский кроссовер на смену «корейцам» - в чем его фишка?

Новинка по размеру и цене сравнима с недавним бестселлером Hyundai Creta. Но по начинке и эксплуатационным характеристикам российская модель существенно отличается.

Evolute i-Joy стал первым серийным электрокроссовером, сделанным в России.

Пусть пока формально. Ведь на заводе «Моторинвест» сейчас навешивают обратно пару десятков деталей и узлов, снятых с полностью готовой машины в Китае. Это даже трудно называть некрупноузловой сборкой.

Хотя в перспективе здесь будет производство полного цикла — со сваркой и окраской кузовов.

Его звали Dongfeng

Evolute i-Joy, как и все наши новинки, родом из Китая. В прошлой жизни его звали Dongfeng Е3 или Seres 3, на внешних рынках.

Эта китайская марка у нас так и не раскрутилась. Но к качеству сборки (а на сегодня российского в этом понятии нет фактически ничего) никаких претензий. Кроссовер собран аккуратно, кузовные панели не гуляют, окраска равномерная.

Изысканным дизайн i-Joy не назовешь, но и отторжения он не вызывает. Есть полезная для России опция — встроенный видеорегистратор.

Вместо Hyundai Creta?

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Evolute i-Joy длиной 4385 мм находится в одном размерном классе с Кретой. Кроссоверы В-сегмента — самый популярный у нас формат.

Но привод, по китайским традициям, только передний. По прайсу липецкий электромобиль стоит 3,5 млн рублей. Скидка по госпрограмме субсидирования — 925 тысяч рублей.

И получится, что i-Joy по цене действительно сравним с оставшимися в наличии корейскими (уже бывшими) бестселлерами. Или, например, как средне упакованный Haval Jolion.

Хорошая подвеска, странная комплектация

Едет Evolute i-Joy приятно: шустрый разгон порядка 10 секунд до сотни, энергоемкая подвеска.

Максимальная скорость ограничена на 160 км/ч. Если ехать быстрее, слишком активно разряжается аккумулятор.

А вот рулевое управление у i-Joy невнятное — с настройками неплохо было бы поработать.

И комплектация не совсем логичная. На электромобиле, где каждый ватт энергии на счету, головной свет галогенный. Светодиоды ведь в десять раз эффективнее.

У руля нет ни обогрева, ни даже регулировки по вылету. Хорошо, что передние сиденья с обивкой экокожей «теплые»: на младшем i-Pro обогрева не предусмотрено.

Салон симпатичный. Серьезных промахов в эргономике нет. Но придраться можно, например, к площадке под смартфон с низкими бортиками — в поворотах гаджет вылетает из ниши.

Электровнутренности

Электромотор выдает 130 кВт (176 л.с.) и 225 Н·м момента. Под полом располагается литий-никель-марганец-кобальт-оксидная батарея емкостью 53 кВт·ч. Заявленный запас хода — 405 км.

В спокойном городском режиме в плюсовую температуру Evolute должен проезжать около 350 км. А вот зимой пробег на полностью заряженной батарее вряд ли перевалит за 300 км.

И это с условием, если будет установлен дизельный подогреватель антифриза для салонной печки (опция). Без него заявленный запас хода просядет как минимум вдвое.

Двум пассажирам на втором ряду вольготно. Третий тут лишний, несмотря на наличие подголовника посередине.

Что дальше?

У первого российского электрокроссовера хватает мелких недочетов — как в настройках, так и в перечне предлагаемого оборудования.

Но к нам на тест попала фактически предсерийная машина. И некоторых огрехов, наверняка, не будет на первых автомобилях, которые попадут к покупателям.

Другие недостатки производитель будет постепенно устранять по мере наращивания уровня локализации. И в процессе дальнейшей адаптации модели к нашим условиям совместно с китайскими партнерами.

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» — 2023 допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2022 году или сменившие поколение. Тем более если новинка — первый электрический кроссовер, собранный в России. Как, например, Evolute i-Joy.

Сколько проживет китайский кроссовер — прогноз «За рулем» читайте тут.

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