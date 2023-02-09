Новый российский кроссовер на смену «корейцам» - в чем его фишка?

Evolute i-Joy стал первым серийным электрокроссовером, сделанным в России.
Пусть пока формально. Ведь на заводе «Моторинвест» сейчас навешивают обратно пару десятков деталей и узлов, снятых с полностью готовой машины в Китае. Это даже трудно называть некрупноузловой сборкой.
Хотя в перспективе здесь будет производство полного цикла — со сваркой и окраской кузовов.
Его звали Dongfeng
Evolute i-Joy, как и все наши новинки, родом из Китая. В прошлой жизни его звали Dongfeng Е3 или Seres 3, на внешних рынках.
Эта китайская марка у нас так и не раскрутилась. Но к качеству сборки (а на сегодня российского в этом понятии нет фактически ничего) никаких претензий. Кроссовер собран аккуратно, кузовные панели не гуляют, окраска равномерная.
Вместо Hyundai Creta?
Evolute i-Joy длиной 4385 мм находится в одном размерном классе с Кретой. Кроссоверы В-сегмента — самый популярный у нас формат.
Но привод, по китайским традициям, только передний. По прайсу липецкий электромобиль стоит 3,5 млн рублей. Скидка по госпрограмме субсидирования — 925 тысяч рублей.
И получится, что i-Joy по цене действительно сравним с оставшимися в наличии корейскими (уже бывшими) бестселлерами. Или, например, как средне упакованный Haval Jolion.
Хорошая подвеска, странная комплектация
Едет Evolute i-Joy приятно: шустрый разгон порядка 10 секунд до сотни, энергоемкая подвеска.
Максимальная скорость ограничена на 160 км/ч. Если ехать быстрее, слишком активно разряжается аккумулятор.
А вот рулевое управление у i-Joy невнятное — с настройками неплохо было бы поработать.
И комплектация не совсем логичная. На электромобиле, где каждый ватт энергии на счету, головной свет галогенный. Светодиоды ведь в десять раз эффективнее.
У руля нет ни обогрева, ни даже регулировки по вылету. Хорошо, что передние сиденья с обивкой экокожей «теплые»: на младшем i-Pro обогрева не предусмотрено.
Электровнутренности
Электромотор выдает 130 кВт (176 л.с.) и 225 Н·м момента. Под полом располагается литий-никель-марганец-кобальт-оксидная батарея емкостью 53 кВт·ч. Заявленный запас хода — 405 км.
В спокойном городском режиме в плюсовую температуру Evolute должен проезжать около 350 км. А вот зимой пробег на полностью заряженной батарее вряд ли перевалит за 300 км.
И это с условием, если будет установлен дизельный подогреватель антифриза для салонной печки (опция). Без него заявленный запас хода просядет как минимум вдвое.
Что дальше?
У первого российского электрокроссовера хватает мелких недочетов — как в настройках, так и в перечне предлагаемого оборудования.
Но к нам на тест попала фактически предсерийная машина. И некоторых огрехов, наверняка, не будет на первых автомобилях, которые попадут к покупателям.
Другие недостатки производитель будет постепенно устранять по мере наращивания уровня локализации. И в процессе дальнейшей адаптации модели к нашим условиям совместно с китайскими партнерами.
Номинант Гран-при «За рулем»
К участию в Гран-при «За рулем» — 2023 допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2022 году или сменившие поколение. Тем более если новинка — первый электрический кроссовер, собранный в России. Как, например, Evolute i-Joy.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
- Сколько проживет китайский кроссовер — прогноз «За рулем» читайте тут.
- «За рулем» теперь можно читать в YouTube.