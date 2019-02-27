Эксперт «За рулем» объясняет, как распознать неисправный ступичный подшипник.

Шумы, которые слышит водитель, находясь в салоне машины, довольно информативны. По их характеру можно судить о работе систем и отдельных деталей. Если неисправен задний ступичный подшипник, то гул при его работе — Капитан Очевидность! — доносится из задней части салона. Проверить, действительно ли нештатный шум возник по вине подшипника, можно и самому. Но для этого понадобится подъемник.

Диагностика ступичного подшипника

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Чтобы выявить повреждение заднего подшипника, вывесим автомобиль на подъемнике. В первую очередь проверим зазор подшипника, покачивая колесо. Наличие зазора — явное подтверждение тому, что подшипник неисправен. На большинстве современных автомобилей установлены двухрядные подшипники, исключающие зазор, а значит при его возникновении деталь придется заменить.

Бывает, что зазора нет, а шум от подшипника при движении автомобиля все равно есть. В этом случае для того, чтобы обнаружить неисправный подшипник, нужно раскрутить колесо на вывешенном автомобиле. Даже при сравнительно небольших оборотах неисправный подшипник себя проявит.

Особенности замены ступичных подшипников

Сама по себе процедура замены ступичного подшипника несложна, но для ее выполнения нужны пресс либо соответствующие оправки для выпрессовки подшипника. Обратим внимание, что бить по новому подшипнику во время его запрессовки молотком нельзя ни в коем случае. Это неизбежно отразится на его работоспособности, и деталь в результате прослужит меньше, чем предыдущая.

· Как заменить неисправный подшипник, смотрите здесь.

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