Kia Rio: 11 основных операций по ТО своими силами

Материалы по темеКак сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля
Чтобы при самостоятельном обслуживании автомобиля не страдало качество работ, «За рулем», старейшее и самое авторитетное автомобильное издание в России, возобновило фото- и видеоинструкции по ремонту и обслуживанию автомобилей.
Kia Rio
Пошаговые иллюстрированные инструкции по выполнению основных операций по техобслуживанию автомобиля Kia Rio вы найдете, пройдя по ссылкам:
Материалы по темеЧестные отзывы владельцев автомобилей
- Замена моторного масла и масляного фильтра
- Проверка состояния ремня привода вспомогательных агрегатов
- Проверка состояния сменного элемента воздушного фильтра
- Замена сменного элемента воздушного фильтра
- Замена топливного фильтра
- Замена свечей зажигания
- Замена охлаждающей жидкости
- Замена тормозной жидкости
- Проверка состояния колодок и дисков тормозных механизмов передних и задних колес
- Проверка ламп наружного и внутреннего освещения
- Очистка фильтра системы отопления, вентиляции и кондиционирования
Фотоинструкции по техническому обслуживанию — смотреть полный список автомобилей.
[Техническое обслуживание Kia Rio на 15 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Kia Rio на 45 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Kia Rio на 60 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении технического обслуживания автомобиля] [Инструмент, необходимый для проведения технического обслуживания Kia Rio]