Kia Rio: 11 основных операций по ТО своими силами

Проведя техническое обслуживание своего Киа Рио самостоятельно, вы сэкономите немало денег. К тому же будете проводить работу тогда, когда вам удобно, и сможете сами выбрать расходные материалы.

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Kia Rio

Пошаговые иллюстрированные инструкции по выполнению основных операций по техобслуживанию автомобиля Kia Rio вы найдете, пройдя по ссылкам:

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