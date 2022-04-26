Kia Rio: 11 основных операций по ТО своими силами — журнал За рулем

Kia Rio: 11 основных операций по ТО своими силами

Проведя техническое обслуживание своего Киа Рио самостоятельно, вы сэкономите немало денег. К тому же будете проводить работу тогда, когда вам удобно, и сможете сами выбрать расходные материалы.

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Как сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля

Чтобы при самостоятельном обслуживании автомобиля не страдало качество работ, «За рулем», старейшее и самое авторитетное автомобильное издание в России, возобновило фото- и видеоинструкции по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Kia Rio: 11 основных операций по ТО своими силамиKia Rio
Kia Rio

Пошаговые иллюстрированные инструкции по выполнению основных операций по техобслуживанию автомобиля Kia Rio вы найдете, пройдя по ссылкам:

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Честные отзывы владельцев автомобилей

  1. Замена моторного масла и масляного фильтра
  2. Проверка состояния ремня привода вспомогательных агрегатов
  3. Проверка состояния сменного элемента воздушного фильтра
  4. Замена сменного элемента воздушного фильтра
  5. Замена топливного фильтра
  6. Замена свечей зажигания
  7. Замена охлаждающей жидкости
  8. Замена тормозной жидкости
  9. Проверка состояния колодок и дисков тормозных механизмов передних и задних колес
  10. Проверка ламп наружного и внутреннего освещения
  11. Очистка фильтра системы отопления, вентиляции и кондиционирования

Фотоинструкции по техническому обслуживанию — смотреть полный список автомобилей.

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