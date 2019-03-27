Чтобы не скрипели: выбираем правильную смазку для тормозов

Скрип раздражает. Вне зависимости от того, производит этот звук открывающаяся дверь или тормозные колодки, желание избавиться от него растет по мере того, как скрип становится громче и протяжнее. Рассказываем, как и чем обработать тормоза.

Видовое разнообразие

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Ассортимент смазок для тормозных механизмов впечатляет. Более того, эти составы предназначены для обработки определенных его частей, что не облегчает задачу выбора нужной смазки.

Итак, все смазки для обработки тормозных механизмов можно условно разделить на три вида. К первому относятся составы для смазки тормозных поршней при сборке механизма, ко второму — для направляющих пальцев, к третьему — так называемые противоскрипные, для нерабочих поверхностей тормозных колодок и рам тормозного механизма.

Смазки для нерабочих поверхностей

Начнем со смазок для нерабочих поверхностей тормозных колодок и рам тормозного механизма. В основном все составы на минеральной основе с бентонитовым загустителем. К таковым относятся смазки Bosh Superfit, отечественный аналог от «ВМПАвто» SuperF, состав Permatex Ultra Disc (хотя на упаковке и написано, что это синтетическая смазка), смазки фирмы Liqui Moly — синяя 7585 и красная 7656. Сюда же можно включить и смазку Febi Bilstein 26711 на основе полиальфаолефинов с порошковым наполнителем, выдерживающая температуру до 1400°С.

Что касается форм выпуска и фасовки, то они разнообразны. Есть небольшие пакетики для разового использования, банки и тюбики, а также баллоны со смазками в виде спреев. Последние удобнее наносить, так как, в отличие от кремообразных составов, их не нужно распределять по поверхностям руками или специальными щетками. Небольшие пакетики со смазкой стоят от 50 рублей за отечественные образцы до 130 рублей за импортные. Банка Permatex Ultra Disc (в ней есть дополнительная кисточка для нанесения состава) обойдется примерно в 1000 рублей, а тюбик Febi Bilstein — в 900.

Названные составы имеют ряд преимуществ перед литолами и графитовой смазкой: они выдерживают высокие температуры, устойчивы к вымыванию и почти не смешиваются с попадающей грязью. Важно понимать, что смазки для нерабочих поверхностей тормозных колодок не щадят резину, поэтому контакт этих составов, например, с резиновыми элементами направляющих пальцев, приведет к набуханию первых и заклиниванию вторых. Поэтому использовать смазки данного вида нужно строго по назначению.

Смазки для направляющих

К составам этого вида предъявляется довольно много требований. Прежде всего, такие смазки не должны вредить резине — в направляющих есть резиновые колпачки, а часто еще и резиновые и пластмассовые втулки. Составы этого вида должны выдерживать огромные перепады температуры, не коксоваться и не бояться влаги. Таким параметрам соответствует небольшое число смазок, в основном синтетические составы на полиалкиленгликолевой основе с литиевым наполнителем.