Техническое обслуживание Hyundai Solaris — журнал За рулем

11 операций по техобслуживанию Hyundai Solaris, которые помогут сэкономить

Проведя техническое обслуживание своего автомобиля Hyundai Solaris самостоятельно, вы сэкономите немало денег. К тому же будете проводить работу тогда, когда вам удобно, и сможете сами выбрать расходные материалы.

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Как сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля

Чтобы при самостоятельном обслуживании автомобиля не страдало качество работ, «За рулем», старейшее и самое авторитетное автомобильное издание в России, возобновило фото- и видеоинструкции по ремонту и обслуживанию автомобилей.

11 операций по техобслуживанию Hyundai Solaris, которые помогут сэкономитьHyundai Solaris первого поколения
Hyundai Solaris первого поколения

Пошаговые иллюстрированные инструкции по выполнению основных операций по техобслуживанию автомобиля Hyundai Solaris вы найдете, пройдя по ссылкам.

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Честные отзывы владельцев автомобилей

  1. Замена моторного масла и масляного фильтра
  2. Проверка состояния ремня привода вспомогательных агрегатов
  3. Проверка состояния сменного элемента воздушного фильтра
  4. Замена сменного элемента воздушного фильтра
  5. Замена топливного фильтра
  6. Замена свечей зажигания
  7. Замена охлаждающей жидкости
  8. Замена тормозной жидкости
  9. Проверка состояния колодок и дисков тормозных механизмов передних и задних колес
  10. Проверка ламп наружного и внутреннего освещения
  11. Очистка фильтра системы отопления, вентиляции и кондиционирования

Фотоинструкции по техническому обслуживанию — смотреть полный список автомобилей.

[Экономим на техническом обслуживании Hyundai Solaris до 5000 рублей] [Техническое обслуживание Hyundai Solaris на 15 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Hyundai Solaris на 45 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Hyundai Solaris на 60 тыс. км пробега[Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении технического обслуживания автомобиля] [Инструмент, необходимый для проведения технического обслуживания Hyundai Solaris]

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Отзывы о Hyundai Solaris (10)

Hyundai 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Шустрый ,компактный хэтч!! На трассе легко обойдет жирный и пузатый Ниссан мУРАНО

Недостатки:

нету

Комментарий:

вообще бомбический автомобиль!

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