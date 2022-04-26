11 операций по техобслуживанию Hyundai Solaris, которые помогут сэкономить

Проведя техническое обслуживание своего автомобиля Hyundai Solaris самостоятельно, вы сэкономите немало денег. К тому же будете проводить работу тогда, когда вам удобно, и сможете сами выбрать расходные материалы.

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Чтобы при самостоятельном обслуживании автомобиля не страдало качество работ, «За рулем», старейшее и самое авторитетное автомобильное издание в России, возобновило фото- и видеоинструкции по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Hyundai Solaris первого поколения

Пошаговые иллюстрированные инструкции по выполнению основных операций по техобслуживанию автомобиля Hyundai Solaris вы найдете, пройдя по ссылкам.

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