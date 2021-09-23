Вода из-под крана не создает лишних отложений, а «старая добрая» лимонная кислота выведет двигатель из строя.

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На улице холодно! Хочется побыстрее прогреть салон. Отопитель — на максимальную температуру, а из печки идет еле теплый воздух. В чем дело? Если термостат исправен, а в патрубках и шлангах нет воздушных пробок — значит, система охлаждения забита отложениями и нуждается в промывке.

Вот несколько советов, как это сделать самому, с минимальным риском для автомобиля и минимальными финансовыми затратами.

Способ 1. Дистиллированной водой (дешево, но малоэффективно)

Сливаем охлаждающую жидкость из остывшей системы, заправляем дистиллированную воду и «гоняем» мотор некоторое время. Можно прокатиться на автомобиле, чтобы вибрация, разгоны и торможения «подняли» как можно больше отложений. Затем сливаем воду и заливаем новый антифриз.

Такая слабенькая промывка справится лишь с легким загрязнением.

Способ 2. Проточной водой (и только потом дистиллированной)

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По сути, это «усиленный» и более эффективный вариант способа №1.

Сливаем старый антифриз. Под напором подаем водопроводную воду через сливное отверстие в радиаторе или блоке цилиндров. Выходить вода будет через открытую пробку радиатора или расширительного бачка — все зависит от конфигурации системы охлаждения. В некоторых случаях потребуется снять термостат.

Важно: советуем отдельно промыть радиатор отопителя, отсоединив от него подводящий и отводящий шланги. Подавать воду необходимо попеременно в оба отверстия.

Не бойтесь использовать водопроводную воду: если ее не нагревать, накипи на стенках системы охлаждения не будет.

Закончили промывку под напором? Теперь заливайте дистиллированную или, в крайнем случае, кипяченую воду и выполняйте все, что описано в способе №1.

У всех автомобилей легко найти патрубки подвода и отвода жидкости радиатора отопителя.

Способ 3. С помощью насоса

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Для этой цели лучше приобрести насос для перекачки охлаждающей жидкости от ГАЗели. Он продается в магазинах автозапчастей и стоит сравнительно недорого (примерно 1200 рублей).

Включив такой насос в систему охлаждения для промывки, мы создадим интенсивную циркуляцию любой жидкости, но без нагрева и мотора, и жидкости. А значит, снизим риск повредить систему любой «народной» промывкой (скорость химических реакций растет с повышением температуры).

Насос будет подавать воду из ведра, и потом она будет сливаться. При желании можно организовать промывку и по замкнутому кругу (в этом случае отложения придется отсеивать самодельным фильтром, например, из сложенных в несколько слоев капроновых чулок).

Насос от ГАЗели позволит организовать циркуляцию жидкости в системе без запуска двигателя, что особенно удобно в закрытых помещениях.

Способ 4. Установив топливный фильтр (будьте осторожны!)

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Популярный совет: установить такой фильтр на шланг «обратки» из верхней точки радиатора в расширительный бачок. Делается это для улавливания загрязняющих антифриз частиц, чтобы всегда ездить с чистой системой.

Предупреждаем: при установке пластикового фильтра от карбюраторных машин рискуете в самый неподходящий момент остаться с закипевшим мотором. Дело в том, что термостойкость пластикового прозрачного фильтра недостаточна для современных высокотемпературных систем.

Можно поставить металлический фильтр от автомобилей с впрысковыми моторами (у них он располагается под днищем). Самые дешевые фильтры — от Самар и Приор.

Можно использовать только металлический фильтр от автомобилей с впрыском топлива.

«Дедовские» средства годятся не всем

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Есть автомобили, в которых детали системы охлаждения выполнены из черных металлов. У других — только из алюминиевых сплавов. У машин-«ветеранов» можно встретить элементы системы охлаждения из сплавов меди. Всем этим системам нужны разные промывки.

Лить в них то кислоту (лимонную, молочную, уксусную), то щелочь (газированные напитки, каустическую соду) просто опасно. Ведь даже смешение двух несовместимых антифризов может вывести из строя двигатель, радиаторы (основной и отопителя) и даже коробку передач или интеркулер.

Как выбрать промывку?

Чистота радиатора снаружи не менее важна, чем изнутри, а грязи туда попадает больше.

Надежнее всего купить ту, что рекомендована производителем автомобиля. Или хотя бы такую, на этикетке которой указано, что металлам в системе охлаждения она не навредит.

Современные средства для промывки основаны не на кислотах и не на щелочах — у них нейтральный pH. А значит, они не агрессивны к металлическим деталям в системе охлаждения.

Промывки могут быть двухкомпонентными. Первый компонент очищает систему от окислов металлов, второй — от продуктов разложения старого антифриза.

Добавки заливают за пару тысяч километров до замены антифриза, и они успевают отмыть все загрязнения в системе, переводя их во взвешенное состояние. При замене антифриза грязь просто сливается вместе со старым.

Важно: Использовать фирменные промывки лучше согласно инструкции по применению. Но если есть подозрение на большое количество осадка в блоке цилиндров и радиаторах, можно предварительно промыть большим количеством воды под давлением (из водопровода или с помощью электронасоса).

Проще предотвратить, чем устранять

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Заливайте правильный антифриз, вовремя меняйте его — и промывка системы изнутри не потребуется многие годы. А вот снаружи радиатор системы охлаждения промывайте как можно чаще. Особенно в межсезонье. Сделайте это сейчас — время для этого самое подходящее.