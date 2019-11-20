Стук в подвеске: ищем неисправность (инструкция)

У некоторых автомобилей рулевые наконечники можно смело приравнять к расходникам, ведь менять их порой приходится очень часто — некоторые не выхаживают и 10 000 км. Регулярно платить за диагностику подвески тоже накладно. Но можно быстро и просто проверить состояние наконечников и шаровых опор не прибегая к услугам СТО.

Скрипы и стуки при движении, которых еще вчера не было, должны насторожить любого автовладельца. И стать поводом для диагностики неисправностей.

Начать логичнее с колес. Для этого потребуется домкрат, чтобы приподнять машину, и немного свободного времени. Специальный инструмент не пригодится, и профильное образование необязательно.

Кто стучал? Рулевой наконечник

Разумеется, цель диагностики — найти неисправную деталь и заменить именно ее. Чтобы проверить состояние наконечника рулевой тяги, нужно приподнять машину (колесо не должно касаться земли). Затем его необходимо покачать особым образом, приложив усилие в точке «9 часов» или «3 часа». Такое покачивание позволит почувствовать люфт. Если он есть, нужно понять его источник.

Для начала выясним, виноват ли в этом рулевой наконечник. Для этого одной рукой покачиваем колесо в той же плоскости, а другую руку заводим за колесо и кладем ее так, чтобы она касалась рулевого наконечника и поворотного кулака. Если зазор там, при покачивании это легко ощутить.

А при чем здесь шаровая опора?

Есть вероятность, что зазор не обнаружится, хотя люфт будет явным. И тут уже стоит подозревать проблемы с шаровой опорой. Проверить, действительно ли она неисправна, можно тем же способом, что и в случае с диагностикой рулевого наконечника. Необходимо покачать колесо, приложив одну руку уже к шаровой опоре. Если зазор есть, не заметить его не получится.

Обнаружив неисправности в ходе описанной диагностики, не тяните с заменой поврежденных деталей. Это может привести к их окончательной поломке во время поездки и серьезной аварии. После ремонта не забудьте съездить в сервис, чтобы там отрегулировали углы схождения колес. Это обязательно!

Как снять колесо, если у болта или гайки сорваны грани, смотрите (и читайте) тут.

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